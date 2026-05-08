Így éld túl a varjútámadást

A varjútámadás elleni védekezés az életed mentheti meg. Ebben az időszakban a békés parkok valóságos csatatérré válnak, ahol a fekete szárnyasok kíméletlen támadást indítanak bárki ellen, aki a közelükbe merészkedik. Ijesztő belegondolni, hogy ezek a rendkívül intelligens madarak képesek arcokat megjegyezni, és tervszerűen, hátulról lecsapva elűzni a vélt betolakodókat. Akár kutyát sétáltatsz, akár a kisgyereked vagy az unokád tolod babakocsiban, vagy csak kocogni indulsz, bármelyik percben célponttá válhatsz ezekben a hetekben. Ha egyszer megtapasztalod a bénító félelmet, amit egy rikácsoló, több kilós madár zuhanórepülése vált ki, akkor hálás leszel magadnak azért, hogy ezt a cikket elolvastad, és tudod, mit kell tenned. Mindenekelőtt azonban fontos megérteni, hogy ez a viselkedés nem puszta agresszió, hanem egy ősi ösztön kíméletlen megnyilvánulása.
Az elmúlt években több sokkoló eset történt, amikor varjak emberekre támadtak:
A varjútámadások naptára tűpontos: április végétől június közepéig tart. Ez az időszak a fiókák kirepülésének ideje, amikor a fiatal madarak még nem tudnak tökéletesen repülni, így gyakran a földön vagy az alacsonyabb ágakon kötnek ki. A szülők ilyenkor pániküzemmódba kapcsolnak: minden élőlényt – legyen az ember, kutya vagy macska – potenciális ragadozónak néznek, aki a csetlő-botló fiókájuk életére tör. A támadás célja az elrettentés: a madár a legérzékenyebb pontodat, a fejedet veszi célba, hogy te mint betolakodó azonnal elhagyd a környéket.
Ha veszélyes övezetbe tévedsz, kövesd az alábbi tanácsokat, így nagy eséllyel sérülés nélkül megúszhatod az esetleges varjútámadásokat.
A varjú nem felejt
Tudományos kísérletek bizonyították, hogy a varjúfélék képesek felismerni az emberi arcokat, és ezt az információt évekig megőrzik. Sőt képesek pletykálni is: ha valaki bántalmaz egy varjút, a támadó „arcát” megosztják a kolónia többi tagjával, így a közösség összes madara ellenségként fogja kezelni az illetőt. Erre a legjobb példa Siva Kevat esete, amely annak idején bejárta a világsajtót. A történet 2016 körül kezdődött az indiai Shivpuri nevű településen. Az alkalmi munkásként dolgozó Siva egy nap arra lett figyelmes, hogy egy varjúfióka beszorult egy vashálóba. Segíteni akart rajta és megpróbálta kiszabadítani a kismadarat, de az sajnálatos módon a kezei között pusztult el a sérülései miatt. A környéken lévő kifejlett varjak nem látták a mentőakció jó szándékát: ők csak annyit észleltek, hogy egy ember fogja a tehetetlen fiókát, aki aztán meghal. Ettől a pillanattól kezdve Siva Kevat közellenséggé vált. Onnantól kezdve három éven keresztül nem tudott kilépni a házából anélkül, hogy a varjak ne támadták volna meg. Volt, hogy egy-egy madár egyedül, de gyakran csoportosan csaptak le rá. Csak ő volt a célpont. A férfi megfigyelte, hogy hiába sétál tömegben vagy a családtagjaival, a madarak mindig hajszálpontosan őt választották ki a tömegből. A felesége és a szomszédai sosem kaptak egyetlen csőrvágást sem, miközben Sivát véresre sebezték. Siva kénytelen volt egy bottal a kezében járni, hogy elhessegesse a támadókat, de vigyázott rá, hogy ne üsse meg azokat, mert nem akarta tovább szítani a haragot. Az eset kapcsán ornitológusok is megszólaltak. Megerősítették, hogy a varjak memóriája rendkívüli: képesek azonosítani az emberi arcvonásokat, és ezt az információt átadják a kolónia többi tagjának is. Siva Kevat arcát „ragadozóként” kódolták be, és a madarak szemében ő maradt a fiókagyilkos, függetlenül attól, hogy valójában menteni próbált.
