Emelt szintű történelem érettségi kvíz: vajon neked meglesz a 10 pont?

történelem
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 05. 17:30
érettségikvíz
Jó voltál töriből? Ha a történelem érettségi emléke még élénken él benned, vagy jövőre készülsz a megmérettetésre, akkor ez a kvíz neked szól!
Szereted a történelmet? Úgy érzed sokat is tudsz róla? Akkor tedd próbára a tudásod az alábbi kvízzel!

Diák tölti a történelem érettségit. Ha felfrissítenéd a tudásod, töltsd ki a kvízünket!
Fotó: arrowsmith2 / Shutterstock

10 kvízkérdés a történelemből, amik simán szembejöhetnek az érettségin

Mikor írták alá a trianoni békediktátumot? Melyik ország „adta el" Alaszkát az Egyesült Államoknak? Most nem arra vagyunk kíváncsiak, milyen dátumokat magoltál be, hanem arra, hogy mennyire vagy otthon a történelem összefüggései között? Ha majd érettségire készülsz, vagy csak szeretnéd felfrissíteni a tudásodat, akkor bátran kezdj neki a kvíznek! Vajon neked sikerül hibátlanul?

Mikor írták alá a trianoni békediktátumot?

Nézd meg az alábbi videót és frissítsd fel a történelem tudásod:

