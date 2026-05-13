Tömegbaleset történt Gyulán, Vock András is érintett

Tömegbalesettel indult az idei Tour de Hongrie. Alig tíz kilométerrel a országúti körverseny első szakaszának gyulai rajtja után 15-20 kerékpáros került a földre.

Tömegbaleset a Tour de Hongrie első szakaszának gyulai rajtja után

Fotó: Lehoczky Péter / MTI

Tour de Hongrie: tömegbaleset történt

A bukás a hazai versenyzők közül a magyar válogatott mezét viselő Vock Andrást és Kárpáti Bálintot, valamint a Campana Imballagi színeiben induló Zsembery Boldizsárt érintette - számolt be róla a Nemzeti Sport. Dina Márton viszont sikerrel kikerülte a balesetet.