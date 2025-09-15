Varjútámadás a kertedben – Így óvd meg a veteményest

Nagyanyáink idejében a varjak csapatos megjelenése azt jelezte, hogy közeleg a hideg, téli időjárás, vagyis október végén, november elején mutatkoztak először. A klímaváltozás miatt azonban megváltozott a varjak vonulása, így már szeptemberben is megjelenhetnek a lakott területeken, és így a kertben is. A Fanny magazin összegyűjtötte, hogyan a leghatékonyabb a vetési varjú elleni védekezés, azaz mit kell enned, hogy elkerüld a varjútámadást idén!

Mutatjuk mit tegyél, ha varjútámadás éri a kerted

Fotó: Dark_Side / Shutterstock

Varjútámadás a kertben

Nem csak a szántóföldeken, a házikertekben is nagy pusztítást végezhetnek: belecsipegetnek az érett gyümölcsökbe, elviszik a diót, mogyorót, és ha csináltunk másodvetést őszre, kicsipegetik a magokat a földből, és a zsenge kis palántákat kihúzzák. A legjobb, ha még most elkezdjük a varjak elleni védekezés, hogy távol tartjuk őket a növényeinktől, fáinktól.

Szedjük fel a hullott gyümölcsöt, csonthéjas terméseket a földről, ne legyen vonzó a kert a varjaknak. A komposzton takarjuk le a gyümölcs- és zöldségmaradékokat földdel, így nem tudnak hozzáférni. Figyeljünk, hogy ne legyen sehol ételmaradék.

Melyik a legjobb varjúriasztó?

Átmenetileg jó megoldás lehet a varjútámadásoktól, ha beszerzünk egy műanyag baglyot, és kiakasztjuk a kertbe egy jól látható részre. Önmagában ez azonban nem lesz elegendő, a varjak elriasztása sajnos nem ilyen egyszerű, ezért érdemes más módszerrel kombinálni, mert a varjak hamar rá fognak jönni, hogy nem igazi bagoly leselkedik rájuk.

Varjú riasztó házilag is készíthető, pár rossz ruhadarab, egy hosszú karó és némi szalma vagy egyéb természetes tömőanyag segítségével házilag is csinálhatunk madárijesztőt, de vehetünk kertészeti boltban is. Minél jobban mozog a szélben, annál hatásosabb a varjak ellen.

A madárijesztők is elriasztják a dézsmáló madarakat

Fotó: Neil_Benison_Photography / Shutterstock

A CD-k kora lejárt, de ha van még otthon pár darab, amit nem sajnálunk, akasszuk ki őket a kert különböző pontjaira, de más, fényvisszaverő tárgyat is alkalmazhatunk. Ezektől irtóznak a varjak, inkább elkerülik a kertet.

Hatásosak a varjúinvázió ellen az üzletekben kapható elektromos madárriasztók, melyek különféle hangokat adnak ki, hogy elzavarják a varjakat. Ultrahangos változat is kapható ezekből, ami bennünket nem, csak a madarakat zavarja.