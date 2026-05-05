Kiszivárgott tételek, évfordulós elvárások és titkos tippek – az érettségi legismertebb legendáit szedtük össze

Az érettségi mindig is több volt egyszerű vizsgánál: stresszhelyzet és közösségi élmény egyszerre, amiről mindenki beszél. Nem meglepő, hogy az évek során saját folklórja alakult ki. A történetek egy része teljesen alaptalan, másoknak van némi valóságmagjuk, amit aztán a diákok és a közbeszéd hajlamos eltúlozni. Összegyűjtöttük az érettségi leggyakoribb mítoszait, és azt is, mi van mögöttük.

Érettségi: mindig nagy érdeklődés övezi ezt a vizsgát

Fotó: 123RF

Ha évforduló van, az biztos tétel lesz

Ez talán a legismertebb érettségi mítosz. A logika egyszerű: ha egy író születésének vagy halálának kerek évfordulója van, akkor szinte biztos, hogy szerepelni fog a tételek között. A valóság ennél árnyaltabb. Bár előfordult már ilyen egybeesés és emiatt sokan meg is jegyezték, ez korántsem szabály. Az idei példa különösen érdekes: irodalomból valóban Jókai Mór került elő, miközben a 200. évfordulót tavaly ünnepeltük. Ennek a logikának a mentén történelemből a mohácsi vész és az 56-os forradalom a legesélyesebbek.

A jelenség hátterében inkább pszichológiai okok állnak:

a tanárok valóban hangsúlyozzák az évfordulókat,

amikor bejön a tipp, abból hír lesz,

amikor nem, azt gyorsan elfelejtik.

A tanárok előre tudják a tételeket

Ez az egyik legmakacsabb, ugyanakkor legkevésbé valós állítás. Az írásbeli feladatsorokat szigorúan zárt rendszerben kezelik, és csak közvetlenül a vizsga előtt bontják fel. A kiszivárgás lehetősége minimális, és komoly következményekkel járna. A szóbelin valóban a tanárok állítják össze a tételeket, de hivatalos témakörökből dolgoznak, egységes elvek alapján, nem titkos információk birtokában.

Mindig ugyanazok a témák jönnek

Ez félig igaz, és pont ezért veszélyes. Valóban vannak visszatérő témakörök, mint például műnemek, alapművek, történelmi korszakok, de a konkrét feladatok változnak, a megközelítés eltérhet, gyakran új szempontból kérdeznek rá ugyanarra. Aki csak betanult sablonokra készül, az könnyen meglepődhet.

Ami tavaly kimaradt, idén tuti benne lesz

Ez a diáklogika egyik kedvence. A valóságban persze nincs ilyen szabály. Egy-egy téma valóban előjöhet azok közül is, ami tavaly nem volt, de nem kompenzációs alapon történik a kiválasztás. A feladatsorok összeállítása komplex szakmai szempontok szerint zajlik, nem hiányérzetek pótlására.