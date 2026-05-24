Tudjuk, miről álmodozik a gyerekünk? - Derítsük ki mielőbb, mert sokat segíthetünk neki!

Szülőként gyakran előre elképzeljük, milyen jövő hozhat majd boldogságot a gyermekünknek. Pedig lehet, hogy ő egészen más irányban talál rá arra, amiben igazán kiteljesedhet – olyasmiben, amire mi talán nem is gondolnánk.

Az egyetlen kérdés

Amikor arra törekszünk, hogy legféltettebb kincsünk igazán boldog életet éljen, akkor elképzeljük, amint a legjobb iskolákba jár, a legtrendibb sportokat űzi, majd felnőttként minimum orvosként vagy ügyvédként helyezkedik el.

Amikor ezt a filmet lejátsszuk a fejünkben, éppen csak a legfontosabb kérdést felejtettük el feltenni magunknak és neki: hogyan segíthetünk a gyereknek, hogy önmaga legjobb változatává váljon? Számításba kell vennünk, hogy az ő nézete a sikerről drasztikusan eltérhet a miénktől. Ha ő pontosan azt az utat követi, amelyet mi szántunk neki, akkor sem biztos, hogy érzi a beteljesülést. Sőt, egyenesen szerencsétlennek és boldogtalannak érezheti magát

- mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

Mi a legjobb neki?

A gyerekünk elindul a sikerhez vezető bonyolult úton. Ilyenkor szülőként szem előtt kell tartanunk, hogy ez az ő útja, nem a miénk. Mi csupán segítők és kísérők vagyunk ezen a rögös, dimbes-dombos kalandtúrán.

"Azért vagyunk, hogy támogassuk és bátorítsuk őket, nem pedig azért, hogy megéljük az álmainkat rajtuk keresztül. A történelem során számtalanszor előfordult, hogy apák és fiaik, anyák és lányaik kapcsolatában helyrehozhatatlan törés keletkezett csak azért, mert a gyerek nem ugyanarról álmodozott, mint a szülő. Ahelyett, hogy arra kényszerítenénk a fiunkat vagy lányunkat, hogy olyan környezetben dolgozzon vagy tanuljon, amely egyszerűen nem megfelelő a számára, inkább hagyjuk, hogy arra az ösvényre lépjen, amire ő vágyik. Teremtsük meg azt a helyet számára, ahol boldogulhat, biztonságban és támogatásban érezheti magát, így bátran indul el, hogy felfedezze önmagát, és azzá váljon, amivé csak szeretne. Ez nem könnyű feladat és a végeredmény sem garantált minden gyerek számára. Rengeteg próbálkozás, hibázás és bukás várhat rá, szüksége lesz erőre, kreativitásra és kitartásra, hogy újra és újra felálljon és tegyen egy lépést az álmai felé. De ha a saját vágyaiért megy, sokkal biztosabban célba ér, mintha az általunk kijelölt úton, a mi akaratunkból kellene haladnia. Lehet, hogy menet közben rájön, hogy mégsem azt akarja, amit eredetileg tervezett, és egy teljesen új cél felé indul. De ez így jó! Az a fontos, hogy a saját álmait kövesse" – teszi hozzá a pszichológus.