Kiszivárgott tételek, évfordulós elvárások és titkos tippek – az érettségi legismertebb legendáit szedtük össze

Az érettségi mindig is több volt egyszerű vizsgánál: stresszhelyzet és közösségi élmény egyszerre, amiről mindenki beszél. Nem meglepő, hogy az évek során saját folklórja alakult ki. A történetek egy része teljesen alaptalan, másoknak van némi valóságmagjuk, amit aztán a diákok és a közbeszéd hajlamos eltúlozni. Összegyűjtöttük az érettségi leggyakoribb mítoszait, és azt is, mi van mögöttük.
Ez talán a legismertebb érettségi mítosz. A logika egyszerű: ha egy író születésének vagy halálának kerek évfordulója van, akkor szinte biztos, hogy szerepelni fog a tételek között. A valóság ennél árnyaltabb. Bár előfordult már ilyen egybeesés és emiatt sokan meg is jegyezték, ez korántsem szabály. Az idei példa különösen érdekes: irodalomból valóban Jókai Mór került elő, miközben a 200. évfordulót tavaly ünnepeltük. Ennek a logikának a mentén történelemből a mohácsi vész és az 56-os forradalom a legesélyesebbek.
A jelenség hátterében inkább pszichológiai okok állnak:
Ez az egyik legmakacsabb, ugyanakkor legkevésbé valós állítás. Az írásbeli feladatsorokat szigorúan zárt rendszerben kezelik, és csak közvetlenül a vizsga előtt bontják fel. A kiszivárgás lehetősége minimális, és komoly következményekkel járna. A szóbelin valóban a tanárok állítják össze a tételeket, de hivatalos témakörökből dolgoznak, egységes elvek alapján, nem titkos információk birtokában.
Ez félig igaz, és pont ezért veszélyes. Valóban vannak visszatérő témakörök, mint például műnemek, alapművek, történelmi korszakok, de a konkrét feladatok változnak, a megközelítés eltérhet, gyakran új szempontból kérdeznek rá ugyanarra. Aki csak betanult sablonokra készül, az könnyen meglepődhet.
Ez a diáklogika egyik kedvence. A valóságban persze nincs ilyen szabály. Egy-egy téma valóban előjöhet azok közül is, ami tavaly nem volt, de nem kompenzációs alapon történik a kiválasztás. A feladatsorok összeállítása komplex szakmai szempontok szerint zajlik, nem hiányérzetek pótlására.
Szinte minden évben felbukkan ez a legenda is:
A valóságban az érettségi célja nem a „szívatás”, hanem a mérés. A nehézségi szintet igyekeznek kiegyensúlyozni és az értékelés is standardizált, így jelentős különbség nem lehet a különböző évfolyamok tételeinek a nehézségei között.
Ez egy klasszikus tévhit. Az értékelés egységes javítási-értékelési útmutató alapján történik, amelyet az Oktatási Hivatal ad ki. Ez a javítókulcs jelentősen csökkenti a szubjektivitást.
Az egyik legnépszerűbb "urban legend". Minden évben megjelennek „belső infók”, „ismerős tanárok”, „titkos PDF-ek”. A gyakorlatban ezek szinte mindig hamisak, régi feladatsorok, vagy egyszerű átverések. De nem minden történet alaptalan. 2005-ben például valóban meg kellett ismételni a matematika érettségit egy kiszivárgás miatt. Ez az eset azóta is újra és újra felbukkan a közösségi médiában, gyakran úgy, mintha aktuális lenne.
