Hőségriadó idején jól jöhet: 6+1 zseniális trükk, amivel légkondi nélkül is pofonegyszerűen lehűtheted az otthonodat

Sajnos senkit sem kell emlékeztetni, hogy milyen pokoli hőség tombol hazánkban, hiszen magyarok milliói keresik a megoldást, hogy hogyan tudnák lehűteni magukat. Európában sem más a helyzet, a britek is azon vannak, hogy megtalálják a legjobb módját annak, hogyan vészeljék át a hőséget, miközben az országot továbbra is rendkívül magas hőmérséklet sújtja, és sok otthonban továbbra sincs légkondicionáló. Szerencsére számos egyszerű és megfizethető módszer létezik, amelyek segíthetnek hűvösen tartani a lakást és a szervezetet még hőségriadó idején is!

Hőségriadó: 6+1 trükk, amivel légkondi nélkül is lehűtheted az otthonodat

Fotó: 123RF

Ezért a Mirror összegyűjtötte a legnépszerűbb praktikákat, az alufóliás trükköktől kezdve egészen egy tudományosan alátámasztott módszerig, amellyel másodpercek alatt lehűtheted az autódat, vagy éppen a lakásodat.

Hőségriadó: 6+1 trükk, amivel légkondi nélkül is lehűtheted az otthonodat

1. A „zseniális” alvási trükk

A nyugtalan éjszakák a hőhullám egyik legkellemetlenebb velejárói, és gyakran azt eredményezik, hogy másnap a megszokottnál jóval kevesebb energiával kell végigcsinálnod a napot. Azonban lehet egy egyszerű megoldás.

A LadBaby nevű YouTube-sztár egy korábbi hőhullám idején vált vírusszerűen népszerűvé, miután megosztotta szokatlan hűtési praktikáját: egy eredetileg háziállatok számára készült hűtőmatracot használt saját maga számára.

Bár ezeket elsősorban arra tervezték, hogy a kutyák kényelmesebben viseljék a meleget, az ágyban is remekül használhatók, mivel hűsítő réteget biztosítanak, és segíthetnek az elalvásban. A leleményes brit a matracokat a lepedőre, a takaró alá helyezte, hogy azokon aludhasson.

A rajongók zseniálisnak nevezték ezt a megoldást, ráadásul viszonylag olcsó is.

2. A filléres alufóliás trükk, amely segíthet hűvösen tartani az otthonodat

Ez az egyszerű praktika abból áll, hogy alufóliával feded le az ablakokat, hogy megakadályozd a napfény bejutását a lakásba.

Ehhez mindössze annyit kell tenned, hogy előveszed a konyhai fiókból az alufóliát – amely ma már valójában alumíniumból készül, nem ónból –, nagyobb csíkokat tépsz le belőle, majd az ablak műanyag keretéhez ragasztod őket, amíg az egész felületet be nem feded.