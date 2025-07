Gondoltad volna, hogy a kutyádnak is kell naptej? Mutatjuk, hogyan válaszd ki a megfelelőt

Hogy megelőzd a bajt, mindig legyen friss víz a kutya előtt, és ha kint van a kertben, legyen egy árnyékos kuckója is.

Praktikus hűsítő trükkök

Ahogy mi is hidratálunk, naptejet kenünk, kalapot hordunk, úgy a kutyáknak is vannak nyári túlélő eszközeik. A hűsítő matracok, kendők, mellények ma már könnyen beszerezhetők. Érdemes próbálkozni, melyiket viseli szívesen. Egy felfújható pancsolómedence is remek hűsítő lehet, ha a kutyád szereti a vizet. De vigyázz: ha a slagot egész nap a napon hagytad, először engedd ki a forró vizet, különben szó szerint leforrázhatod a kutyát. A lakásban pedig alakíts ki neki egy hűsítő sarkot ventilátorral és vízzel.

Magadról se feledkezz meg

Ahogy a kutyánkat védeni akarjuk a naptól, úgy a saját magunk UV-védelme is fontos: 50-es faktorú naptej nélkül el se indulj otthonról, különösen, ha sokat vagy napon. A leégés nemcsak fájdalmas, de hosszú távon bőrrákhoz is vezethet. Válassz a bőrödnek megfelelő naptejet, és ne csak a strandon használd, hanem egy városi séta előtt is. Ne feledd: a felhők nem szűrik meg a káros sugarakat. Akkor is érdemes védekezni, ha nem éget a nap. Ne csak a kutyádra figyelj, magadra is!