Vállalhatatlan jelenetek, ezt Szoboszlai Dominik sem hagyta annyiban

PUBLIKÁLÁS: 2026. június 02. 13:30
Komoly visszhangot váltott ki a magyar klasszis megjelenése a Red Bull rendezvényén. Szoboszlai Dominiket hatalmas érdeklődés övezte, ám a rajongók egy részének viselkedése kiverte a biztosítékot.

A BL-döntő másnapján rendezték meg a Red Bull Four 2 Score torna fináléját a Kopaszi-gáton, ahol a névadó szponzor hazai arcaként Szoboszlai Dominik is tiszteletét tette. A magyar válogatott csapatkapitánya készségesen osztogatta az autogramokat a rajongóknak, akik közül sokan kizárólag miatta látogattak ki az eseményre. Utólag viszont kiderült: nem minden szurkoló volt képes viselkedni.

Szoboszlai Dominik hétfőn csatlakozott a finnek ellen készülő magyar válogatotthoz Telkiben / Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Szoboszlai Dominik nem hagyta szó nélkül

A torna egyik résztvevője a közösségi médiában számolt be az eseményen tapasztaltakról, és élesen bírálta néhány drukker viselkedését.

Sajnos azt tapasztaltam, hogy az emberek képesek bárkin átgázolni egy aláírásért. Amikor odajött, az emberek szinte taposták egymást, édesanyámat is majdnem fellökték. Dominik ott már közbeszólt, hogy legyenek nyugodtak és várjanak. A legszomorúbb az volt, hogy nemcsak a gyerekek, hanem sok esetben a felnőttek és a szülők is gátlástalanul viselkedtek. Remélem, sokan magukba néznek

– fogalmazott az egyik rajongó a Facebook-bejegyzésben.

A poszt alatt több hozzászóló is hasonló élményekről számolt be.

Egy tolószékes kisfiút majdnem felborítottak

– írta egy másik jelenlévő.

Azok, akik első körben kaptak aláírást, másodjára is odatolakodtak

– fogalmazott a harmadik.

A beszámolók alapján a szervezők és maga Szoboszlai is igyekezett kezelni a helyzetet, ám a tömeg egy részének viselkedése így is sokakban hagyott rossz szájízt.

 

