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Hőségriadó idején jól jöhet: 6+1 zseniális trükk, amivel légkondi nélkül is pofonegyszerűen lehűtheted az otthonodat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hőségriadó
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 27. 15:00
légkondicionálótippkánikula
A rekkenő melegben sokan keresik a módját annak, hogyan hűthetnék le a lakásukat anélkül, hogy drága berendezésekre költenének. A hőségriadó idején ezek az egyszerű és pénztárcabarát praktikák segíthetnek hűvösebben tartani az otthont, javítani az alvás minőségét és könnyebben átvészelni a kánikulát.
N.T.
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Sajnos senkit sem kell emlékeztetni, hogy milyen pokoli hőség tombol hazánkban, hiszen magyarok milliói keresik a megoldást, hogy hogyan tudnák lehűteni magukat. Európában sem más a helyzet, a britek is azon vannak, hogy megtalálják a legjobb módját annak, hogyan vészeljék át a hőséget, miközben az országot továbbra is rendkívül magas hőmérséklet sújtja, és sok otthonban továbbra sincs légkondicionáló. Szerencsére számos egyszerű és megfizethető módszer létezik, amelyek segíthetnek hűvösen tartani a lakást és a szervezetet még hőségriadó idején is!

Hőségriadó: 6+1 trükk, amivel légkondi nélkül is lehűtheted az otthonodat
Hőségriadó: 6+1 trükk, amivel légkondi nélkül is lehűtheted az otthonodat
Fotó: 123RF

Ezért a Mirror összegyűjtötte a legnépszerűbb praktikákat, az alufóliás trükköktől kezdve egészen egy tudományosan alátámasztott módszerig, amellyel másodpercek alatt lehűtheted az autódat, vagy éppen a lakásodat.

Hőségriadó: 6+1 trükk, amivel légkondi nélkül is lehűtheted az otthonodat 

1. A „zseniális” alvási trükk

A nyugtalan éjszakák a hőhullám egyik legkellemetlenebb velejárói, és gyakran azt eredményezik, hogy másnap a megszokottnál jóval kevesebb energiával kell végigcsinálnod a napot. Azonban lehet egy egyszerű megoldás.

A LadBaby nevű YouTube-sztár egy korábbi hőhullám idején vált vírusszerűen népszerűvé, miután megosztotta szokatlan hűtési praktikáját: egy eredetileg háziállatok számára készült hűtőmatracot használt saját maga számára.

Bár ezeket elsősorban arra tervezték, hogy a kutyák kényelmesebben viseljék a meleget, az ágyban is remekül használhatók, mivel hűsítő réteget biztosítanak, és segíthetnek az elalvásban. A leleményes brit a matracokat a lepedőre, a takaró alá helyezte, hogy azokon aludhasson.

A rajongók zseniálisnak nevezték ezt a megoldást, ráadásul viszonylag olcsó is.

2. A filléres alufóliás trükk, amely segíthet hűvösen tartani az otthonodat

Ez az egyszerű praktika abból áll, hogy alufóliával feded le az ablakokat, hogy megakadályozd a napfény bejutását a lakásba.

Ehhez mindössze annyit kell tenned, hogy előveszed a konyhai fiókból az alufóliát – amely ma már valójában alumíniumból készül, nem ónból –, nagyobb csíkokat tépsz le belőle, majd az ablak műanyag keretéhez ragasztod őket, amíg az egész felületet be nem feded.

Elméletileg a módszer azért működhet, mert az üvegablakok felerősítik a hőt, míg a fényes alumíniumfólia visszaveri azt. Így a napsugarak visszapattannak az ablakról, és kevesebb hő jut be a lakásba. A szakértők szerint az alufóliás trükk biztonságosan alkalmazható: a napfény nem olvasztja meg a fóliát, és felmelegedés közben sem bocsát ki káros anyagokat.

Amikor a The Mirror kipróbálta ezt a trükköt, azt tapasztalták, hogy az alufólia valóban néhány fokkal csökkentette a hőmérsékletet, ami elviselhetőbbé tette a meleget, de valószínűleg továbbra is szükség lesz egy ventilátorra.

3. Így hozhatod ki a legtöbbet a ventilátorodból

Ha még a kánikula előtt beszereztél egy ventilátort, valószínűleg elégedetten dőlsz hátra, de lehet, hogy mégsem használod a lehető leghatékonyabban.

A legtöbben közvetlenül az arcuk felé irányítják a hűvös levegőt, a Which? fogyasztóvédelmi szervezet szerint azonban, ha odabent melegebb van, mint odakint, érdemes inkább az ablak felé fordítani a ventilátort, hogy kifelé terelje a szobában rekedt forró levegőt. Amikor pedig estére lehűl a levegő, fordítsd meg újra a ventilátort, hogy a kinti, hűvösebb levegőt juttassa be a szobába.

