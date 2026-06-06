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Gondoltad volna? Ezek az ételek serkentik a haj növekedését

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors hajnövesztés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 06. 13:15
ételfogás
Íme néhány recept, amikkel akár a pirulák szedése is elkerülhető.

Ma már számtalan étrend-kiegészítő létezik, ám nem árt, ha tudjuk, melyek azok az élelmiszerek, amelyek serkentik a hajnövekedést. A Fanny magazin összegyűjtött néhány receptet, amikkel akár még a pirulák szedését is elkerülhetjük.

Mason,Jar,Of,Fresh,Spinach,Smoothie,With,Lime,And,Apples
Fotó: Pixel-Shot

Zöld smoothie

Hozzávalók:

  • 1 bögre spenót
  • 1 dl kókuszvíz
  • 1 banán
  • 1 csésze ananász
  • 1ek. Lenmag (opcionális)

Elkészítés:

  1. Turmixgépben vagy botmixerrel összeaprítjuk a spenótot és a kókuszvizet. Hozzáadjuk a gyümölcsöket, és krémes állagúra dolgozzuk.
  2. Pohárba töltjük, a lenmagot a tetejére szórjuk.

A spenót tele van A-vitaminnal, ami segíti a haj egészséges állapotát, ezenkívül kiváló vasforrás, amelynek a hiánya összefüggésbe hozható a gyenge, erőtlen hajszerkezettel és a hajhullással.

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Fotó: Nataliya Arzamasova

Banános zabkása

Hozzávalók (2 adaghoz):

  • 4 ek. zabpehely (aprószemű)
  • 2 ek. chia mag
  • 2 doboz görög joghurt
  • 2 banán
  • méz ízlés szerint

Elkészítés:

  1. A banánt meghámozzuk és felkarikázzuk. A görög joghurtba poharanként 1-1 kanál chia magot teszünk és összekeverjük, majd hozzáadunk 2-2 evőkanál zabpelyhet is.
  2. Két kisebb befőttes üvegbe kanalazunk a zabpelyhes-chia magos joghurtból, majd banánkarikákat teszünk rá, amire ismét joghurtot rétegezünk.
  3. Ha megteltek a befőttes üvegek, lezárjuk, és egy éjszakára a hűtőszekrénybe tesszük őket. Másnap reggel fogyasztjuk.

A chia mag a haj egészségéhez szükséges tápanyagokat, például E-vitamint, cinket és szelént tartalmaz, a joghurt pedig B5-vitamint is tartalmaz, ami elősegíti a szőrtüszők növekedését.

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Fotó: Maria Shumova

Édesburgonya saláta céklával és fetával

Hozzávalók:

  • 2 édesburgonya
  • 20 dkg feta sajt
  • 1 cékla
  • olívaolaj
  • őrölt kömény
  • rukkola
  • szárított oregánó
  • bors

Elkészítés:

  1. Az édesburgonyát és a céklát meghámozzuk, kockára vágjuk. Egy tűzálló tepsit kevés olívaolajjal kikenünk, és elterítjük benne a zöldségeket. Sózzuk, borsozzuk, őrölt köménnyel megszórjuk.
  2. Előmelegített sütőben 175 fokon alufólia alatt 35-40 percig sütjük addig, amíg a zöldségek megpuhulnak.
  3. A rukkolát tányérra tesszük, rászedjük a sült zöldségeket, megszórjuk a kockára vágott fetával és a szárított oregánóval.

Az édesburgonya tele van béta-karotinnal, amit a szervezet A-vitaminná alakít. Ez segíti a fejbőr faggyútermelésében, így a hajszálak kevésbé töredeznek.

 

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Fotó: Timolina

Vörös lencseleves bulgurral

Hozzávalók (4 személyre):

  • 2 sárgarépa
  • 10 dkg vöröslencse
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 2 zellerzöld
  • 2 csipet őrölt római kömény
  • 2 ek. olaj
  • 3 ek. bulgur
  • bors

Elkészítés:

  1. Egy lábasba olajat teszünk, ezen átforgatjuk az időközben meghámozott, karikákra vágott répát. Felöntjük vízzel, és hagyjuk majdnem teljesen puhára főni. Közben ízesítjük sóval, borssal és ételízesítővel.
  2. Amikor a répa már csak éppen roppanós, beleszórjuk a vöröslencsét és a római köményt. A megmosott, apróra vágott zellerzöldet is hozzáadjuk a leveshez.
  3. A bulgurt is átmossuk, és szintén a leveshez adjuk. Készre főzzük, ha szükséges, még ízesítjük. Friss korianderrel vagy petrezselyemmel tálaljuk.
 

Lazac Wellington módra

Hozzávalók:

A töltelékhez:

  • 2 salottahagyma
  • 30 dkg csiperkegomba
  • 5 dkg bébispenót
  • 2 gerezd fokhagyma
  • 2 tk. kakukkfű
  • 1 citrom reszelt héja
  • 8 dkg krémsajt
  • olaj

A palacsintához:

  • 2 tojás
  • 10 dkg finomliszt
  • 5 dkg bébispenót
  • 1,5 dl tej
  • 1 mk. só
  • olaj

Az összeállításhoz:

  • 80 dkg lazac
  • 2 tekercs leveles tészta
  • 1 tojás
  • kakukkfű

Elkészítés:

