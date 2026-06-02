Bombariadó miatt evakuálták a Szegedi Törvényszék épületét

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 13:55
A bejelentés kedden délelőtt érkezett. A bombariadót a hatóságok is megerősítették.

Bombariadó miatt siettek a hatóságok a Szegedi Törvényszékhez kedden. A délelőtt folyamán jelentették be, hogy az épületet bombariadó miatt teljes egészében kiürítették, a benntartózkodókat azonnal evakuálták, a környéket pedig lezárták.

Bombariadó miatt teljesen ki kellett üríteni a Szegedi Törvényszék épületét, és a környék forgalmát is korlátozták
Fotó: Karnok Csaba / Délmagyar.hu

Bombariadó a Szegedi Törvényszéken

Délelőtt 10:50-kor érkezett a bejelentés, amely szerint a Szegedi Törvényszéken bombariadó történt. Az eset mintegy 90 embert érintett, ezért az ott tartózkodók és a dolgozók biztonsága érdekében a hatóságok azonnal megkezdték az épület kiürítését - közölte a Délmagyar.hu.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete megerősítette a Szegedi Törvényszéket fenyegető bombariadót. A bejelentésre azonnal reagáltak a hatóságok: felfüggesztették az ott zajló munkát és a forgalmat, lezárták az épületet, és minden benntartózkodót evakuáltak. Jelenleg is tart még az épület átvizsgálása, hogy teljesen kizárják a robbanószerkezet jelenlétét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
