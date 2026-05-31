A palota nehéz helyzetben: Meghan és Harry következő lépése komoly fejfájást okozhat a királyi családnak

Több mint hat évvel azután, hogy Meghan és Harry elköltözött a windsori Frogmore Cottage-ból, újabb jelentős átalakítások előtt állhat az ingatlan.

A ház annak idején II. Erzsébet királynő ajándéka volt a Sussex hercegi pár számára. A beköltözés előtt az épületet több kisebb lakóegységből alakították át egyetlen nagy családi otthonná. A felújítás során többek között jógastúdiót alakítottak ki, kicserélték a mennyezeti gerendákat és a padlószerkezet egy részét, valamint korszerűsítették a közműhálózatot is. A munkálatok költsége mintegy 2,4 millió font volt.

A Mirror szerint most azt tervezik, hogy az ingatlant ismét több különálló lakóegységre osztják fel. Egy forrás szerint ezzel lezárnák az épület történetének azt a fejezetét, ami Harryhez és Meghanhez kapcsolódott. A találgatások szerint az átalakítás szimbolikus jelentőséggel is bírhat, és egyesek úgy vélik, ez újabb jele lehet annak, hogy a Sussex hercegi pár egyre távolabb kerül a brit királyi családtól.

Jennie Bond királyi szakértő óvatosságra intett az értelmezésekkel kapcsolatban. Szerinte az ügy mögött elsősorban üzleti megfontolások állhatnak, hiszen a Crown Estate kereskedelmi alapon működik, és a bevételek az államkasszába kerülnek. De azt a szakértő is furcsának nevezte, hogy egy nemrég jelentős összegből felújított ingatlant ismét át kell alakítani. Úgy fogalmazott, hogy az újabb költségek kedvezőtlen visszhangot válthatnak ki a közvéleményből.

Bond szerint Harry és Meghan életük új szakaszát már Kaliforniában építették fel, így valószínűleg nem ragaszkodnak különösebben a Frogmore Cottage-hoz. Hozzátette, hogy az egykori otthon aligha őriz számukra kizárólag pozitív emlékeket, különösen azért mert, hogy később vissza kellett fizetniük a felújítás költségeit. A királyi szakértő úgy gondolja, ha Harry herceg a jövőben ismét az Egyesült Királyságba látogatna, több lehetőség is rendelkezésére állhat. Amennyiben sikerül rendeznie kapcsolatát III. Károly királlyal, akár valamelyik királyi rezidencián is megszállhatna, ellenkező esetben pedig egy szállodát választhatna, ahogyan korábban is tette.