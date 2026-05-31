BL-döntőScherer PéterKincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
26°C Székesfehérvár

Angéla, Petronella névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Egy szőrszál sem maradhat, a testszőrzet undorító” – randevúja után ijesztő irányt vett a férfi viselkedése

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors szőr
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 31. 16:30
szőrtelenítésrandi
Egy nő egy Hinge-en megismert férfival randizott, aki már az első beszélgetéseknél is erős véleményt fogalmazott meg a női testszőrzetről.

A nő 2020-ban ismerkedett meg a Henrynek nevezett férfival a Hinge társkeresőn. Első benyomásra tetoválásai és laza stílusa alapján átlagos, „normális” randipartnernek tűnt, bár már az üzenetváltások sem voltak túl tartalmasak, és gyakran nem mutatott valódi érdeklődést – később is főleg csak a nő szőrzete érdekelte.

Csak a szőr és a férfi stílusa állt a kapcsolatuk útjába
Csak a szőr és a férfi stílusa állt a kapcsolatuk útjába
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Az első találkozó egy nyári délutánon, egy sörkertben zajlott, de a férfi meglepően hamar, alig 45 perc után távozott, arra hivatkozva, hogy családi programja van. A nő ezt nem vitatta, de a férfi később mégis újabb randira hívta.

A második találkozón már egyre több feszültség mutatkozott. A beszélgetés a televíziós műsorok szereplőire terelődött, amikor a nő a testszőrzetről kérdezett, és felmerült, hogy a szereplők lézeres szőrtelenítést használhatnak-e.

A férfi erre így reagált:

Remélem lézeresek, a nőkön semminek nem kellene lennie.

Amikor a nő visszakérdezett, a férfi tovább folytatta:

Őszintén, a testszőrzet undorító.

A beszélgetés hamar kellemetlen irányt vett, a férfi pedig higiéniai kifogásokkal és általánosító megjegyzésekkel folytatta, miközben a nőben egyre erősebb rossz érzés alakult ki.

A randin később egy másik nő külsejére is tett sértő megjegyzést, akit egy rövidnadrág miatt kritizált.

A pasija ezt nem tiszteli?

– mondta.

A nő ekkor már egyre inkább úgy érezte, hogy a férfi hozzáállása tiszteletlen, de még nem konfrontálódott, részben bizonytalanság miatt. A találkozó végén a férfi közeledett volna hozzá, de a nő nemet mondott, és egyedül ment haza. Másnap azonban üzenetet kapott:

Szeretném jóvátenni a tegnap estét, úgy érzem, nem a legjobb oldalamat mutattam.

A nő végül újabb esélyt adott, és a férfi virággal érkezett a lakásához. Ekkor még úgy tűnt, hogy a helyzet talán rendeződik. Azonban TV-nézés közben ismét előkerült a téma, és a férfi még élesebben fogalmazott.

Egyre jobban élesedett a szőr körüli probléma

Egy szőrszál sem maradhat. A testszőrzet undorító.

A nő ekkor már határozottan reagált:

Szóval szerinted a nőknek olyannak kell lenniük, mint a gyerekek? Mert a testszőrzet a pubertás után természetes.

A férfi erre látványosan dühös lett, arca elvörösödött, és a nő szerint úgy tűnt, mindjárt „felrobban”. A nő végül lezárta a helyzetet:

Én nem vagyok gyerek, és nem akarom, hogy itt legyél.

A férfi ekkor sértő hangnemben reagált:

Valószínűleg egy undorító hippi vagy, hatalmas, büdös bozóttal.

Ezután kiviharzott a lakásból. A nő sokkos állapotban maradt egyedül a kanapén.

Ott ültem, tátott szájjal, félve nevetve, félig remegve

– idézte fel.

Utólag azt mondta, hálás, hogy nem lépett vele tovább, és hogy nem történt komolyabb intimitás közöttük. A történet tanulságaként így fogalmazott:

Hála istennek, hogy nem feküdtem le vele.

A nő szerint az eset jól mutatta, mennyire gyorsan derülhet ki egy randin, ha alapvető tisztelet hiányzik a másik félből, és ma már egyértelmű számára: az ilyen megjegyzések számára azonnali határvonalat jelentenek –  írja a Metro.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu