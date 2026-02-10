Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Elvira névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Felriadtak a kora tavaszra: újra támadnak a Lyme-kórt terjesztő vérszívók!

lyme-kór
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 10. 11:00
mangó gabriellaidőjárástavaszkullancs
Épp csak belekóstolhattunk a kora tavaszi időjárásba, a veszélyes vérszívók máris feléledtek. Nemcsak az emberek, a kullancsok is fürdőznek a jó időben. Dr. Mangó Gabriella háziorvos tuti tippeket adott ellenük!
Erdei Róbert Arnold
A szerző cikkei

Február első hétvégéjén végre felkúszott egy keveset a hőmérő higanyszála, és ha csak egy kis időre is, de végre lehúzhattuk a téli kabát cipzárját, olyan kellemes volt az idő. Sok helyen előbukkant a nap a felhők mögül, amit azonban nemcsak az emberek, hanem a kullancsok is élveztek – akcióba is lendültek! Ha túrázni indulsz a napokban, légy óvatos!

Feléledtek a kullancsok a kora tavaszi időre
Feléledtek a kullancsok a kora tavaszi időre / Képünk illusztráció: Unsplash

Mi történt a kullancsokkal?

Az utóbbi hetekben a fagyos, hideg időjárás volt a jellemző. Ilyenkor a mínuszok elől hibernált állapotba menekülnek a kullancsok, téli álmot alszanak egészen addig, amíg a napi középhőmérséklet tartósan plusz 5 és 7 Celsius fok körül alakul. Ezt a bűvös határt lépte át a kora tavaszi időjárás, amikor február 7-én és 8-án, a hónap első hétvégéjén plusz 8 és 10 fok között alakult a hőmérséklet. Bekövetkezett, amit sokan nem szerettek volna: a tartós meleg miatt az erdőkben, fákon és bokrokon rejtőzködő vérszívók anyagcseréje felgyorsult és felébredtek a téli álomból.

Egyértelműen ébredő időben vannak, ám ennek komoly kockázata van. Olyan gyors most az anyagcseréjük, hogy aktívabbak, mint valaha és keresik a gazdatestet, ahonnan táplálkozhatnak. Ezt már országszerte többen is tapasztalták, köztük Anikó is. Ő a Vas vármegyei Viszákon él, és erdei séta közben szúrta ki a lopakodó lényeket.

Sétáltunk a kutyusommal és láttam, hogy mászik rajta a kullancs. Múlt szerda óta tapasztaljuk ezt, nemcsak a hétvégén. Meg is lepődtünk a családdal, hogy éppen csak elolvadt a hó és nincsenek hideg nappalok, máris előbújtak. Próbáljuk védeni a kutyust, havonta kullancs elleni tablettát kap. Nagy kihívás észrevenni a kullancsokat… 

- árulta el Anikó a Borsnak.

A korai kullancsinvázió miatt többen is riadóztattak már a különböző Facebook-csoportokban, hiszen ezek a pókszabásúak nemcsak az állatokra, az emberekre is veszélyesek. Sajnos nem válogatnak, ha betegségről van szó. A kullancsokban olyan baktériumok, paraziták és vírusok rejtőzhetnek, amik a vérszívásukkal bejuthatnak az emberi szervezetbe.

A többi között

is okozhatnak.

„Komoly betegséget is hordozhatnak”

Akik kullancs elleni védőoltást kaptak, azt gondolhatják, hogy nekik a vérszívók nem árthatnak, ám számukra dr. Mangó Gabriellának van egy rossz híre.

A kullancs elleni védőoltás szükséges, hogy meglegyen, mert komoly védelmet ad, de egyelőre csak a rendes tavasz beköszöntével van hatása. A mostani időszakra a megelőzést ajánlom, tehát ha túrázni indulunk, vagy csak fás, bokros környezetbe kerülünk, előtte kullancsirtó krémmel kenjük be magunkat, az alkarokat és a lábainkat is!  Képesek ruhákban megbújni, de ha kisállatunk kijár az otthonunkból, akkor az is behordhatja.

 – szögezte le rögtön az ország háziorvosa.

Ha kullancs csíp meg minket, Gabriella arra kér mindenkit, hogy ne pánikoljon! Óvatosan távolítsuk el a vérszívókat. A legbiztosabb módszer a kullancskiszedő kanál bevetése - vagy ha bizonytalanok vagyunk magunkban, kérjük a háziorvos segítségét. 

"Amennyiben magunknak szedjük ki, vigyázzunk! Semmiképpen se szakítsuk ki, mert akkor a kullancs szipókája bent ragadhat a bőrben, ami később begyulladhat. Ez nem játék, hiszen komoly betegséget is hordozhatnak a kullancsok" – hangsúlyozta Dr. Mangó Gabriella.

Dr. Mangó Gabriella szerint a kullancsok ellen a legjobb védekezés a megelőzés / Fotó: Beküldött fotó

Ha veszélyes kórokozó került be a szervezetünkbe a csípés után, rövid idő alatt már jelentkezhetnek is a tünetek.

A többi között

  • végtagzsibbadást,
  • fejfájást,
  • szédülést, 
  • rosszabb esetben eszméletvesztést
  • és beszédzavart

is tapasztalhatunk.

A doktornő azt is elárulta, hogy ilyenkor, kullancscsípés után mit tegyünk. Ha a csípés körül néhány hét múlva piros kört fedezünk fel a bőrön, az már nem játék.

Azonnal forduljunk orvoshoz! Két-három hétig is eltarthat, mire egy szűréssel kideríthető, hogy Lyme-kórt kaptunk vagy sem. Ha a csípés után 3-5 nappal belázasodunk, menjünk a sürgősségire. Egy héttel a csípés után agyvelőgyulladás is kialakulhat.

– zárta szavait.

A hazai erdőkben egy rendkívül veszélyes kullancs is rejtőzik, amelynek csípése akár halált is okozhat. 

Erről a Bors videóját itt nézheted meg:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu