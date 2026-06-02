Új részletek láttak napvilágot Jamie Lee Curtis nővérének a halálával kapcsolatban. A hollywoodi sztár néhány nappal ezelőtt egy megható üzenetben búcsúzott testvérétől, most pedig kiderült, hogy Kelly Curtis életének utolsó napjait hospice ellátásban töltötte, és békésen távozott az élők sorából.

Jamie Lee Curtis testvére 69 éves korában hunyt el / Fotó: Jim Smeal / BEImages / Northfoto

Jamie Lee Curtis nővére május 30-án hunyt el, 69 éves korában

nővére május 30-án hunyt el, 69 éves korában Kelly Curtis utolsó napjait hospice ellátásban töltötte

utolsó napjait hospice ellátásban töltötte A hollywoodi sztár Instagram-oldalán szívszorító sorokkal búcsúzott testvérétől.

Jamie Lee Curtis nővérének haláláról újabb részletek derültek ki

Jamie Lee Curtis testvére május 30-án, a hajnali órákban hunyt el, 69 éves korában. A Page Six információi szerint Kelly Curtis utolsó napjaiban már hospice ellátásban részesült. A családhoz közel álló források szerint végül békés körülmények között, otthonában, szerettei körében hunyt el. A tervek szerint hamvasztani fogják.

Jamie Lee Curtis Instagram-oldalán búcsúzott testvérétől

A tragikus hírt Jamie Lee Curtis Instagram-bejegyzésben osztotta meg követőivel. A világsztár azt írta, hogy Kelly Curtis volt az első barátja, és legfőbb bizalmasa, aki meghatározó szerepet játszott az életében. De búcsúüzenetében őszintén beszélt kapcsolatuk nehezebb időszakairól is. Állítása szerint gyermekkorukban gyakran rivalizáltak egymással, amit szüleik, Tony Curtis és Janet Leigh válása csak még jobban megnehezített. A család széthullása után a két testvér egy időre eltávolodott egymástól. Kapcsolatuk azonban az évek során újra szorossá vált.

Jamie Lee Curtis Instagram-oldalán búcsúzott nővérétől, Kelly Curtis-től / Fotó: Kathy Hutchins / Northfoto

Jamie Lee Curtis magyar kifejezéssel búcsúzott testvérétől

És pont úgy, mint Jamie Lee Curtis-nek, Kelly Curtis számára is fontos volt a családi öröksége. Büszkén vállalta dán gyökereit, ugyanakkor magyar-zsidó származását is identitása meghatározó részének tekintette. A család története részben Magyarországhoz kötődik, és Kelly ezt mindig fontosnak tartotta. Több beszámoló szerint férjével, John Marsh filmrendezővel együtt budapesti kulturális és örökségvédelmi kezdeményezéseket is támogatott. Éppen ezért is Jamie Lee Curtis Instagram búcsúja egy különleges magyar kifejezéssel zárult. Testvére gyakran az 'Isten veled' szavakkal köszönt el szeretteitől, emiatt a színésznő ugyanezzel a mondattal vett végső búcsút nővérétől.