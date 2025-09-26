Szürkehályog tünetei és műtéti kezelése: minden, amit tudni érdemes

A szürkehályog, más néven katarakta, a világ egyik leggyakoribb szembetegsége, amely főként időskorban jelentkezik. A betegség lényege, hogy a szemlencse fokozatosan elveszíti átlátszóságát, és ez akadályozza a fény szabad áthaladását a retinára. A szürkehályog tünetei fokozatosan alakulnak ki, így sokan későn veszik észre, hogy romlik a látásuk. Pedig a korai felismerés és az időben végzett műtét teljes értékű látást biztosíthat a betegeknek.

A szürkehályog első jelei közé tartozik a homályos látás.

Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

A szürkehályog kezdeti tünetei

A betegség első jelei közé tartozik a homályos látás, mintha koszos szemüvegen keresztül néznénk a világot. A fényérzékenység is fokozódik, különösen éjszakai vezetés közben, amikor a lámpák körül zavaró fényudvarok jelennek meg. A színek fakóbbá, sárgásabbá válnak, és nehezebb lesz élesen látni gyenge fényben.

Ezek a jelek sokszor annyira lassan erősödnek, hogy a betegek hozzászoknak, és csak akkor fordulnak orvoshoz, amikor a látás már komolyan akadályozza a mindennapokat.

A szürkehályog súlyosabb jelei

Előrehaladott állapotban a szürkehályog tünetei sokkal kifejezettebbek. Az olvasás, a televízió nézése vagy az arcok felismerése egyre nehezebbé válik. Megjelenhet a kettőslátás, a színek szinte teljes kifakulása, és a szemüveg gyakori cseréje sem javít a helyzeten. A mindennapi tájékozódás bizonytalanná válhat, ami növeli a balesetek kockázatát is.

Hogyan zajlik a szürkehályog műtét?

Mivel a betegség vissza nem fordítható, a végleges megoldás a műtét. Ez ma már rutinbeavatkozásnak számít, amelyet évente több millió embernél végeznek világszerte.

A szürkehályog műtét ambulánsan történik, vagyis a beteg általában még aznap hazamehet. A szemet érzéstelenítő cseppekkel zsibbasztják, így a beavatkozás fájdalommentes. A sebész apró bemetszést ejt, eltávolítja az elszürkült lencsét, majd egy mesterséges, átlátszó lencsét ültet a helyére. Az egész eljárás körülbelül 15–20 percet vesz igénybe.

A műtét után a beteg néhány napig enyhe kellemetlenséget, fényérzékenységet tapasztalhat, de a látás sok esetben már másnap jelentősen javul. A beültetett műlencse élethosszig tartós megoldást biztosít, és általában nincs szükség újabb beavatkozásra.