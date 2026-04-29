Meddig segít a napirend, és mikor árt?

Az egyik leggyakoribb szülői kérdés szerintem a napirend körüli elméletek zavara. Az első gyereknél még én is ott álltam reggel 7:42-kor a konyhában, és teljes szívvel úgy éreztem, hogy ha most azonnal nem kerül a müzli a tálba, akkor 8:03-ra összeomlik a világrend. Persze nem a sajátom, hanem a gyereké, és majd ettől dominóelvszerűen az egész családé is.

Ehhez képest a szintén első gyerekét menedzselő legjobb barátnőm olyan bátran élt, hogy náluk 8:15-kor még mindenki pizsamában lézengett, a reggeli kihűlt, a gyerek meg boldogan épített egy dinoszaurusz–űrállomást a nappali közepén. Bizonyítékom is van, mert közben videóhívásban voltunk. Én pánikban, ő végtelen nyugalomban. Én idegesen, ő mosolygósan.

Nincs harmadik út, a szülők általában szerintem e kettő szélsőség között próbálnak választani. Azért gondolom így, mert nem lehet az sem, hogy egyik nap szigorú napirend szerint megyünk, másik nap pedig szétcsúszik minden ugyanabban a családban. Ez inkább alkati kérdés, nem egy felvett viselkedés, szóval annak, aki rendszerető és keretek között érzi jól magát, nagyon nehéz egy „ahogy esik, úgy puffan” nevelési szokást beépíteni, és fordítva.

A napirend, mint szentírás

Amikor először hallottam azt a mondatot, hogy „a gyerekeknek napirendre van szükségük”, nagyon komolyan vettem. Olyannyira, hogy egy időben konkrétan volt egy excel-táblám. Szinte percre lebontva: evés, alvás, séta, játék- mindent megfigyeltem és vezettem benne és utána ezek alapján alakítottam ki az optimális napirendünket. Azt hittem, ha ezt betartom, akkor minden kisimul. Kevesebb hiszti, több nyugalom, kiszámítható napok. És tényleg volt benne valami. Az első gyerekem, Anna lányom volt az „áldozat”, őt szőtte körbe a folytonos napirend-parám.

Ami abszolút hasznos volt nekünk és köthető a napirend sikeréhez, hogy észrevettem, a gyerek maga is szerette tudni, mikor mi jön. A „most eszünk, aztán alvás” típusú mondatok biztonságot adtak neki. Egy ideig minden jól ment, bárányfelhők az égen, kacagás és móka, mindig rend is volt, megvoltak a délutáni alvások, programok, szinte mintaanyának éreztem maga. De egy idő után észrevettem valamit: attól, hogy ezt tartani tudjam, én teljesen befeszültem. Ráadásul ijesztő tüneteim lettek: például ha csúszott 20 percet az ebéd, már úgy éreztem, elrontottam az egészet.