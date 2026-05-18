Dagad a botrány: elhagyta családját a sztárapuka? Itt a válasz

Pete Davidson barátai a színész védelmére siettek, miután a szakítást követően a modell és édesanya, Elsie Hewitt hanyagsággal vádolta meg őt a közösségi médiában.

Pete Davidson otthagyta újszülött lányát?

Egy bennfentes szerint a hírekkel ellentétben Davidson továbbra is pénzügyileg támogatja Hewittet és lányukat, Scottie-t: jelenleg ő fizeti többek között a lakbért és a biztosításukat is.

Jelenleg az a legfontosabb számára, hogy gondoskodjon Elsie-ről és Scottie-ról, ezért teljesen zavarba ejtő, hogy miért posztolna bármit is arról, hogy nem támogatja őt

- mondta a forrás a Page Six-nek.

A bennfentes azt is elárulta, hogy természetesen voltak nézeteltérések a kapcsolatukban, és ezek vezettek a szakításhoz, Davidson azonban ennek ellenére arra fókuszál, hogy jó apa legyen.

Az internetes dráma akkor kezdődött, amikor Hewitt egy Instagramra feltöltött képnél azt írta, hogy éppen asszisztenst vagy bébiszittert keres. Később egy TikTok-videóban arról beszélt, hogy azért néz ki borzalmasan, mert most már egy gyermeket kell nevelnie, miközben pénzt is kell keresnie, és hozzátette: mindezt egyedül csinálni rendkívül nehéz.

Ezután a rajongók támadásba vették Davidsont, mondván, rossz apa, ha egyedül hagyja gyermekét.

Pete rengeteget utazott a munkája miatt, de Elsie több támogatásra vágyott tőle otthon, miután megszületett a lányuk

- mondta egy másik forrás a pár szakítása után.

Lányuk, Scottie Rose tavaly decemberben született, de a beszámolók szerint már ekkor is voltak problémák a kapcsolatukban. Bár megpróbálták rendezni a nézeteltéréseiket, végül úgy döntöttek, hogy külön folytatják az útjukat, miközben továbbra is a lányuk marad számukra a legfontosabb.