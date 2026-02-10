Felriadtak a kora tavaszra: újra támadnak a Lyme-kórt terjesztő vérszívók!

Február első hétvégéjén végre felkúszott egy keveset a hőmérő higanyszála, és ha csak egy kis időre is, de végre lehúzhattuk a téli kabát cipzárját, olyan kellemes volt az idő. Sok helyen előbukkant a nap a felhők mögül, amit azonban nemcsak az emberek, hanem a kullancsok is élveztek – akcióba is lendültek! Ha túrázni indulsz a napokban, légy óvatos!
Az utóbbi hetekben a fagyos, hideg időjárás volt a jellemző. Ilyenkor a mínuszok elől hibernált állapotba menekülnek a kullancsok, téli álmot alszanak egészen addig, amíg a napi középhőmérséklet tartósan plusz 5 és 7 Celsius fok körül alakul. Ezt a bűvös határt lépte át a kora tavaszi időjárás, amikor február 7-én és 8-án, a hónap első hétvégéjén plusz 8 és 10 fok között alakult a hőmérséklet. Bekövetkezett, amit sokan nem szerettek volna: a tartós meleg miatt az erdőkben, fákon és bokrokon rejtőzködő vérszívók anyagcseréje felgyorsult és felébredtek a téli álomból.
Egyértelműen ébredő időben vannak, ám ennek komoly kockázata van. Olyan gyors most az anyagcseréjük, hogy aktívabbak, mint valaha és keresik a gazdatestet, ahonnan táplálkozhatnak. Ezt már országszerte többen is tapasztalták, köztük Anikó is. Ő a Vas vármegyei Viszákon él, és erdei séta közben szúrta ki a lopakodó lényeket.
Sétáltunk a kutyusommal és láttam, hogy mászik rajta a kullancs. Múlt szerda óta tapasztaljuk ezt, nemcsak a hétvégén. Meg is lepődtünk a családdal, hogy éppen csak elolvadt a hó és nincsenek hideg nappalok, máris előbújtak. Próbáljuk védeni a kutyust, havonta kullancs elleni tablettát kap. Nagy kihívás észrevenni a kullancsokat…
- árulta el Anikó a Borsnak.
A korai kullancsinvázió miatt többen is riadóztattak már a különböző Facebook-csoportokban, hiszen ezek a pókszabásúak nemcsak az állatokra, az emberekre is veszélyesek. Sajnos nem válogatnak, ha betegségről van szó. A kullancsokban olyan baktériumok, paraziták és vírusok rejtőzhetnek, amik a vérszívásukkal bejuthatnak az emberi szervezetbe.
A többi között
is okozhatnak.
Akik kullancs elleni védőoltást kaptak, azt gondolhatják, hogy nekik a vérszívók nem árthatnak, ám számukra dr. Mangó Gabriellának van egy rossz híre.
A kullancs elleni védőoltás szükséges, hogy meglegyen, mert komoly védelmet ad, de egyelőre csak a rendes tavasz beköszöntével van hatása. A mostani időszakra a megelőzést ajánlom, tehát ha túrázni indulunk, vagy csak fás, bokros környezetbe kerülünk, előtte kullancsirtó krémmel kenjük be magunkat, az alkarokat és a lábainkat is! Képesek ruhákban megbújni, de ha kisállatunk kijár az otthonunkból, akkor az is behordhatja.
– szögezte le rögtön az ország háziorvosa.
Ha kullancs csíp meg minket, Gabriella arra kér mindenkit, hogy ne pánikoljon! Óvatosan távolítsuk el a vérszívókat. A legbiztosabb módszer a kullancskiszedő kanál bevetése - vagy ha bizonytalanok vagyunk magunkban, kérjük a háziorvos segítségét.
"Amennyiben magunknak szedjük ki, vigyázzunk! Semmiképpen se szakítsuk ki, mert akkor a kullancs szipókája bent ragadhat a bőrben, ami később begyulladhat. Ez nem játék, hiszen komoly betegséget is hordozhatnak a kullancsok" – hangsúlyozta Dr. Mangó Gabriella.
Ha veszélyes kórokozó került be a szervezetünkbe a csípés után, rövid idő alatt már jelentkezhetnek is a tünetek.
A többi között
is tapasztalhatunk.
A doktornő azt is elárulta, hogy ilyenkor, kullancscsípés után mit tegyünk. Ha a csípés körül néhány hét múlva piros kört fedezünk fel a bőrön, az már nem játék.
Azonnal forduljunk orvoshoz! Két-három hétig is eltarthat, mire egy szűréssel kideríthető, hogy Lyme-kórt kaptunk vagy sem. Ha a csípés után 3-5 nappal belázasodunk, menjünk a sürgősségire. Egy héttel a csípés után agyvelőgyulladás is kialakulhat.
– zárta szavait.
A hazai erdőkben egy rendkívül veszélyes kullancs is rejtőzik, amelynek csípése akár halált is okozhat.
Erről a Bors videóját itt nézheted meg:
