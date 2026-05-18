Halálos medvetámadás: anyamedve ölte meg a férfit

A bolgár főváros, Szófia fölé magasodó Vitosa-hegységben találták meg egy férfi holttestét egy út közelében, amely két turistaházat köt össze a térség északnyugati részén. A rendőrség közlése szerint az eset feltételezetten medvetámadás következménye.

Halálos kimenetelű medvetámadás történt a szomszédban

A szófiai rendőrség szóvivője elmondta:

Az igazságügyi orvosszakértő és a vadállat-szakértő megállapításai alapján a holttesten talált nyomok egy bocsát kísérő anyamedvétől származnak.

Az áldozat életkorát a hatóságok nem közölték, a bolgár sajtó azonban úgy tudja, hogy egy körülbelül 30 éves férfiról van szó.

Kiándulóhely közelében történt a medvetámadás

A férfi holttestét szombat délután fedezték fel. A Vitosa-hegység Szófiától nagyjából harminc percre található, és népszerű kirándulóhelynek számít. A térségben több vadon élő állat is él, köztük szarvas, őz, vaddisznó és farkas is.

A helyi becslések szerint a hegységben 10–15 medve él. Az utolsó ismert halálos medvetámadás Bulgáriában 2010-ben történt a Rodopi-hegységben – írja a Maszol.