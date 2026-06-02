Horror Debrecenben: Rendszeresen verte várandós feleségét, hihetetlen oka volt

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 13:35
A nő többször elmenekült, de mindig visszatért a férfihez. A folyamatos bántalmazás miatt most elítélték a férfit.

Folyamatosan bántalmazta terhes feleségét egy férfi, aki megrugdosta és megpofozta az élettársát. Bár a nő sokszor elmenekült, sokszor visszatért bántalmazó élettársához, aki féltékenységét fizikális módon vezette le a sértetten.

Terhes feleségét bántalmazta több alkalommal a férfi
Fotó: KieferPix /  Shutterstock 

Bántalmazta élettársát, most elítélték érte

A Debreceni Járásbíróság 2026. május 28-án előkészítő ülésen hirdetett ítéletet abban az ügyben, amelynek vádlottja folyamatosan bántalmazta terhes feleségét - áll a Debreceni Törvényszék sajtóközleményében.

A férfi, aki korábban volt már büntetett, elismerte a bűncselekmény elkövetését, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, amelyet a bíróság el is fogadott.

A bíróság végül a férfit bűnösnek vallotta könnyű testi sértéssel elkövetett kapcsolati erőszak vádjával, majd 1 év 3 hónap börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, valamint 2 év közügyektől való eltiltásra ítélték. A vádlott korábban már követett el súlyos testi sértést és más bűncselekményeket, amelyek miatt 3 év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Az élettársa ellen elkövetett testi sértést a felfüggesztett idő alatt követte el, így ennek végre hajtását is elrendelte a bíróság, amely további 1 év 2 hónap börtönbüntetés.

Féltékeny volt, fizikálisan próbálta megoldani

Az ítélet szerint a férfi egy Hajdú-Bihar vármegyei településen élt együtt az élettársával és két kiskorú gyermekükkel. A vádiratban szerepel, hogy a 23 éves bántalmazott nő korábban a két kiskorú gyermekkel már korábban többször elköltözött a bántalmazó férfitől, akinek a féltékenysége vitákat szült a két fél között, emiatt sokszor bántalmazta a vádlott a sértettet. 2025. november 3-án is féltékenység miatt bántalmazta a vádlott az élettársát, amelyeket december 8-án és 12-én is megismételt.

A férfi megrúgta az élettársát, karjánál fogva rángatta és több alkalommal ököllel ütötte meg az arcát. A nőnek a bántalmazások során 8 napon belül gyógyuló, könnyű sérülései keletkeztek. A vádlott rendszeresen bántalmazta a hat hónapos terhes élettársát, aki a gyermekeivel közösen elhagyta a férfi házát, s elsőként a hozzátartozóinál, illetve a krízisotthonban talált menedékre, ám pár nap múlva visszament a vádlotthoz.

Az ügyészség tudomásul vette a Debreceni Járásbíróság döntését, a vádlott és védője pedig enyhítés miatt fellebbezést nyújtott be. Az ügyet a Debreceni Törvényszéken folytatják - olvasható a Haon.hu cikkében.

