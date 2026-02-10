Felriadtak a kora tavaszra: újra támadnak a Lyme-kórt terjesztő vérszívók!

Február első hétvégéjén végre felkúszott egy keveset a hőmérő higanyszála, és ha csak egy kis időre is, de végre lehúzhattuk a téli kabát cipzárját, olyan kellemes volt az idő. Sok helyen előbukkant a nap a felhők mögül, amit azonban nemcsak az emberek, hanem a kullancsok is élveztek – akcióba is lendültek! Ha túrázni indulsz a napokban, légy óvatos!

Feléledtek a kullancsok a kora tavaszi időre / Képünk illusztráció: Unsplash

Mi történt a kullancsokkal?

Az utóbbi hetekben a fagyos, hideg időjárás volt a jellemző. Ilyenkor a mínuszok elől hibernált állapotba menekülnek a kullancsok, téli álmot alszanak egészen addig, amíg a napi középhőmérséklet tartósan plusz 5 és 7 Celsius fok körül alakul. Ezt a bűvös határt lépte át a kora tavaszi időjárás, amikor február 7-én és 8-án, a hónap első hétvégéjén plusz 8 és 10 fok között alakult a hőmérséklet. Bekövetkezett, amit sokan nem szerettek volna: a tartós meleg miatt az erdőkben, fákon és bokrokon rejtőzködő vérszívók anyagcseréje felgyorsult és felébredtek a téli álomból.

Egyértelműen ébredő időben vannak, ám ennek komoly kockázata van. Olyan gyors most az anyagcseréjük, hogy aktívabbak, mint valaha és keresik a gazdatestet, ahonnan táplálkozhatnak. Ezt már országszerte többen is tapasztalták, köztük Anikó is. Ő a Vas vármegyei Viszákon él, és erdei séta közben szúrta ki a lopakodó lényeket.

Sétáltunk a kutyusommal és láttam, hogy mászik rajta a kullancs. Múlt szerda óta tapasztaljuk ezt, nemcsak a hétvégén. Meg is lepődtünk a családdal, hogy éppen csak elolvadt a hó és nincsenek hideg nappalok, máris előbújtak. Próbáljuk védeni a kutyust, havonta kullancs elleni tablettát kap. Nagy kihívás észrevenni a kullancsokat…

- árulta el Anikó a Borsnak.

A korai kullancsinvázió miatt többen is riadóztattak már a különböző Facebook-csoportokban, hiszen ezek a pókszabásúak nemcsak az állatokra, az emberekre is veszélyesek. Sajnos nem válogatnak, ha betegségről van szó. A kullancsokban olyan baktériumok, paraziták és vírusok rejtőzhetnek, amik a vérszívásukkal bejuthatnak az emberi szervezetbe.

A többi között

terjeszthetik a Lyme-kórt,

agyvelőgyulladást,

Krími-kongói lázat

és babéziózist

is okozhatnak.