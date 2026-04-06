7 súlyos kullancs által terjesztett betegség, amiről sokan nem is tudnak

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 06. 07:45
A kullancscsípésnek gyakran nincs látványos tünete, de ettől még komoly fertőzés elindulhat el a szervezetben. A kullancs által terjesztett betegségek között akad olyan, amely gyógyszerrel kezelhető, de olyan is, amely az idegrendszert támadja meg. Mutatjuk, melyek a leggyakoribbak.
Porosz Viktória
  • A kullancscsípés után eleinte semmi sem utal arra, hogy fertőzés indult el a szervezetben. 
  • A kullancs által terjesztett betegség az enyhébb panaszoktól az idegrendszert érintő súlyos állapotokig terjedhet. 
  • Mutatjuk, melyik 7 fertőzésről érdemes tudni, és mikor kell orvoshoz fordulni. 

A kullancsok tavasszal és nyáron a legaktívabbak, de enyhébb időben egészen késő őszig jelen lehetnek. Erdőben, bokros részeken, magas fűben, parkban és a kertben is összeszedhetjük őket. A legnagyobb veszélyt nem maga a csípés jelenti, hanem az, hogy a kullancs többféle kórokozót is átadhat az embernek. Összegyűjtöttük a kullancs által terjesztett betegségek közül a leggyakoribbakat.

A kullancs által terjesztett betegség sokszor csak napokkal később okoz tüneteket.
Ezek a leggyakoribb kullancs által terjesztett betegségek

1. Lyme-kór

Magyarországon ez a leggyakoribb kullancs által terjesztett betegség. Baktérium okozza, és azért nehéz időben felismerni, mert nem mindenkinél ugyanúgy jelentkezik. A legismertebb jele a csípés helyén kialakuló, fokozatosan terjedő bőrpír, amely sokszor kokárdaszerűen rajzolódik ki. Ez általában a csípés után 3–30 nappal jelenik meg, és az átmérője elérheti az 5–15 centimétert is. A Lyme-kórhoz láz, fejfájás, gyengeség, izomfájdalom, nyirokcsomó-duzzanat, ízületi fájdalom és kiütés is társulhat. Későbbi szakaszában idegrendszeri panaszok, ízületi gyulladás, zsibbadás, végtagfájdalom és tartós bőrelváltozások is megjelenhetnek. Az is fontos, hogy nem alakul ki ellene tartós védettség, tehát később újra meg lehet fertőződni.

2. Kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás

A betegség orvosi neve a kullancs-encephalitis. A kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás különösen veszélyes, mert a központi idegrendszert támadja meg. A lappangási idő 4–28 nap is lehet. A fertőzés gyakran influenzaszerű tünetekkel indul, lázzal, rossz közérzettel, fejfájással, izomfájdalommal, hányingerrel vagy hányással. Ezután átmeneti javulás jöhet, majd újra felszökhet a láz, és megjelenhetnek a súlyosabb idegrendszeri tünetek. Ilyenkor erős fejfájás, hányás, szédülés, aluszékonyság, koordinációs zavar, remegés, súlyosabb esetben tudatzavar, görcsroham vagy bénulás is felléphet. Gyermekeknél gyakrabban agyhártyagyulladás, idősebbeknél súlyosabb agyvelő- vagy gerincvelő-gyulladás alakulhat ki. A felépülés után is maradhatnak vissza idegrendszeri panaszok.

Milyen más betegségeket terjeszthet még a kullancs?

A Lyme-kór és a kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás a legismertebb fertőzések közé tartozik, de a lista ennél hosszabb. Most bemutatunk olyan betegségeket is, amelyekről kevesebb szó esik, de érdemes tudni róluk.

  • Krími-kongói vérzéses láz: Magyarországon nem számít jellemző fertőzésnek, de kullancs közvetítésével is terjedhet. Súlyos, vérzéses tünetekkel járó vírusfertőzés, amely életveszélyes állapotot is okozhat.
  • Tibola: főleg kisgyermekeknél fordul elő, többnyire a hajas fejbőrön történt csípés után. A csípés helye megduzzadhat, kifekélyesedhet, váladékozhat, a környéki nyirokcsomók pedig megnagyobbodhatnak.
  • Humán monocytás ehrlichiosis: lázzal, elesettséggel, fejfájással, izom- és ízületi fájdalommal járhat. Többnyire enyhe lefolyású, de súlyos forma is kialakulhat.
  • Humán granulocytás anaplasmosis: tünetei nagyon hasonlítanak az ehrlichiosisra, ezért a kettőt klinikai alapon nehéz elkülöníteni. Időben felismerve antibiotikummal kezelhető.
  • Babesiosis: embereknél ritkán, de előfordulhat. A vörösvértesteket támadja, ezért láz, fejfájás, izomfájdalom és vérszegénység is kialakulhat.
A kullancs apró, de veszélyes élősködő.
Mikor kell orvoshoz fordulni?

Ha a csípés helyén legalább 5 centiméteres vöröses vagy kékeslilás folt jelenik meg, érdemes minél hamarabb felkeresni a háziorvost. Akkor is indokolt a vizsgálat, ha a kullancscsípés utáni hetekben láz, fejfájás, izom- vagy ízületi fájdalom, gyengeség jelentkezik. Azonnali ellátást igényel, ha szívdobogásérzés, bénulás, nehézlégzés vagy nagyon erős fejfájás lép fel.

Mit tegyél kullancscsípés után? Hogyan kell kiszedni a kullancsot?

A kullancsot minél hamarabb el kell távolítani. Nem szabad olajjal vagy zsírral bekenni, mert ez növelheti a fertőzés kockázatát. A legjobb, ha kullancseltávolító eszközzel vagy csipesszel, a bőrhöz közel megfogva húzod ki, úgy, hogy közben ne nyomd össze a testét. Utána érdemes feljegyezni a csípés időpontját, és néhány hétig figyelni a tüneteket. A gyors reagálás sokat számít, mert több kullancs által terjesztett betegség időben felismerve jobban kezelhető.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.

Nézd meg videón, hogyan kell a kullancsot eltávolítani:

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
