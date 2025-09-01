Nagydorogi csecsemőgyilkosságOtthon Start ProgramÁzsia ExpresszA kísértés
Jól bevált házi praktika: ennyit kell tenned, és napokkal tovább marad friss a virágcsokor

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 01. 15:15
Kevés dolog dobja fel úgy a lakást, mint az illatos, színes vágott virágok. De mit tehetsz, hogy a virágcsokor ne hervadjon el pár nap alatt? 
Ripszám Boglárka
Egy szép virágcsokor igazi luxus a hétköznapokban. Nemcsak színekkel és illatokkal tölt fel, de a lelkünkre is hat: a friss virágok csökkentik a stresszt és javítják a hangulatunkat is. Nem véletlen, hogy annyira sajnáljuk, amikor a kedvenc csokrunk két nap után szomorúan bólingatni kezd. De egy kis odafigyeléssel sokkal tovább élvezhetjük a látványt. 

virágcsokor, vágott virág, pult, váza, tulipán, aranyeső, virágkötő
Ezekkel a tippekkel érheted el, hogy ne hervadjon el a virágcsokor a vázában.
Fotó: sergey kolesnikov /  Shutterstock 

5 trükk, amitől a virágcsokor sokáig friss és gyönyörű marad

1. A titok a vízben rejlik 

A vágott virágok már nem kapnak utánpótlást a gyökereken keresztül, így minden a vázában lévő vízen múlik. Fontos, hogy mindig tiszta legyen: a koszos váza és az állott víz ugyanis tele van baktériummal, ami gyorsan tönkreteszi a virágok szárát. Érdemes minden nap cserélni a vizet, és a vázát is átöblíteni.  

Bors tipp: ha egy picit langyos vizet öntünk a virágoknak, gyorsabban fel tudják szívni. 

2. Metszd újra! 

A legfontosabb szabály, hogy a szárak végét mindig ferdén vágd le; így nagyobb felületen tudják magukba szívni a vizet. Ha otthon bontod ki a csokrot, azonnal vágj le 1-2 centit a szárból, és csak ezután helyezd a vázába.  

Különösen igaz ez a rózsára, amely hajlamos „eldugítani” a szárát, ha nem frissítjük rendszeresen. 

3. Konyhai trükkök, amik segíthetnek

virágcsokor, tulipán, fehér, konyha, konyhapult, váza, vágódeszka, virágmetszés, vágott virág
Házi praktikák: hatásosak, de csak óvatosan!
Fotó: Irina Shatilova /  Shutterstock 

Van pár meglepő, de működő házi praktika.  

  • Egy kevés cukor a vízben plusz energiát adhat a virágoknak.  
  • Egy csepp ecet vagy citromlé segít megelőzni a baktériumok szaporodását. 
  • Sokan esküsznek az aszpirinre is, ami szintén tisztán tartja a vizet. Persze nem kell túladagolni: egy kevés zúzott, por állagú aszpirin pont elég. 

4. Elhelyezés 

Bár jól mutat az asztal közepén, a virágcsokor nem szereti a forró napsütést vagy a radiátor közelségét. Hűvös, világos helyen marad a legtovább szép. Ha este hűvös a terasz, nyugodtan kiteheted pár órára; meghálálja a felfrissülést. 

5. Soha ne tedd! 

Bár csábító a csendéletet idéző kép, ne tedd a csokrot gyümölcsök közelébe! Az érő gyümölcs etilént (gáz) bocsát ki, amitől a virágok sokkal hamarabb elhervadnak. (Ugyanezért nem jó ötlet cigarettafüstös szobában tartani őket.) 

Az igazság az, hogy a vágott virágok élettartama mindig véges, de ha naponta pár percet szánsz rájuk, a virágcsokor sokkal tovább marad üde és illatos.

Így helyezd a virágcsokrod a vázába:

