Mindenkit sokkolt a szakértő: ha erre a kulcsfontosságú helyére rakod a lakásban a banánokat, akár 3 hétig is frissek maradnak

Szakértők szerint ez azért lehet, mert valószínűleg teljesen rossz helyen tároljuk őket otthon, és emiatt idő előtt megromlanak. Ezért, ha már unod, hogy állandóan kidobod a banánt, Amy Cross, a The Cross Legacy YouTube-csatorna készítője segít pénzt megtakarítani, és biztosít arról is, hogy valóban élvezhesd a boltban vásárolt banánokat.

Ha így tárolod a banánt, akár 3 hétig is friss maradhat

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Ha így tárolod a banánt, akár 3 hétig is friss maradhat

Amy első tanácsa az volt, hogy ne tartsd a banánokat gyümölcsöstálban az almák, a narancsok és egyéb gyümölcsök mellett, mert így gyorsabban megérnek és megromlanak egymás hatására. Megjegyezte, hogy ez a módszer viszont jól működik, ha kőkemény avokádókat szeretnék beérlelni.

Amy elmagyarázta, hogy a banánokat legalább körülbelül 90 centiméter távolságra kell tárolni minden más zöldségtől és gyümölcstől, és a legjobb módszer, ha egy kampóra akasztva tartjuk őket. Arra azonban ügyeljünk, hogy a kampót más élelmiszerektől távol helyezzük el.

A tanácsadó az évek során azt is megfigyelte, hogy a bio banánok tovább maradnak frissek, ami hasznos információ azok számára, akik szeretnék, hogy a gyümölcseik a lehető legtovább eltarthatók legyenek, mivel ezeket nem kezelik vegyszerekkel.

Megjegyezte továbbá, hogy ha a banánok már sárgák és érettek, amikor megvásárolod őket, az általában azt jelenti, hogy néhány napon belül „fekete, túlérett banánokkal” találod magad szemben. Ez ugyan ideális lehet banánkenyér készítéséhez, de ha eredetileg nem ez volt a terv, akkor meglehetősen bosszantó lehet.

Ha lezárod a banán szárát, az megakadályozza az etiléngáz terjedését, így a gyümölcsök jelentősen tovább maradnak frissek.

Amy szerint mindenkit meg fog lepni azzal a felfedezéssel, hogy valójában sokkal jobb a banánt a szárával ellentétes végénél kinyitni. Ehhez egyszerűen csak „össze kell csippenteni, és könnyedén kinyílik”.

Ha nem szeretnél egyszerre egy egész banánt megenni, azt is javasolta, hogy hagyd rajta a héját, vágd ketté, majd tárold egy üvegedényben, így később bármikor visszatérhetsz a megmaradt feléhez.