  1. Forró olajon üvegesre dinszteljük a finomra vágott salottahagymát. Miután kicsit megpuhult, hozzáadjuk a felaprított gombát. Addig sütjük, amíg teljesen elfő a leve. Ekkor rádobjuk a spenótot. Ha összeesett, levesszük a tűzről, és hozzákeverjük a zúzott fokhagymát, a citromhéjat és a kakukkfüvet.
  2. A keveréket hagyjuk kicsit hűlni, majd hozzákeverjük a krémsajtot, és sóval ízesítjük. Botmixerrel áttörhetjük, így még krémesebb zöld masszát kapunk.
  3. A palacsinta elkészítéséhez egy magas falú edényben a tojást, a lisztet, a spenótot, a sót és a tej kétharmadát botmixerrel pürésítjük. Annyi tejet adunk még hozzá, hogy híg tésztát kapjunk.
  4. Egy serpenyőt vékonyan kikenünk olajjal, és közepes hőfokon elkezdjük kisütni a palacsintákat. Nem kell pirítani, szeretnénk, hogy élénk zöld színe maradjon.
  5. A lazacot megtisztítjuk, lebőrözzük, kiszálkázzuk, és két egyforma 40 dkg-os szeletre vágjuk. Enyhén sózzuk.
  6. Az asztalra kiterítünk több nagy darab fóliát, és ráhelyezzük egy rétegben a palacsintákat, majd arra az egyik lazacfilét. Rákenjük a tölteléket, és befedjük a másik szelet lazaccal. A palacsintát fogva szorosan feltekerjük, majd a fóliába csavarva hengerré formázzuk. A tekercset legalább egy órára hűtőbe tesszük.
  7. Az egyik leveles tésztát kiterítjük a munkafelületre és óvatosan ráhelyezzük a palacsintába tekert halat. Kevés vízzel felvert tojással lekenjük a tetejét a a lazac körül, majd rátesszük a másik tésztát is. Jól összenyomkodjuk, ügyelve arra, hogy minél kevesebb levegő maradjon belül. A felesleget levágjuk, de hagyjunk egy 2 cm széles peremet, amit jól nyomkodjunk le villával.
  8. A tésztarudat lekenjük tojással, és ízlésünknek megfelelően díszítjük. Érdemes hűtőbe tenni legalább 1 órára, vagy egy éjszakára.
  9. Tetejére pár apró szellőzőnyílást vágunk, hogy a gőz ki tudjon jönni, majd 200 fokon, légkeveréses sütőben 20-30 perc alatt aranybarnára és ropogósra sütjük. Tálalás előtt legalább 10 percig pihentetjük.

A lazac tele van Omega-3 zsírsavval, ami elősegíti a hajnövekedést, sűrűbbé, dúsabbá teszi a hajat, emellett csökkenti a telogén szálak mennyiségét a fejbőrön.

Fotó: Tyukodi Laszlo

Sült csirkemell spenóttal és tojással

Hozzávalók (4 személyre):

  • 50 dkg csirkemellfilé
  • 2 ek. napraforgóolaj
  • 3 ek. szójaszósz
  • 4 tojás
  • 20 dkg konyhakész bébispenót
  • 4 ek. olívaolaj
  • 1 tk. citromlé

Elkészítés:

  1. A csirkemellet megmossuk, szárazra töröljük, és négy szeletre felvágjuk. Forró olajon körbepirítjuk a húsokat. A szójaszószt hozzáöntjük 1-2 evőkanál vízzel együtt, és közepes lángon puhára sütjük-pároljuk.
  2. A tojásokat keményre főzzük 10 perc alatt, majd hideg vízzel leöblítjük őket, és meghámozzuk.
  3. A spenótot összeforgatjuk az olívaolajjal és a citromlével, azután meghintjük 1 csipet sóval.
  4. A keveréket tányérokra halmozzuk, és elrendezzük rajta a félbevágott főtt tojásokat, valamint a felcsíkozott hússzeleteket.
  5. 45 perc

A tojás rengeteg biotint tartalmaz, amiről bőrgyógyászati kutatások kimutatták, hogy segít a hajhullás kezelésében.

 

Édesburgonyás, kecskesajtos pite

Hozzávalók (4 személyre):

  • 35 dkg édesburgonya
  • 25 dkg leveles tészta
  • 1 tojás
  • 1.5 dl tejföl
  • 10 dkg kecskesajt
  • 2 ek. tökmag
  • 1 csilipaprika
  • 1 ek. olívaolaj
  • 1 gerezd fokhagyma
  • 1 tk. petrezselyemzöld
  • bors

Elkészítés:

  1. Az édesburgonyát meghámozzuk és hajszálvékonyra szeleteljük. Forró vízben 3 percig blansírozzuk, ezalatt közepesen megpuhulnak majd.
  2. A leveles tésztát lisztezett felületen kinyújtjuk, majd 8x16 cm-es téglalapokra vágjuk. Egy villával megszurkáljuk, majd sütőpapírral bélelt tepsire rakjuk. A felvert tojással, majd a tejföllel is megkenjük úgy, hogy a szélén hagyunk fél cm-es keretet.
  3. Az édesburgonyával kirakjuk a lapokat a széleket üresen hagyva. Sózzuk, borsozzuk, elosztjuk rajtuk a felaprított kecskesajtot, majd a tetejét megszórjuk tökmaggal és aprított csilivel. A széleket óvatosan visszahajtjuk, és előmelegített sütőben 180 fokon 20-25 perc alatt készre sütjük.
  4. Az olívaolajat összekeverjük az aprított fokhagymával és a petrezselyemmel, valamint egy csipet sóval. Ezzel kenjük meg a frissen sült pitéket. Melegen vagy szobahőmérsékleten kínáljuk.
  5. 45 perc

 

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