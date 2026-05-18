Halálos medvetámadás: anyamedve ölte meg a férfit

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 18. 13:50
Egy férfi életét vesztette a Vitosa-hegységben, a rendőrség szerint a nyomok alapján valószínűleg egy anyamedve támadta meg.

A bolgár főváros, Szófia fölé magasodó Vitosa-hegységben találták meg egy férfi holttestét egy út közelében, amely két turistaházat köt össze a térség északnyugati részén. A rendőrség közlése szerint az eset feltételezetten medvetámadás következménye.

Halálos kimenetelű medvetámadás történt a szomszédban
A szófiai rendőrség szóvivője elmondta:

Az igazságügyi orvosszakértő és a vadállat-szakértő megállapításai alapján a holttesten talált nyomok egy bocsát kísérő anyamedvétől származnak.

Az áldozat életkorát a hatóságok nem közölték, a bolgár sajtó azonban úgy tudja, hogy egy körülbelül 30 éves férfiról van szó.

Kiándulóhely közelében történt a medvetámadás

A férfi holttestét szombat délután fedezték fel. A Vitosa-hegység Szófiától nagyjából harminc percre található, és népszerű kirándulóhelynek számít. A térségben több vadon élő állat is él, köztük szarvas, őz, vaddisznó és farkas is.

A helyi becslések szerint a hegységben 10–15 medve él. Az utolsó ismert halálos medvetámadás Bulgáriában 2010-ben történt a Rodopi-hegységben – írja a Maszol.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
