Ezekkel az egyszerű tippekkel sokáig szép marad a tulipán a vázában

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 08:45
Fanny Magazintulipánvágott virág
Nemcsak a tavasz színpompás hírnöke ez a gyönyörű virág, hanem igazi hangulatjavító is. Szépsége azonban gyorsan elillanhat, de néhány egyszerű trükkel akár egy hétig is megőrizheti frissességét. Szeretnéd, hogy a tulipán vázában sokáig jól mutasson? Mutatjuk, hogyan lehetséges a vágott tulipán tartósítása!
A tulipán a tavasz egyik legkedveltebb virága: üde, vidám színeivel és szépségével azonnal feldobja otthonunk hangulatát. Nincs is szebb látvány, mint egy csokor belőle az asztalon, amit minden nap megcsodálhatunk – a gond csak az, hogy ezek a törékeny virágszálak hajlamosak gyorsan elhervadni. Szerencsére azonban a Fanny magazin elhozott néhány egyszerű trükköt a vágott tulipán gondozásához, amivel jelentősen meghosszabbíthatjuk az élettartamukat, így napokon át gyönyörködhetünk bennük. A tulipán vázában ezekkel a trükkökkel sokáig szép marad majd!  

A tulipán vázában sokáig szép maradhat
Tulipán vázában: ezekkel az egyszerű tippekkel napokig megőrizheted a szépségüket.
Fotó: Pixel-Shot / shutterstock
  • Egyszerű tippek és tanácsok, amelyekkel tovább friss marad a tulipán.
  • Praktikus ötletek a vágott virág helyes ápolásához.
  • Így kerülheted el, hogy a csokrod gyorsan elhervadjon.

Hogy marad sokáig friss a tulipán vázában?

1. Időzítsünk okosan

Ha a saját kertünkből szedjük a virágokat, érdemes kora reggel vagy késő este levágni őket. Ilyenkor a növények víztartalma magasabb, így a csokor tovább marad friss a vázában, ez az egyik legnagyobb titka a vágott virágok frissen tartásának. Ha saját tulipánjaid vannak, akkor érdekelni fognak a tulipánok gondozásának lépései, trükkjei is. 

2. A tökéletes váza kiválasztása

Fontos a megfelelő váza kiválasztása is. A magas, keskenyedő forma a legjobb, mert jól megtámasztja a szárakat, így a virágok nem hajlanak meg a saját súlyuk alatt. Egy túl alacsony vagy széles vázában viszont hamar „összeroskadnak”.

3. Vágjuk helyesen a szárakat

Tulipán gondozása vázában? A szárak megfelelő gondozása kritikus pont! Mielőtt a vázába tennénk őket, érdemes egy éles késsel 1–2 centimétert levágni a szárak végéből. Ezúttal az egyenes vágás jobb, mint a ferde, mert így lassabban veszik fel a vizet, és tovább megőrzik frissességüket. 

4. Ne zsúfoljuk túl

Ha túl sok tulipánt teszünk egyszerre a vízbe, a szárak egymást nyomhatják, ami gyorsítja a hervadást. Hagyjunk elegendő helyet a virágoknak, hogy szabadon nyújtózhassanak, így tovább maradnak szépek.

5. Dobjunk bele jégkockát

A vágott tulipán tartósításának egy fontos trükkje a víz hőmérséklete. Jobb, ha langyos helyett hideg vízzel töltjük meg a vázát, és akár egy-két jégkockát is tehetünk bele. Ezzel a trükkel hosszabb ideig megőrzik frissességüket és szépségüket.

6. A kevesebb néha több

Elég, ha a vázát 5–10 centiméter magasságig töltjük fel vízzel, majd ezt pótoljuk, amikor szükséges. Fontos, hogy nem kell minden alkalommal teljesen lecserélni a vizet.

7. Csodaszer a vízben

A vízbe tegyünk egy teáskanál cukrot és néhány csepp citromlevet. Előbbi táplálja a virágot, míg az utóbbi gátolja a baktériumok elszaporodását. Használhatunk boltban kapható virágtápláló port vagy tablettát is, ami ugyanezt a hatást biztosítja.

8. Szúrjuk ki a buborékokat

Egy tiszta tűvel szúrjunk apró lyukat a szárba, nagyjából egy centiméterrel a virágfej alatt. Ez segít eltávolítani a légbuborékokat, amelyek gyakran a tulipánok elhajlásához vezetnek.

9. Hűvös helyen érzi jól magát

Kerüljük a közvetlen napfényt és a meleget! Ne tegyük a csokrot napos ablakpárkányra vagy radiátor közelébe, mert a hő hatására gyorsabban elhervadnak. Inkább egy hűvös, árnyékos helyet válasszunk a szobában.

Ha további tippekre is kíváncsi vagy, hogyan marad sokáig szép a vágott tulipán a vázában, nézd meg az alábbi videót is:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
