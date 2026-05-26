Brutális tömegkarambol történt Debrecenben, nagy a baj

Rohantak a tűzoltók, miután karambolozott három személygépkocsi Debrecenben, a Nagyerdei körút és a Hadházi út találkozásánál. A járművekben egy-egy ember utazott, közülük kettőt a mentők vizsgálnak. A város hivatásos tűzoltói átvizsgálják és szükség esetén áramtalanítják a gépkocsikat - írja a katasztrófavédelem.