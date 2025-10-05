Szereted a történelmet? Úgy érzed sokat is tudsz róla? Akkor tedd próbára a tudásod az alábbi kvízzel!

Emelt szintű történelem érettségi kvíz: vajon neked meglesz a 10 pont?

Fotó: arrowsmith2 / Shutterstock

10 kvízkérdés a történelemből, amik simán szembejöhetnek az érettségin

Mikor írták alá a trianoni békediktátumot? Melyik ország „adta el" Alaszkát az Egyesült Államoknak? Most nem arra vagyunk kíváncsiak, milyen dátumokat magoltál be, hanem arra, hogy mennyire vagy otthon a történelem összefüggései között? Ha majd érettségire készülsz, vagy csak szeretnéd felfrissíteni a tudásodat, akkor bátran kezdj neki a kvíznek! Vajon neked sikerül hibátlanul?