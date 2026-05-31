Retró galéria: te emlékszel, milyen volt régen a gyereknap?

Egy gyermek számára minden nap felér egy gyereknappal, de vannak azok a különleges alkalmak, mikor extrán meg kell őket ünnepelni, mint a születésnap, névnap, illetve a gyereknap. Az ünnep során még a felnőttek is visszatalálnak gyerekkori énükhöz és egy nagy családi mulatsággá válik a nap.
Az első budapesti gyereknapi rendezvényt kereken 120 éve rendezték meg. 1906-ban valójában egy akciót és gyűjtést szerveztek az árva vagy szomorú sorsú gyerekek segítésére, de egy hatalmas ünnepséget is kerítettek köré. Az Országos Gyermekvédő Liga évekig adománygyűjtéssel segítette a gyerekek jólétét és boldogságát, főleg a történelem sötét időszakai alatt, mint a világháborúk, vagy a súlyos gazdasági válságok. Ez a hagyomány 1943-ban megszakadt, majd feledésbe is merült ebben a formában.
Magyarországon egy 1954-es határozat óta ünnepeljük május utolsó vasárnapján a nemzetközi gyermeknapot. Ez a jeles nap kimondottan a legkisebbek megbecsüléséről, valamint a boldog és gondtalan gyermekkor fontosságáról szól. Fontos szempont volt, hogy mindenképpen munkaszüneti napon legyen, hogy a gyerekek szüleikkel együtt élvezzék ezt a napot.
A gyereknap hagyományosan a közös, szabadtéri családi időtöltést jelenti, amely tele van játékkal, mozgással és színes programokkal. Nem volt ez másképp a múlt században sem: a gyerekek ilyenkor összegyűltek, hogy az iskolai fáradalmakat maguk mögött hagyva együtt játsszanak, és aznap még az édesség habzsolása is korlátlan volt. A városokban vurstlikat tartottak, rengeteg színes programmal, előadásokkal, állatos bemutatókkal és minden földi jóval egybevéve.
A munkahelyek is sokszor rendeztek saját gyereknapot, ahová a dolgozók elvihették a gyerkőcöket és mindenféle programokon vehettek részt a kreatív foglalkozásoktól kezdve a csapatjátékokig. Az állatkertek ilyenkor rendszerint dugig voltak csillogó szemű kíváncsi gyerekekkel, ahogy a cirkuszok és a nagyobb parkok is. A Városliget például évtizedek óta a legnagyobb szabadtéri gyereknapi hepaj az országban, ahol még mindig programok bőséges választéka található meg ezen az ünnepi rendezvényen.
