Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Jusztina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Szürkehályog tünetei és műtéti kezelése: minden, amit tudni érdemes

Szürkehályog tünetei és műtéti kezelése: minden, amit tudni érdemes

betegség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 26. 09:23
műtétszürkehályog
A szürkehályog tünetei kezdetben homályos látással és fényérzékenységgel jelentkeznek, majd egyre súlyosbodnak. A szürkehályog végső megoldása a műtét, amely gyors, biztonságos és tartósan visszaadja az éleslátást.
Zedna Life
A szerző cikkei

A szürkehályog, más néven katarakta, a világ egyik leggyakoribb szembetegsége, amely főként időskorban jelentkezik. A betegség lényege, hogy a szemlencse fokozatosan elveszíti átlátszóságát, és ez akadályozza a fény szabad áthaladását a retinára. A szürkehályog tünetei fokozatosan alakulnak ki, így sokan későn veszik észre, hogy romlik a látásuk. Pedig a korai felismerés és az időben végzett műtét teljes értékű látást biztosíthat a betegeknek.

Szürkehályoggal küzdő fiatal nő homályos látás miatt nem látja a képernyőt
A szürkehályog első jelei közé tartozik a homályos látás.
Fotó: MAYA LAB /  Shutterstock 

A szürkehályog kezdeti tünetei

A betegség első jelei közé tartozik a homályos látás, mintha koszos szemüvegen keresztül néznénk a világot. A fényérzékenység is fokozódik, különösen éjszakai vezetés közben, amikor a lámpák körül zavaró fényudvarok jelennek meg. A színek fakóbbá, sárgásabbá válnak, és nehezebb lesz élesen látni gyenge fényben.

Ezek a jelek sokszor annyira lassan erősödnek, hogy a betegek hozzászoknak, és csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor a látás már komolyan akadályozza a mindennapokat.

A szürkehályog súlyosabb jelei

Előrehaladott állapotban a szürkehályog tünetei sokkal kifejezettebbek. Az olvasás, a televízió nézése vagy az arcok felismerése egyre nehezebbé válik. Megjelenhet a kettőslátás, a színek szinte teljes kifakulása, és a szemüveg gyakori cseréje sem javít a helyzeten. A mindennapi tájékozódás bizonytalanná válhat, ami növeli a balesetek kockázatát is.

Hogyan zajlik a szürkehályog műtét?

Mivel a betegség vissza nem fordítható, a végleges megoldás a műtét. Ez ma már rutinbeavatkozásnak számít, amelyet évente több millió embernél végeznek világszerte.

A szürkehályog műtét ambulánsan történik, vagyis a beteg általában még aznap hazamehet. A szemet érzéstelenítő cseppekkel zsibbasztják, így a beavatkozás fájdalommentes. A sebész apró bemetszést ejt, eltávolítja az elszürkült lencsét, majd egy mesterséges, átlátszó lencsét ültet a helyére. Az egész eljárás körülbelül 15–20 percet vesz igénybe.

A műtét után a beteg néhány napig enyhe kellemetlenséget, fényérzékenységet tapasztalhat, de a látás sok esetben már másnap jelentősen javul. A beültetett műlencse élethosszig tartós megoldást biztosít, és általában nincs szükség újabb beavatkozásra.

Miért nem szabad halogatni a beavatkozást?

A szürkehályog nem életveszélyes, de nagymértékben rontja az életminőséget. A betegek önállósága csökken, nő az elesés és a balesetek kockázata. Minél előbb történik meg a diagnózis és a műtét, annál hamarabb nyerhető vissza az éleslátás.

A szürkehályog tünetei tehát nemcsak bosszantó kellemetlenségek, hanem komoly akadályok a mindennapokban. A modern műtéti technológia viszont gyors, biztonságos és hatékony megoldást kínál, amely visszaadhatja az önállóságot és a tiszta látás örömét.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu