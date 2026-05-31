Nagy bejelentést tett Dzsudzsák Balázs, ez lesz a vége

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 17:55 / FRISSÍTÉS: 2026. május 31. 18:37
A DVSC csapatkapitánya újabb egy évvel meghosszabbítja a szerződését. Dzsudzsák Balázs elárulta, nagy valószínűséggel ez lesz pályafutása vége.

Bár egy évvel meghosszabbítja a szerződését Debrecenben, a Bors kérdésére pályafutása befejezéséről is megszólalt Dzsudzsák Balázs. A DVSC csapatkapitánya a Red Bull Four 2 Score kispályás tornán nyilatkozott a jövőjéről.

Fotó: Tumbász Hédi / Bors

Dzsudzsák Balázs utoljára hosszabbít

Ha nem is hivatalosan, de megerősítem, hogy folytatom. Már csak a formalitás hiányzik, hogy a Debrecennel aláírjuk a szerződést, úgyhogy izgatottan várom a következő szezont

– nyilatkozta Dzsudzsák Balázs, aki lapunk érdeklődésére elárulta: nagy valószínűséggel a következő lesz pályafutása utolsó szezonja.

Próbálnám idézőjelesen a "csúcson" abbahagyni, amit lehetett, megtettem és kiadtam magamból mindent, úgyhogy egyelőre egy évet írtam alá. Nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy ez lesz az utolsó, már csak azért is, mert a klub 125 éves lesz, én pedig 40. Úgyhogy valószínűleg ez lesz a vége

– rántotta le a leplet jövőjéről a DVSC csapatkapitánya.

Dzsudzsák azt is elmondta, hogy Debrecenben már megtalálták a szezon végén távozó Sergio Navarro vezetőedző utódját.

Én már találkoztam is vele. Bejelentve még nincsen, de hasonló vonalat képvisel, mint Sergio képviselt. Nagyon intelligens és olyan aurával rendelkezik, ami nyugalmat sugall

– fogalmazott a 39 éves labdarúgó, aki szombat este a budapesti BL-döntőn is ott volt. Nagyon büszkének érezte magát, hogy Magyarország képes volt egy ekkora eseményt lebonyolítani.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
