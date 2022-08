Színes, nyári virágok mindenhol: Így teremts örök nyarat otthonodba

A nyári virágok legértékesebb példányai, mint az illatozó rózsa, levendula, hortenzia, margaréta, menyecskeszem és a többi mesés egynyári vagy évelő csokorba szedve, mind-mind azt a hatást nyújtja, mintha a kerted őszre beköltözött volna a lakásodba. Persze az óriási választékban nem könnyű eligazodni. De ha ránk hallgatsz, az aktuálisan virágzó mezei növényekből nem csak színpompás virágcsokrokat, de hangulatos koszorúkat is készítesz – ajtódra, ablakodra. A Lakáskultúra aktuális összeállításából kiderül, melyek a legnépszerűbb virágok, amik leszedve, a nyár elmúltával is lenyűgöző látványt nyújtanak.

Szalmarózsa (Helichrysum bracteatum)

A szalmarózsa vagy szalmagyopár leginkább a piacon kapható szárazvirág-csokrokról lehet ismerős. Színes fészekvirágzatú egynyári növény, mely tavasztól őszig virágzik, legszebb arcát július és augusztus között mutatja. Általában 30-50 cm magasra nőnek meg a bokros szalmarózsák. Napos helyre ültetve hozza a legtöbb virágot. A tápanyagban, jó vízelvezetésű gazdag földet kedveli. Fejjel lefelé lógatva könnyű szárítani és elrendezni. Színét száradás után is megőrzi.

A szárított szalmarózsával könnyedén kiélheted kreativitásod. Fotó: pixabay.com

Kúpvirág (Rudbeckia)

A pompás kúpvirág egy lágyszárú egynyári dísznövény, ami akár másfél méter magasra is képes megnőni. Megfelelő tápanyag és a vízellátás mellett júliustól októberig virágzik. Feltűnő, élénksárga színének köszönhetően kertünk egyik legszebb égkövet, hiszen már messziről kitűnik a többi virág közül. A félárnyékos, kissé savanyú talajt szereti. Kiváló választás kertbe, de vázában is nagyon mutatós egy-két hétig.

Pillangóvirág (Cosmos bipinnatus)

Az őszirózsafélék családjába tartozó pillangóvirág egynyári dísznövény. Tündöklő fészekvirágai lenyűgöző látványt nyújtanak a leghagyományosabb kiskertekben is, rózsaszín, fehér, bordó és cirmos változatban találkozhatunk vele. Alacsony növése miatt tökéletes talajtakaró, nagyon egyszerűen nevelhető és magról könnyen szaporítható. Nem túl igényes, ezért a pillangóvirág akár kezdő kertészkedőknek is ajánlott növény.

A pillangóvirág az angol kertek közkedvelt dísznövénye. Fotó: pixabay.com

Rézvirág (Zinnia Elegans)

Az olcsó, könnyen vethető legényvirág a megfelelő környezetben akár őszig is virágzik. Ez lehet egy félárnyékos, vagy napos hely, s bár a jó minőségű tápanyagdús földet imádja, az átlagos kerti talajban is jól érzi magát. Öntözni elég a szárazabb, nyári napokon. Fajtától függően akár 80 cm magasra is megnőhet. Tömött fészekvirágzatát sziromlevelek sokasága borítja, amelyek a szivárvány szinte minden színében pompáznak a nyári kertekben.

A színes rézvirág ágyás a nyári kert egyik legszebb része. Fotó: pixabay.com

Szezonális virágok: együtt is jól mutatnak

Az intenzív, sűrű virágzattal rendelkező hortenzia csokrok, az élénk színű napraforgószála és az üdítő látványt nyújtó vadvirágok a vázában is gyönyörűen mutatnak. A napraforgó kivételével a most szedett növényeket könnyedén megszáríthatod – ezek a dekorációk most igazi reneszánszukat élik. A hortenziát mesés virágfejeit elvirágzás után is megőrizhetjük – ezt a vízben történő szárítással érhetjük el, így a virágok megtartják pompás színüket a szárítás során is.

Minél színesebb a kerted, annál szívesebben töltesz benne időt. Fotó: pixabay.com

A cickafarkat és egyéb vadvirágot azonban érdemes inkább csokorba kötve, fejjel lefelé egy árnyékos, jól szellőző helyen szárítani körülbelül két hétig. A szárított szépségek számtalan módon felhasználhatóak: potpourriként, esküvői csokorként, virágkoronaként, vagy dekoratív asztali csokorként vázába téve.