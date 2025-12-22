Kutyák, macskák mint feladott poggyászok? Erre figyelj, ha kis kedvenced is veled repül

KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 13:45
Az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a repülőn szállított háziállatok jogi érelemben nem számítanak utasnak. A döntés értelmében a légitársaságok a kedvenceket a poggyász kategóriába sorolhatják, ami elvesztésük esetén korlátozza a kártérítési lehetőségeket.
Az Európai Unió Bírósága (EUB) új ítélete igencsak felkavarta az állattal utazók kedélyeit: kimondta, hogy a repülőgépen szállított kedvencek jogi értelemben poggyásznak minősülhetnek. Ez azt jelenti, hogy ha egy állat elveszik, vagy bármi egyéb baja történik, a légitársaságok nem kötelesek magasabb összegű kártérítést fizetni – hacsak az utas nem tett előzetesen külön értéknyilatkozatot, természetesen felár ellenében.

Tacskó poggyász hordozóban egy repülőn
Az állat jogi szempontból poggyásznak minősül a légi utazás során.
Fotó: Irina Meshcheryakova / 123RF

Utas, vagy poggyász?

Az ügy középpontjában Mona, egy kutya állt, aki Buenos Aires és Barcelona között tűnt el. A gazdája 5 000 eurót (nagyjából 2 millió forintot) követelt „nem vagyoni kár” címén. Mona egy speciális szállító-boxból szökött meg a repülőgéphez vezető út során, és soha nem került elő – még a gazda több évig tartó, intenzív közösségimédia-kampánya ellenére sem.

A járatot üzemeltető Iberia elismerte ugyan a felelősséget, de vitatta az igényelt összeg nagyságát. A spanyol bíróság végül az EUB-hoz fordult: vajon egy utassal együtt utazó háziállat a montreali egyezmény szerint a „poggyász” kategóriába tartozik-e?

A luxembourgi testület szerint igen. A kedvenc ugyanis nem számít „utasnak”, így a rá vonatkozó kártérítés a poggyászszabályok alapján történik. Mivel a gazda nem tett külön értéknyilatkozatot, a járásbíróság korábban mindössze 1 578,82 eurót (nagyjából 630 000 forintot) állapított meg jogos kártérítésként.

Poggyászként számító kiskutya a repülőn
Mivel poggyásznak számítanak, probléma esetén a légitársaságok nem kötelesek magasabb összegű kártérítést fizetni.
Fotó: nadisja /  Shutterstock 

A kutyatulajdonos ügyvédje szerint az ítélet „elszalasztott lehetőség” volt arra, hogy az állatvédelem jogi szempontból tovább erősödjön. Az EUB viszont hangsúlyozta: bár az állatjólét fontos uniós cél, ez nem akadályozza, hogy a kisállat – jogi értelemben – poggyászként legyen kezelhető, ha az utas nem él a speciális védelem lehetőségével.

Az ítélet a jövőben minden uniós légitársaságot és utast érint: aki biztosra akar menni, jobb, ha külön értéknyilatkozattal és felárral védi meg négylábú útitársát.

Az alábbi videót is nézd meg, amelyben az állatok repülőn való szállításáról van szó:

