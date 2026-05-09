"Azt hittem, legyőzhetetlen vagyok" – 32 évesen kapott szívrohamot, ezeket a tüneteket vette semmibe

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 09. 18:30
Majdnem belehalt abba, hogy figyelmen kívül hagyta a tüneteit egy fiatal brit férfi. Ryan Mickleburgh először egyszerű izomfáradtságnak hitte a mellkasi fájdalmat, később azonban kiderült: két rendkívül veszélyes szívrohama is volt.

A Manchesterből származó Ryan Mickleburgh igazi sportembernek tartotta magát: rendszeresen edzett, odafigyelt az egészségére, ezért álmában sem gondolta volna, hogy komoly baj állhat a rosszulléte mögött. Végül kiderült a legrosszabb: szívrohamot kapott.

Hihetetlenül fiatalon kapott szívrohamot
Fotó: TikTok

A 32 éves férfi tavaly márciusban éppen az edzőteremben volt, amikor furcsa szorítást kezdett érezni a mellkasában. Mivel intenzíven edzett, azt hitte, egyszerű izomfáradtságról van szó.

Olyan érzés volt, mint amikor edzés után teljesen bedurran a mellizmod

– emlékezett vissza.

A tünetek azonban nem múltak el. Hazafelé menet már erős, áramütésszerű fájdalmat érzett a bal oldalán, amely az állkapcsától egészen a bal karjáig sugárzott. Ennek ellenére még mindig nem gondolta, hogy szívrohama lehet. Később hőhullámok törtek rá, influenzaszerű tünetei lettek, ezért úgy döntött, vesz egy forró zuhanyt, hátha „kiizzadja” magából a rosszullétet. A helyzet azonban tovább romlott.

Be tudtam szívni a levegőt, de kifújni már alig

– mondta. Elárulta, annyira megijedt, hogy életében először pánikrohamot kapott.

Sokként érte, hogy szívrohamot kapott

Ryan végül orvoshoz került, ahol kiderült a sokkoló igazság: két úgynevezett „özvegycsináló" szívrohama volt. Ezeket tartják a legveszélyesebb szívrohamtípusok egyikének, mivel rendkívül alacsony a túlélési arányuk.

A vizsgálatok során az orvosok egy veleszületett rendellenességet is találtak nála: egy apró nyílást, lyukat a szívében. A szakemberek szerint ezen keresztül juthatott át egy vérrög, amely kiválthatta a rohamot. A férfi azóta teljesen másképp gondolkodik az egészségről és a férfiak problémakezeléséről. Szerinte sok fiatal férfit arra nevelnek, hogy ignorálják a fájdalmat és „menjenek tovább”, még akkor is, amikor a testük már vészjeleket küld.

Azt hittem, legyőzhetetlen vagyok. Egyszerű fáradtságnak tudtam be a tüneteket, pedig ezek figyelmeztető jelek voltak

– fogalmazott.

Ryan ma már nyíltan beszél a történetéről, hogy mások időben felismerjék a szívroham tüneteit. Különösen azért, mert rengeteg fiatal kereste meg azóta azzal, hogy hasonló élményen ment keresztül. Úgy érzi, ha korábban tudott volna a szűrések lehetőségéről, talán már évekkel ezelőtt kiderülhetett volna a rejtett szívproblémája – írja a Mirror.

 

