Bombariadó miatt evakuálták a Szegedi Törvényszék épületét

Bombariadó miatt siettek a hatóságok a Szegedi Törvényszékhez kedden. A délelőtt folyamán jelentették be, hogy az épületet bombariadó miatt teljes egészében kiürítették, a benntartózkodókat azonnal evakuálták, a környéket pedig lezárták.

Bombariadó a Szegedi Törvényszéken

Délelőtt 10:50-kor érkezett a bejelentés, amely szerint a Szegedi Törvényszéken bombariadó történt. Az eset mintegy 90 embert érintett, ezért az ott tartózkodók és a dolgozók biztonsága érdekében a hatóságok azonnal megkezdték az épület kiürítését - közölte a Délmagyar.hu.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyelete megerősítette a Szegedi Törvényszéket fenyegető bombariadót. A bejelentésre azonnal reagáltak a hatóságok: felfüggesztették az ott zajló munkát és a forgalmat, lezárták az épületet, és minden benntartózkodót evakuáltak. Jelenleg is tart még az épület átvizsgálása, hogy teljesen kizárják a robbanószerkezet jelenlétét.