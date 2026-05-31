Így nem megy tönkre pár nap után a harisnya

A hideg pozitívan hat a harisnya szálainak molekuláris szerkezetére, szorosabban összekapcsolja, ezáltal rugalmasabbá alakítja azokat, így a kedvenc kiegészítőnk sokkal ellenállóbb lesz. Első lépésként a felbontás után áztassuk hideg vízben pár percig.

Megelőzheted, hogy felfusson a harisnya!

Egy teljes nap a fagyasztóban

Ha kiázott, a vizes harisnyát nyomkodjuk ki finoman, de ne csavarjuk meg! Ezután helyezzük egy légmentesen záródó zacskóba, majd 24 órára tegyük a mélyhűtőbe.

Nem mindegy, hogy olvad ki

A hűsről kivéve ne nyitogassuk szét, kirázás és egyenesítés nélkül hagyjuk, hogy szépen lassan felmelegedjen a ruhanemű. A legjobb, ha szobahőmérsékleten várjuk meg mindezt.

Harisnya mosása: csak óvatosan

Válasszuk a kézzel mosást, amihez használjunk hideg vagy langyos vizet. A mosógép komolyan megviselheti az anyagot, ráadásul a harisnya beleakadhat más ruhákba, sőt, a gépbe is.

Vegyszerrel vagy nélküle?

Mellőzzük a túl sok mosószert és öblítőt, mert a sok vegyi anyag gyengítheti a szálakat és csökkenti a rugalmasságukat. A kevésbé feszesebb darabok pedig sérülékenyebbek lehetnek és könnyebben szakadnak.

Szárítsuk megfelelően

A hagyományos lógatás, és a csipesszel való felfogatás nem tesz jót a nejlonnak. Ehelyett terítsük ki egyenletesen úgy, hogy ne húzódjon és nyúljon. A fűtőtesteket szintén hanyagoljuk, mert a meleg miatt deformálódhat a holmi.

Különítsük inkább el

Ha mégis mosógépbe tennénk, szeparáljuk el a többi ruhától, és dobjuk mosózsákba a harisnyát. Izoláljuk a fehérneműs fiókban is: a melltartók és alsóneműk fémes és csipkés részei könnyen felsérthetik a nejlont.

Nézzünk bele a cipőinkbe is

Ellenőrizzük a cipőink belső részeit is! Elég egy durva talpbetét, egy szakadásnak indult sarok vagy orrész, befelé vezetett cipőfűzővég, esetleg bevarrt címkéjű belső nyelv, és máris kész a baj.

Az ápoltság alapfeltétel

Alapvető a kezünk, a lábunk, a körmeink és a bőrünk épsége, hiszen ezek miatt is sor kerülhet a lyukadásra. A beszakadt szarulemezt és száraz hámréteget kezeljük megfelelően, különben még a magas minőségű darabokban is kár keletkezhet.