Megdöbbentő kutatás: már napi egy doboz üdítő is megbetegíthet– és van ennél rosszabb hír is

Sokan úgy gondolják, hogy egy doboz kóla vagy diétás üdítő naponta még belefér – egy friss kutatás azonban döbbenetes eredményt hozott: már kevesebb mint egy doboz szénsavas ital naponta akár 60%-kal növelheti a halálos májbetegség kockázatát.
A kínai Soochow Egyetem kutatói több mint 90 000 ember étrendjét vizsgálták meg, és azt találták, hogy akik napi 2 és fél decilitert (kevesebbet, mint egy teljes doboz) fogyasztottak, sokkal nagyobb eséllyel alakítottak ki metabolikus diszfunkcióval járó zsírmájat (MASLD) – vagyis a korábban nem alkoholos eredetű zsírmájnak nevezett betegséget, írja a People magazin.
A legmegdöbbentőbb, hogy nemcsak a cukros, hanem a diétás italok is komoly veszélyt jelentenek. A cukorral édesített italok 50%-kal, míg a mesterséges édesítőszereket tartalmazók akár 60%-kal növelték a betegség kialakulásának kockázatát.
„A diétás italokról azt hisszük, hogy ártalmatlanok – pedig épp ellenkezőleg. Még napi egy doboz is elegendő ahhoz, hogy a máj működése felboruljon”
– figyelmeztetett Lihe Liu, a tanulmány vezető szerzője, a gasztroenterológiai tanszék kutatója.
A szakember szerint a cukros italok hirtelen vércukor- és inzulinszint-emelkedést, súlygyarapodást és húgysavszint-növekedést okoznak, ami idővel zsírfelhalmozódáshoz és gyulladáshoz vezet a májban. Ez májzsugorhoz, hegesedéshez, sőt rákhoz is vezethet.
A diétás változatok sem biztonságosabbak: Liu szerint az édesítőszerek megzavarják a bélflórát, fokozzák az édesség utáni vágyat, sőt inzulinválaszt is kiválthatnak – így végül ugyanúgy károsítják a májat, mint a cukor. A kutatás szerint vízre váltva jelentősen csökkenthető a kockázat.
„A legbiztonságosabb választás mindig a víz. Ez nem terheli meg az anyagcserét, nem okoz zsírlerakódást, és közben hidratálja a szervezetet”
– hangsúlyozta Liu.
Az orvosok arra figyelmeztetnek: a máj elzsírosodása ma már nemcsak az alkoholisták, hanem a modern, cukros italt fogyasztó generációk betegsége is – és a korai szakaszban még visszafordítható lenne, ha időben elhagynánk az ártalmas szokásokat.
