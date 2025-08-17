Vigyázat, pusztítanak a földibolhák

A földibolhák apró, 2-3 mm-es, sötét vagy fekete színű ugráló rovarok, több mint száz fajuk ismert, leggyakoribb a közönséges káposzta- vagy földibolha (Phyllotreta cruciferae). Ez a rovar elsősorban a keresztesvirágúakat és leveleiket támadja meg, például a káposztaféléket, a karalábét, vagy a kerti zsázsát, kínai kelt, retket.
A „módszerük”, hogy a leveleken lyukakat rágnak, hiszen a zöld részeiből táplálkoznak, mindez lassíthatja a növény fejlődését, de akár teljes pusztulást is okozhat. Különösen nyáron a száraz, meleg időben aktívak, a nedves és hűvös idő nem annyira kedvez nekik, ezért az öntözés már önmagában is segíthet a földibolha elleni harcban.
A földibolhák lárvái a talajban fejlődnek, meleg és száraz időben ez a folyamat gyors. Az utolsó petéket augusztusban rakják az egyedek, ezek a telet lárvaállapotban vészelik át. Vannak fajok, amelyek még a földben a csírákat és a gyökereket is károsítják. A már kifejlett levélbogarak akár pár nap alatt is tönkretehetik a növényeket.
Célszerű vegyes kultúrába ültetni a káposztafélék palántáit, azaz másféle növények mellé tenni őket, hiszen ez is adhat bizonyos szinten védelmet. Habár csak alacsony egyedszám mellett hatékonyak a földibolhára riasztó hatású növények, érdemes élni a praktikával.
A vetésforgó alkalmazása segíthet megelőzni az elszaporodásukat, mivel így nem tudnak minden évben ugyanazon a helyen megtelepedni. Ha esztendőről esztendőre máshol vetjük el a keresztesvirágú növények magjait, megakadályozhatjuk a kártevők gyarapodását.
A fátyolfólia vagy rovarháló gátolja, hogy a földibolhák elérjék a növényeket, főleg a fiatal palántákat, ezért a trükköt különösen a hajtások korai fejlődési szakaszában érdemes használni, amikor a legérzékenyebbek. A fólia ráadásul a természeti erőkkel szemben is védelmet adhat.
A földibolhák kifejezetten érzékenyek az illatokra, így az olyan aromás növényekre, mint amilyen a bazsalikom, a kapor, a menta vagy a zsálya – ezek elriaszthatják őket. Ha ilyeneket telepítünk a kertbe, vagyis a levélbogarak által kedvelt fajták közelébe, azzal természetes módon csökkenthetjük a kártevők jelenlétét.
Házi szerek is bevethetők, habár ezek nem pusztítják el a földibolhákat, viszont jó eséllyel elriasztják őket. Ez lehet például mosogatószeres víz, vagy leforrázott és lehűtött fokhagyma és chili keveréke. A permetezést reggel vagy este végezzük, hogy elkerüljük a növények megperzselődését a napon.
Ha a fertőzés súlyos, kőport vagy algakövet, azaz biológiai, továbbá természetes rovarölő szereket, például neem olajat is használhatunk a földibolhák ellen. Ezek kevésbé ártalmasak a hasznos rovarokra, és jól illeszkednek a kíméletes kertművelési módszerekhez.
