Gondoltad volna? Ezek az ételek serkentik a haj növekedését

Ma már számtalan étrend-kiegészítő létezik, ám nem árt, ha tudjuk, melyek azok az élelmiszerek, amelyek serkentik a hajnövekedést. A Fanny magazin összegyűjtött néhány receptet, amikkel akár még a pirulák szedését is elkerülhetjük.
Hozzávalók:
Elkészítés:
A spenót tele van A-vitaminnal, ami segíti a haj egészséges állapotát, ezenkívül kiváló vasforrás, amelynek a hiánya összefüggésbe hozható a gyenge, erőtlen hajszerkezettel és a hajhullással.
Hozzávalók (2 adaghoz):
Elkészítés:
A chia mag a haj egészségéhez szükséges tápanyagokat, például E-vitamint, cinket és szelént tartalmaz, a joghurt pedig B5-vitamint is tartalmaz, ami elősegíti a szőrtüszők növekedését.
Hozzávalók:
Elkészítés:
Az édesburgonya tele van béta-karotinnal, amit a szervezet A-vitaminná alakít. Ez segíti a fejbőr faggyútermelésében, így a hajszálak kevésbé töredeznek.
Hozzávalók (4 személyre):
Elkészítés:
Hozzávalók:
A töltelékhez:
A palacsintához:
Az összeállításhoz:
Elkészítés:
A lazac tele van Omega-3 zsírsavval, ami elősegíti a hajnövekedést, sűrűbbé, dúsabbá teszi a hajat, emellett csökkenti a telogén szálak mennyiségét a fejbőrön.
Hozzávalók (4 személyre):
Elkészítés:
A tojás rengeteg biotint tartalmaz, amiről bőrgyógyászati kutatások kimutatták, hogy segít a hajhullás kezelésében.
Hozzávalók (4 személyre):
Elkészítés:
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