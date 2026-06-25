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Kiadták a vörös riasztást: 39 fokos kínzó kánikula jön

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors vörös riasztás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 25. 06:30
hőségkánikula
A következő napokban sem enyhül az idő. Szombatra már vörös riasztást adtak ki!
Bors
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Az időjárás egyre kellemetlenebbé válik. Szombaton olyan forróság lesz, hogy már a vörös riasztást is kiadták!

Vörös riasztás: brutális hőség jön
Vörös riasztás: brutális hőség jön / Fotó: MW

Vörös riasztás: a napi középhőmérséklet 29 °C felett alakulhat

Csütörtökön egy gyenge hidegfront közelíti meg az országot, ezért több felhő és helyenként zápor, zivatar várható. Hajnalban 16–20 °C, délután 27–32 °C valószínű. A csapadék mennyisége általában 1–8 mm lehet, a nyugati-északnyugati szél sokfelé megélénkül - írja a Köpönyeg.

Pénteken túlnyomóan derült idő ígérkezik, csapadék nélkül. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban javarészt 13, 18 fokra számíthatunk, délután 33 és 38 fok között tetőzik a hőmérséklet.
Szombaton többnyire derült idő várható, csapadék nem lesz. A minimum általában 15 és 20 fok között alakul, a csúcsérték 34 és 39 fok között változik. Szombatra már vörös riasztás van érvényben Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna vármegyében - írja a HungaroMet.

 

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