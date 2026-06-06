Gondoltad volna? Ezek az ételek serkentik a haj növekedését

Ma már számtalan étrend-kiegészítő létezik, ám nem árt, ha tudjuk, melyek azok az élelmiszerek, amelyek serkentik a hajnövekedést. A Fanny magazin összegyűjtött néhány receptet, amikkel akár még a pirulák szedését is elkerülhetjük.

Fotó: Pixel-Shot

Zöld smoothie

Hozzávalók:

1 bögre spenót

1 dl kókuszvíz

1 banán

1 csésze ananász

1ek. Lenmag (opcionális)

Elkészítés:

Turmixgépben vagy botmixerrel összeaprítjuk a spenótot és a kókuszvizet. Hozzáadjuk a gyümölcsöket, és krémes állagúra dolgozzuk. Pohárba töltjük, a lenmagot a tetejére szórjuk.

A spenót tele van A-vitaminnal, ami segíti a haj egészséges állapotát, ezenkívül kiváló vasforrás, amelynek a hiánya összefüggésbe hozható a gyenge, erőtlen hajszerkezettel és a hajhullással.

Fotó: Nataliya Arzamasova

Banános zabkása

Hozzávalók (2 adaghoz):

4 ek. zabpehely (aprószemű)

2 ek. chia mag

2 doboz görög joghurt

2 banán

méz ízlés szerint

Elkészítés:

A banánt meghámozzuk és felkarikázzuk. A görög joghurtba poharanként 1-1 kanál chia magot teszünk és összekeverjük, majd hozzáadunk 2-2 evőkanál zabpelyhet is. Két kisebb befőttes üvegbe kanalazunk a zabpelyhes-chia magos joghurtból, majd banánkarikákat teszünk rá, amire ismét joghurtot rétegezünk. Ha megteltek a befőttes üvegek, lezárjuk, és egy éjszakára a hűtőszekrénybe tesszük őket. Másnap reggel fogyasztjuk.

A chia mag a haj egészségéhez szükséges tápanyagokat, például E-vitamint, cinket és szelént tartalmaz, a joghurt pedig B5-vitamint is tartalmaz, ami elősegíti a szőrtüszők növekedését.

Fotó: Maria Shumova

Édesburgonya saláta céklával és fetával

Hozzávalók:

2 édesburgonya

20 dkg feta sajt

1 cékla

olívaolaj

őrölt kömény

rukkola

szárított oregánó

só

bors

Elkészítés:

Az édesburgonyát és a céklát meghámozzuk, kockára vágjuk. Egy tűzálló tepsit kevés olívaolajjal kikenünk, és elterítjük benne a zöldségeket. Sózzuk, borsozzuk, őrölt köménnyel megszórjuk. Előmelegített sütőben 175 fokon alufólia alatt 35-40 percig sütjük addig, amíg a zöldségek megpuhulnak. A rukkolát tányérra tesszük, rászedjük a sült zöldségeket, megszórjuk a kockára vágott fetával és a szárított oregánóval.

Az édesburgonya tele van béta-karotinnal, amit a szervezet A-vitaminná alakít. Ez segíti a fejbőr faggyútermelésében, így a hajszálak kevésbé töredeznek.