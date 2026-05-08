Varjútámadásra készülő kifejlett varjú

Így éld túl a varjútámadást

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 08. 17:15
Amikor a tavaszi napsütésben gyanútlanul sétálsz az utcán, és hirtelen egy suhogó árnyékot érzel a fejed felett, esetleg éles csőrvágás ér a tarkódon, akkor nem képzelődsz. A varjútámadás gyakoribb, mint hinnéd, főleg május és június környékén.
Bata Kata
  • A varjak április és június közötti fokozott agressziójára a fészkelési és fiókanevelési időszak adhat magyarázatot.
  • Magyarországon is többször váltak már járókelők a madarak célpontjaivá forgalmas lakótelepeken és közintézmények udvarán.
  • A támadások kivédésére számos gyakorlati praktika létezik.

A varjútámadás elleni védekezés az életed mentheti meg. Ebben az időszakban a békés parkok valóságos csatatérré válnak, ahol a fekete szárnyasok kíméletlen támadást indítanak bárki ellen, aki a közelükbe merészkedik. Ijesztő belegondolni, hogy ezek a rendkívül intelligens madarak képesek arcokat megjegyezni, és tervszerűen, hátulról lecsapva elűzni a vélt betolakodókat. Akár kutyát sétáltatsz, akár a kisgyereked vagy az unokád tolod babakocsiban, vagy csak kocogni indulsz, bármelyik percben célponttá válhatsz ezekben a hetekben. Ha egyszer megtapasztalod a bénító félelmet, amit egy rikácsoló, több kilós madár zuhanórepülése vált ki, akkor hálás leszel magadnak azért, hogy ezt a cikket elolvastad, és tudod, mit kell tenned. Mindenekelőtt azonban fontos megérteni, hogy ez a viselkedés nem puszta agresszió, hanem egy ősi ösztön kíméletlen megnyilvánulása.

Padon álló varjú a varjútámadás előtt
A varjútámadás különösen gyakori a májusi, júniusi időszakban; a szülő a fiókáit védi
Amikor a rémálom valósággá válik: varjútámadások Magyarországon

Az elmúlt években több sokkoló eset történt, amikor varjak emberekre támadtak:

  • Egy budapesti óvoda ostroma (2023): az egyik budai kerület óvodájának udvarára hetekig nem mehettek ki a gyerekek játszani, mert a közeli fán fészkelő dolmányos varjak módszeresen támadták a kicsiket és az óvónőket. Több pedagógust is a fején ért támadás, volt, akinek orvosi ellátásra volt szüksége a karmolások miatt.
  • A józsefvárosi Füvészkert utca és környékének megszállása: a Tömő utcai játszótérnél több alkalommal, köztük 2022 májusában is agresszív varjak támadtak a járókelőkre a fiókáik védelmében. A madarak a magasból csaptak le, néha kisebb sérüléseket okozva a munkába igyekvőknek és a játszótéren lévőknek.
  • A debreceni „rémpár”: Debrecen egyik forgalmas lakótelepén egyetlen varjúpár tartott sakkban egy egész utcát. Egy munkába tartó nőt olyan súlyosan fejbe vágtak, hogy a sokktól elesett és kificamította a bokáját, miközben a madár folyamatosan csapkodott körülötte.
  • A margitszigeti futók rémálma: ebben az időszakban rendszeresen érkeznek jelentések a Margit-szigetről, ahol a magányos futók egyik pillanatról a másikra célpontokká válnak. A madarak gyakran 10-20 méteren keresztül követik az áldozatot, ismételt légi csapásokat mérve a fejükre.
  • Saját erkélyén támadták meg: a XIII. kerületben egy nőt a saját erkélyén támadott meg egy varjú, sőt utána a cimboráit hívva és elfoglalták az erkélyt.

Miért pont most támadnak a varjak?

A varjútámadások naptára tűpontos: április végétől június közepéig tart. Ez az időszak a fiókák kirepülésének ideje, amikor a fiatal madarak még nem tudnak tökéletesen repülni, így gyakran a földön vagy az alacsonyabb ágakon kötnek ki. A szülők ilyenkor pániküzemmódba kapcsolnak: minden élőlényt – legyen az ember, kutya vagy macska – potenciális ragadozónak néznek, aki a csetlő-botló fiókájuk életére tör. A támadás célja az elrettentés: a madár a legérzékenyebb pontodat, a fejedet veszi célba, hogy te mint betolakodó azonnal elhagyd a környéket.

Hogyan lehet védekezni a varjak ellen?

Ha veszélyes övezetbe tévedsz, kövesd az alábbi tanácsokat, így nagy eséllyel sérülés nélkül megúszhatod az esetleges varjútámadásokat.

