7 súlyos kullancs által terjesztett betegség, amiről sokan nem is tudnak

A kullancscsípés után eleinte semmi sem utal arra, hogy fertőzés indult el a szervezetben.

A kullancs által terjesztett betegség az enyhébb panaszoktól az idegrendszert érintő súlyos állapotokig terjedhet.

Mutatjuk, melyik 7 fertőzésről érdemes tudni, és mikor kell orvoshoz fordulni.

A kullancsok tavasszal és nyáron a legaktívabbak, de enyhébb időben egészen késő őszig jelen lehetnek. Erdőben, bokros részeken, magas fűben, parkban és a kertben is összeszedhetjük őket. A legnagyobb veszélyt nem maga a csípés jelenti, hanem az, hogy a kullancs többféle kórokozót is átadhat az embernek. Összegyűjtöttük a kullancs által terjesztett betegségek közül a leggyakoribbakat.

A kullancs által terjesztett betegség sokszor csak napokkal később okoz tüneteket.

Ezek a leggyakoribb kullancs által terjesztett betegségek

1. Lyme-kór

Magyarországon ez a leggyakoribb kullancs által terjesztett betegség. Baktérium okozza, és azért nehéz időben felismerni, mert nem mindenkinél ugyanúgy jelentkezik. A legismertebb jele a csípés helyén kialakuló, fokozatosan terjedő bőrpír, amely sokszor kokárdaszerűen rajzolódik ki. Ez általában a csípés után 3–30 nappal jelenik meg, és az átmérője elérheti az 5–15 centimétert is. A Lyme-kórhoz láz, fejfájás, gyengeség, izomfájdalom, nyirokcsomó-duzzanat, ízületi fájdalom és kiütés is társulhat. Későbbi szakaszában idegrendszeri panaszok, ízületi gyulladás, zsibbadás, végtagfájdalom és tartós bőrelváltozások is megjelenhetnek. Az is fontos, hogy nem alakul ki ellene tartós védettség, tehát később újra meg lehet fertőződni.

2. Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás

A betegség orvosi neve a kullancs-encephalitis. A kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás különösen veszélyes, mert a központi idegrendszert támadja meg. A lappangási idő 4–28 nap is lehet. A fertőzés gyakran influenzaszerű tünetekkel indul, lázzal, rossz közérzettel, fejfájással, izomfájdalommal, hányingerrel vagy hányással. Ezután átmeneti javulás jöhet, majd újra felszökhet a láz, és megjelenhetnek a súlyosabb idegrendszeri tünetek. Ilyenkor erős fejfájás, hányás, szédülés, aluszékonyság, koordinációs zavar, remegés, súlyosabb esetben tudatzavar, görcsroham vagy bénulás is felléphet. Gyermekeknél gyakrabban agyhártyagyulladás, idősebbeknél súlyosabb agyvelő- vagy gerincvelő-gyulladás alakulhat ki. A felépülés után is maradhatnak vissza idegrendszeri panaszok.