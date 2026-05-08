Így éld túl a varjútámadást

A varjak április és június közötti fokozott agressziójára a fészkelési és fiókanevelési időszak adhat magyarázatot.

Magyarországon is többször váltak már járókelők a madarak célpontjaivá forgalmas lakótelepeken és közintézmények udvarán.

A támadások kivédésére számos gyakorlati praktika létezik.

A varjútámadás elleni védekezés az életed mentheti meg. Ebben az időszakban a békés parkok valóságos csatatérré válnak, ahol a fekete szárnyasok kíméletlen támadást indítanak bárki ellen, aki a közelükbe merészkedik. Ijesztő belegondolni, hogy ezek a rendkívül intelligens madarak képesek arcokat megjegyezni, és tervszerűen, hátulról lecsapva elűzni a vélt betolakodókat. Akár kutyát sétáltatsz, akár a kisgyereked vagy az unokád tolod babakocsiban, vagy csak kocogni indulsz, bármelyik percben célponttá válhatsz ezekben a hetekben. Ha egyszer megtapasztalod a bénító félelmet, amit egy rikácsoló, több kilós madár zuhanórepülése vált ki, akkor hálás leszel magadnak azért, hogy ezt a cikket elolvastad, és tudod, mit kell tenned. Mindenekelőtt azonban fontos megérteni, hogy ez a viselkedés nem puszta agresszió, hanem egy ősi ösztön kíméletlen megnyilvánulása.

A varjútámadás különösen gyakori a májusi, júniusi időszakban; a szülő a fiókáit védi

Fotó: Larysa Shcherbyna / Shutterstock

Amikor a rémálom valósággá válik: varjútámadások Magyarországon

Az elmúlt években több sokkoló eset történt, amikor varjak emberekre támadtak:

Egy budapesti óvoda ostroma (2023): az egyik budai kerület óvodájának udvarára hetekig nem mehettek ki a gyerekek játszani, mert a közeli fán fészkelő dolmányos varjak módszeresen támadták a kicsiket és az óvónőket. Több pedagógust is a fején ért támadás, volt, akinek orvosi ellátásra volt szüksége a karmolások miatt.

A józsefvárosi Füvészkert utca és környékének megszállása: a Tömő utcai játszótérnél több alkalommal, köztük 2022 májusában is agresszív varjak támadtak a járókelőkre a fiókáik védelmében. A madarak a magasból csaptak le, néha kisebb sérüléseket okozva a munkába igyekvőknek és a játszótéren lévőknek.

A debreceni „rémpár": Debrecen egyik forgalmas lakótelepén egyetlen varjúpár tartott sakkban egy egész utcát. Egy munkába tartó nőt olyan súlyosan fejbe vágtak, hogy a sokktól elesett és kificamította a bokáját, miközben a madár folyamatosan csapkodott körülötte.

A margitszigeti futók rémálma: ebben az időszakban rendszeresen érkeznek jelentések a Margit-szigetről, ahol a magányos futók egyik pillanatról a másikra célpontokká válnak. A madarak gyakran 10-20 méteren keresztül követik az áldozatot, ismételt légi csapásokat mérve a fejükre.

Saját erkélyén támadták meg: a XIII. kerületben egy nőt a saját erkélyén támadott meg egy varjú, sőt utána a cimboráit hívva és elfoglalták az erkélyt.

Miért pont most támadnak a varjak?

A varjútámadások naptára tűpontos: április végétől június közepéig tart. Ez az időszak a fiókák kirepülésének ideje, amikor a fiatal madarak még nem tudnak tökéletesen repülni, így gyakran a földön vagy az alacsonyabb ágakon kötnek ki. A szülők ilyenkor pániküzemmódba kapcsolnak: minden élőlényt – legyen az ember, kutya vagy macska – potenciális ragadozónak néznek, aki a csetlő-botló fiókájuk életére tör. A támadás célja az elrettentés: a madár a legérzékenyebb pontodat, a fejedet veszi célba, hogy te mint betolakodó azonnal elhagyd a környéket.