„Egy szőrszál sem maradhat, a testszőrzet undorító” – randevúja után ijesztő irányt vett a férfi viselkedése

A nő 2020-ban ismerkedett meg a Henrynek nevezett férfival a Hinge társkeresőn. Első benyomásra tetoválásai és laza stílusa alapján átlagos, „normális” randipartnernek tűnt, bár már az üzenetváltások sem voltak túl tartalmasak, és gyakran nem mutatott valódi érdeklődést – később is főleg csak a nő szőrzete érdekelte.

Csak a szőr és a férfi stílusa állt a kapcsolatuk útjába

Az első találkozó egy nyári délutánon, egy sörkertben zajlott, de a férfi meglepően hamar, alig 45 perc után távozott, arra hivatkozva, hogy családi programja van. A nő ezt nem vitatta, de a férfi később mégis újabb randira hívta.

A második találkozón már egyre több feszültség mutatkozott. A beszélgetés a televíziós műsorok szereplőire terelődött, amikor a nő a testszőrzetről kérdezett, és felmerült, hogy a szereplők lézeres szőrtelenítést használhatnak-e.

A férfi erre így reagált:

Remélem lézeresek, a nőkön semminek nem kellene lennie.

Amikor a nő visszakérdezett, a férfi tovább folytatta:

Őszintén, a testszőrzet undorító.

A beszélgetés hamar kellemetlen irányt vett, a férfi pedig higiéniai kifogásokkal és általánosító megjegyzésekkel folytatta, miközben a nőben egyre erősebb rossz érzés alakult ki.

A randin később egy másik nő külsejére is tett sértő megjegyzést, akit egy rövidnadrág miatt kritizált.

A pasija ezt nem tiszteli?

– mondta.

A nő ekkor már egyre inkább úgy érezte, hogy a férfi hozzáállása tiszteletlen, de még nem konfrontálódott, részben bizonytalanság miatt. A találkozó végén a férfi közeledett volna hozzá, de a nő nemet mondott, és egyedül ment haza. Másnap azonban üzenetet kapott:

Szeretném jóvátenni a tegnap estét, úgy érzem, nem a legjobb oldalamat mutattam.

A nő végül újabb esélyt adott, és a férfi virággal érkezett a lakásához. Ekkor még úgy tűnt, hogy a helyzet talán rendeződik. Azonban TV-nézés közben ismét előkerült a téma, és a férfi még élesebben fogalmazott.

Egyre jobban élesedett a szőr körüli probléma

Egy szőrszál sem maradhat. A testszőrzet undorító.

A nő ekkor már határozottan reagált:

Szóval szerinted a nőknek olyannak kell lenniük, mint a gyerekek? Mert a testszőrzet a pubertás után természetes.

A férfi erre látványosan dühös lett, arca elvörösödött, és a nő szerint úgy tűnt, mindjárt „felrobban”. A nő végül lezárta a helyzetet:

Én nem vagyok gyerek, és nem akarom, hogy itt legyél.

A férfi ekkor sértő hangnemben reagált:

Valószínűleg egy undorító hippi vagy, hatalmas, büdös bozóttal.

Ezután kiviharzott a lakásból. A nő sokkos állapotban maradt egyedül a kanapén.

Ott ültem, tátott szájjal, félve nevetve, félig remegve

– idézte fel.