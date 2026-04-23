"Sértegetett, hogy egy senki vagyok, akinek nincs pénze" – háború dúl A Nagy Ő nyertese és volt vetélytársa közt

Végleg lekerültek az álarcok, és kőkemény sárdobálás vette kezdetét Stohl András egykori kegyeltjei között. A Nagy Ő 2026 korábbi szereplői, Szarka Éva és a műsor végén győztesként kiválasztott Kiss Kriszta között az eddigi kényszerű fegyverszünetet brutális háború váltotta fel, ahol már a pénz és a gúnyolódás a legfőbb fegyver.
A konfliktus gyújtópontja Kriszta vádja volt: állítása szerint az egykori vetélytárs minden lépését utánozza, a fotóitól kezdve az üzleti húzásig. Szarka Éva azonban a Borsnak adott exkluzív interjúban visszautasította a vádakat, és elmondta: mélységesen megdöbbentette a nagypéntek este érkező gyalázkodó poszt.
Amíg csak engem bánt, lepereg, de itt már az üzleti partnereimet is belekeverte. Nem akarom a negatív energiáit február óta beengedni az életembe!
– jelentette ki Éva, aki szerint nevetséges a feltételezés, hiszen ő 21 éve sikeres vállalkozóként áll a saját lábán, és esze ágában sincs a győztest kopírozni.
A vita egyik legfájóbb pontja az volt, amikor Kriszta felemlegette, hogy Éva pszichológushoz jár. Éva erre frappánsan vágott vissza, mondván: büszke az önreflexióra, és különösnek tartja, hogy pont egy magát coachnak mondó ember támadja őt a mentális egészsége miatt.
Megkerestük Kiss Krisztát is, aki éppen egy fitneszversenyre készülve, két edzés között öntött tiszta vizet a pohárba. Stohl András választottja szerint a feszültség forrása nem az utánzás, hanem Éva „gazdag üzletasszony” attitűdje és a privátban küldött sértő SMS-ek voltak.
Elkezdett engem sértegetni, hogy egy senki vagyok, akinek nincs pénze. Küldött egy nagyobb összegű számlát repülőjegyekről, és amikor megkérdeztem, mi ez, gúnyosan megjegyezte: sajnálja, ha ennyire elszegényedtem, hogy nincs pénzem kifizetni
– mesélte Kriszta feldúltan lapunknak.
A fitneszmodell elmondása szerint a posztjait is azért vette le, mert a rajongói annyira durván elkezdték támadni Évát, hogy azt már ő sem nézte jó szemmel. Kriszta úgy látja, Szarka Éva TikTokra gyártott videóival csak a mártírszerepet építi, miközben folyamatosan a vagyonával kérkedik.
Míg Éva részéről az ügy le van zárva és hallani sem akar korábbi vetélytársáról, Kriszta is kijelentette: nincs több kapacitása erre a harcra a versenyzés mellett.
„Akkor nyerje meg ezt a csatát, nem érdekel!” – zárta rövidre Kriszta.
Vajon tényleg elcsendesedik a két díva, vagy csak a vihar előtti csendet halljuk? A Nagy Ő rajongói mindenesetre kettészakadtak: van, aki a vidéki üzletasszony nyugalmát, és van, aki a Stohl kegyeit elnyerő fitneszversenyző őszinte kitörését támogatja.