  • Szemkontaktus: a varjú gyáva harcos, többnyire hátulról támad. Ha érzed, hogy figyel, fordulj szembe vele. Ha látja, hogy figyeled, kisebb az esélye annak, hogy lecsap.  
  • Karok felemelése: ha támad, emeld a kezed a fejed fölé, vagy tarts magad elé egy táskát, esernyőt. Ezzel nagyobbnak tűnsz, és megvéded a legsebezhetőbb pontod, a fejed.
  • Sapka vagy kapucni viselése: ebben a szezonban a sapka nem divatkellék, hanem védőfelszerelés. Egy vastagabb anyag megakadályozza, hogy a madár karma vagy csőre felszakítsa a fejbőrt.
  • Nyugodt távozás: varjútámadás esetén ne kezdj el hadonászni vagy futni, mert az csak fokozza a madár agresszióját. Haladj tempósan, de nyugodtan, egyre távolodva a fészektől vagy a földön lévő fiókától.
  • Válassz más utat: az egyik legfontosabb tanács, hogy ha egy adott útszakaszon vagy parkrészen, játszótéren egyszer már ért attrocitás, a következő hetekben messzire kerüld el azt a környéket. A varjak ugyanis rendkívül területvédő állatok, és ha egy fát vagy bokrot biztonsági zónának jelöltek ki a fiókájuk számára, azt minden betolakodóval szemben meg fogják védeni, amíg a kicsi röpképtelen. Mivel ezek a madarak kiváló memóriával rendelkeznek, az ismételt felbukkanásodat nem véletlennek, hanem szándékos provokációnak fogják értékelni, ami egyre agresszívabb fellépést válthat ki belőlük. Egy alternatív útvonal választása nem a gyávaság jele, hanem a legbiztosabb módszer a sérülések elkerülésére, hiszen a madarak ösztöneit logikus érvekkel nem lehet lecsillapítani. A fióka-szezon szerencsére rövid, így pár hét elteltével a korábbi tiltott zónákat újra biztonságosan és konfliktusmentesen látogathatod. Ha a saját kertedben vannak a varjak, akkor érdemes ellenük védekezni. 
  • Ne próbáld megmenteni: ha a földön látsz egy fiókát, ne próbáld megmenteni és kézbe venni. A szülei a közelben vannak és figyelnek. A segíteni akarásodra ők egy brutális támadással fognak válaszolni. Ha sérültnek látod a madarat, inkább hívj madármentő szakembert.
Varjúfióka kézben
Sose próbálj megmenteni egy varjúfiókát, inkább hívj madármentő szakembert
A varjú nem felejt

Tudományos kísérletek bizonyították, hogy a varjúfélék képesek felismerni az emberi arcokat, és ezt az információt évekig megőrzik. Sőt képesek pletykálni is: ha valaki bántalmaz egy varjút, a támadó „arcát” megosztják a kolónia többi tagjával, így a közösség összes madara ellenségként fogja kezelni az illetőt. Erre a legjobb példa Siva Kevat esete, amely annak idején bejárta a világsajtót. A történet 2016 körül kezdődött az indiai Shivpuri nevű településen. Az alkalmi munkásként dolgozó Siva egy nap arra lett figyelmes, hogy egy varjúfióka beszorult egy vashálóba. Segíteni akart rajta és megpróbálta kiszabadítani a kismadarat, de az sajnálatos módon a kezei között pusztult el a sérülései miatt. A környéken lévő kifejlett varjak nem látták a mentőakció jó szándékát: ők csak annyit észleltek, hogy egy ember fogja a tehetetlen fiókát, aki aztán meghal. Ettől a pillanattól kezdve Siva Kevat közellenséggé vált. Onnantól kezdve három éven keresztül nem tudott kilépni a házából anélkül, hogy a varjak ne támadták volna meg. Volt, hogy egy-egy madár egyedül, de gyakran csoportosan csaptak le rá. Csak ő volt a célpont. A férfi megfigyelte, hogy hiába sétál tömegben vagy a családtagjaival, a madarak mindig hajszálpontosan őt választották ki a tömegből. A felesége és a szomszédai sosem kaptak egyetlen csőrvágást sem, miközben Sivát véresre sebezték. Siva kénytelen volt egy bottal a kezében járni, hogy elhessegesse a támadókat, de vigyázott rá, hogy ne üsse meg azokat, mert nem akarta tovább szítani a haragot. Az eset kapcsán ornitológusok is megszólaltak. Megerősítették, hogy a varjak memóriája rendkívüli: képesek azonosítani az emberi arcvonásokat, és ezt az információt átadják a kolónia többi tagjának is. Siva Kevat arcát „ragadozóként” kódolták be, és a madarak szemében ő maradt a fiókagyilkos, függetlenül attól, hogy valójában menteni próbált.

