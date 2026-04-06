7 súlyos kullancs által terjesztett betegség, amiről sokan nem is tudnak

A kullancsok tavasszal és nyáron a legaktívabbak, de enyhébb időben egészen késő őszig jelen lehetnek. Erdőben, bokros részeken, magas fűben, parkban és a kertben is összeszedhetjük őket. A legnagyobb veszélyt nem maga a csípés jelenti, hanem az, hogy a kullancs többféle kórokozót is átadhat az embernek. Összegyűjtöttük a kullancs által terjesztett betegségek közül a leggyakoribbakat.
Magyarországon ez a leggyakoribb kullancs által terjesztett betegség. Baktérium okozza, és azért nehéz időben felismerni, mert nem mindenkinél ugyanúgy jelentkezik. A legismertebb jele a csípés helyén kialakuló, fokozatosan terjedő bőrpír, amely sokszor kokárdaszerűen rajzolódik ki. Ez általában a csípés után 3–30 nappal jelenik meg, és az átmérője elérheti az 5–15 centimétert is. A Lyme-kórhoz láz, fejfájás, gyengeség, izomfájdalom, nyirokcsomó-duzzanat, ízületi fájdalom és kiütés is társulhat. Későbbi szakaszában idegrendszeri panaszok, ízületi gyulladás, zsibbadás, végtagfájdalom és tartós bőrelváltozások is megjelenhetnek. Az is fontos, hogy nem alakul ki ellene tartós védettség, tehát később újra meg lehet fertőződni.
A betegség orvosi neve a kullancs-encephalitis. A kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás különösen veszélyes, mert a központi idegrendszert támadja meg. A lappangási idő 4–28 nap is lehet. A fertőzés gyakran influenzaszerű tünetekkel indul, lázzal, rossz közérzettel, fejfájással, izomfájdalommal, hányingerrel vagy hányással. Ezután átmeneti javulás jöhet, majd újra felszökhet a láz, és megjelenhetnek a súlyosabb idegrendszeri tünetek. Ilyenkor erős fejfájás, hányás, szédülés, aluszékonyság, koordinációs zavar, remegés, súlyosabb esetben tudatzavar, görcsroham vagy bénulás is felléphet. Gyermekeknél gyakrabban agyhártyagyulladás, idősebbeknél súlyosabb agyvelő- vagy gerincvelő-gyulladás alakulhat ki. A felépülés után is maradhatnak vissza idegrendszeri panaszok.
A Lyme-kór és a kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladás a legismertebb fertőzések közé tartozik, de a lista ennél hosszabb. Most bemutatunk olyan betegségeket is, amelyekről kevesebb szó esik, de érdemes tudni róluk.
Ha a csípés helyén legalább 5 centiméteres vöröses vagy kékeslilás folt jelenik meg, érdemes minél hamarabb felkeresni a háziorvost. Akkor is indokolt a vizsgálat, ha a kullancscsípés utáni hetekben láz, fejfájás, izom- vagy ízületi fájdalom, gyengeség jelentkezik. Azonnali ellátást igényel, ha szívdobogásérzés, bénulás, nehézlégzés vagy nagyon erős fejfájás lép fel.
A kullancsot minél hamarabb el kell távolítani. Nem szabad olajjal vagy zsírral bekenni, mert ez növelheti a fertőzés kockázatát. A legjobb, ha kullancseltávolító eszközzel vagy csipesszel, a bőrhöz közel megfogva húzod ki, úgy, hogy közben ne nyomd össze a testét. Utána érdemes feljegyezni a csípés időpontját, és néhány hétig figyelni a tüneteket. A gyors reagálás sokat számít, mert több kullancs által terjesztett betegség időben felismerve jobban kezelhető.
A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki szakképzett egészségügyi szolgáltatók tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.
