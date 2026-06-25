Kiadták a vörös riasztást: 39 fokos kínzó kánikula jön

Az időjárás egyre kellemetlenebbé válik. Szombaton olyan forróság lesz, hogy már a vörös riasztást is kiadták!

Vörös riasztás: brutális hőség jön / Fotó: MW

Vörös riasztás: a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat

Csütörtökön egy gyenge hidegfront közelíti meg az országot, ezért több felhő és helyenként zápor, zivatar várható. Hajnalban 16–20 °C, délután 27–32 °C valószínű. A csapadék mennyisége általában 1–8 mm lehet, a nyugati-északnyugati szél sokfelé megélénkül - írja a Köpönyeg.

Pénteken túlnyomóan derült idő ígérkezik, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban javarészt 13, 18 fokra számíthatunk, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet.

Szombaton többnyire derült idő várható, csapadék nem lesz. A minimum általában 15 és 20 fok között alakul, a csúcsérték 34 és 39 fok között változik. Szombatra már vörös riasztás van érvényben Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyében - írja a HungaroMet.