A jégkockától az alufóliáig: 6+1 trükk, ami segít lehűteni a lakást
A jégkockától az alufóliáig: 6+1 trükk, ami segít lehűteni a lakást
Fotó: 123RF

Bár csábító lehet egész éjszakára bekapcsolva hagyni a ventilátort, érdemes számolni néhány lehetséges mellékhatással.

A mozgó levegő felkavarja a port és a polleneket, ami kellemetlen lehet az allergiával, asztmával vagy szénanáthával küzdők számára. Ha kontaktlencsét viselsz, azt is tapasztalhatod, hogy a ventilátor kiszárítja a szemedet.

Próbálj meg egy tál jégkockát a ventilátor elé helyezni, hogy hűsítő légáramlatot hozz létre a szobában, és ügyelj arra, hogy a készülék pormentes legyen, hogy a lehető leghatékonyabban működjön

– tanácsolja Deyan Dimitrov, mosási és háztartási szakértő.

4. Nedves törölközők és lepedők

Ennek a módszernek az a legjobb része, hogy teljesen ingyenes. Egy nedves lepedőt vagy törölközőt felakaszthatsz egy nyitott ablak vagy ajtó elé – ez egy szokatlan, de gyakran ajánlott trükk. Fontos azonban, hogy előtte hideg vízbe áztasd.

Ez a módszer lehetővé teszi, hogy a törölközőkben lévő víz elpárologjon a felületről, és lehűtse az otthonodban keringő levegőt. Mivel ehhez a trükkhöz a háztartásban már meglévő eszközök is elegendők, olcsó és praktikus alternatívát jelent azok számára, akiknek nincs légkondicionálójuk

– mondta Dimitrov.

5. A melegvizes palackos trükk

Elsőre furcsának tűnhet, hogy egy hőhullám idején elővedd a melegvizes palackot, de hidd el, ez a módszer működik. Töltsd meg jéghideg vízzel, vidd magaddal az ágyba, és nagy eséllyel sokkal jobban fogsz aludni, mint az elmúlt napokban.

A melegvizes palackot úgy tervezték, hogy hosszabb ideig megtartsa a benne lévő folyadék hőmérsékletét, és ez nemcsak a meleg, hanem a hideg esetében is igaz. Lefekvés előtt néhány órára tegyél egy kancsó hideg vizet a hűtőszekrénybe, majd öntsd a lehűtött vizet a palackba. Ügyelj arra, hogy ne töltsd tele, és megfelelően zárd le.

Fontos, hogy használj hozzá huzatot, vagy tekerd be egy textilbe, hogy ne érjen kellemetlenül hideg sokk a bőrödet.

6. Hűtsd le az autódat néhány másodperc alatt

Ilyen hőségben szinte kínzásnak tűnhet beülni a felforrósodott autóba, és megvárni, amíg a légkondicionáló végre elkezd hatékonyan működni. Hannah Fry matematikaprofesszor egyik, a fizika elvein alapuló trükkje azonban felgyorsíthatja a folyamatot.

Nyiss ki egy ablakot az autó egyik oldalán, majd a vele ellentétes oldalon lévő vezetőoldali ajtót gyorsan nyisd ki és csukd be többször egymás után.

„Lehet, hogy egy kicsit furcsán fogsz kinézni” – magyarázta –, „de azért működik, mert amikor az ajtó kifelé mozdul, kiszorítja az útjában lévő levegőt, és egy alacsony nyomású területet hoz létre.”

Ez segít gyorsabban eltávolítani a felforrósodott levegőt az utastérből, így az autó rövidebb idő alatt hűlhet

+1. Így óvd meg a háziállatod a hőhullám idején

Ha aggódsz amiatt, hogy a kutyád nem jut elegendő folyadékhoz, adj extra vizet az eledeléhez – ezt a módszert macskáknál is alkalmazhatod.

A kutyák a meleggel jóval nehezebben birkóznak meg, mint az emberek, és magas hőmérséklet esetén könnyen hőgutát kaphatnak. Sétáltasd őket a kora reggeli vagy a késő esti órákban, hogy elkerüljétek a nap legforróbb időszakát.

Ha úgy gondolod, hogy a kedvenced rosszul viseli a hőséget, vagy a hőguta jeleit mutatja, mielőbb kérj tanácsot az állatorvostól, aki segít eldönteni, milyen lépésekre van szükség – írja a The Mirror

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