Tömegbaleset történt Gyulán, Vock András is érintett

Tömegbalesettel indult az idei Tour de Hongrie. Alig tíz kilométerrel a országúti körverseny első szakaszának gyulai rajtja után 15-20 kerékpáros került a földre.
A bukás a hazai versenyzők közül a magyar válogatott mezét viselő Vock Andrást és Kárpáti Bálintot, valamint a Campana Imballagi színeiben induló Zsembery Boldizsárt érintette - számolt be róla a Nemzeti Sport. Dina Márton viszont sikerrel kikerülte a balesetet.
