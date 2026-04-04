Mit ültessek áprilisban? Most jön a legfontosabb időszak, ha bőséges termést szeretnél

Áprilisban már tényleg beindul a kerti szezon. Hosszabbak a nappalok, a talaj is egyre inkább felmelegszik, így az ültetés áprilisban az egyik legfontosabb kerti feladat. A balkonon végzett növénytermesztés is egyre népszerűbb, hiszen így akkor sem kell lemondani a saját termésről, ha nincs kerti veteményesed. Több zöldség is jól nevelhető cserépben vagy balkonládában.
Mutatjuk, miket érdemes most elvetni, hogy nyárra szüretelni tudd:
A paradicsom szereti a napfényt és a tápanyagban dús talajt, rendszeres öntözést igényel. Ha nincs kerted, az sem baj, a balkonon cserépben is nyugodtan nevelheted. Vásárolhatsz vetőmagot is, hogy ebből neveld fel a kis palántákat, de ha nem akarod csíráztatni, a kertészetekben, piacokon májustól palánták is kaphatók.
Meleg, védett környezetben érzi jól magát a paprika a kezdeti időszakban, ezért az ültetés áprilisban fedett helyen, fűtött szaporítóban ideálisabb. Sikeresen nevelhetjük magunk is akár az erkélyünkön, de a palántákat fokozatosan szoktasd a kinti, hűvösebb körülményekhez. Ha szabad földbe szeretnéd ültetni, várd meg a májusi fagyok elmúltát, de ha magaságyásba ülteted, hamarabb is megteheted, mert a talajmenti fagyok így nem veszélyeztetik.
A cékla az a növény, amivel kezdők is próbálkozhatnak, mert nem túl kényes és sikerélményt ad. Jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajban fejlődik a legjobban, de akkor sincs gond, ha cserépben szeretnéd nevelni. Ilyenkor inkább olyan fajtát válassz, amelyek jobban tolerálják az edény szárazabb körülményeit. Betakarítani akkor kell, amikor a cékla nagyjából golflabda méretű, nem érdemes túl nagyra növeszteni, mert a kisebb, zsengébb cékla sokkal finomabb.
A sárgarépa akkor érzi magát igazán jól, ha laza, morzsalékos, kövektől megtisztított talajba kerül. Ez azért fontos, mert így tud szép, egyenes gyökeret növeszteni. Ha nincs klasszikus veteményesed, cserépben is próbálkozhatsz vele, főleg rövidebb fajtákkal, de a hosszabb répák is szedhetők fiatalon, bébirépaként. Tavasszal már érdemes figyelni a kártevőkre is, különösen a sárgarépalégyre, mert könnyen kárt tehet a termésben. A vetéstől számítva nagyjából három-négy hónap múlva lehet vele számolni a betakarítással.
A cukkini, az uborka, a sütőtök és a tökfélék többsége hasonló bánásmódot igényel a kezdetekkor. Áprilisban még jobb, ha külön cserepekben, fedett helyen indulnak el, mert a hidegre érzékenyebbek, a szabadba majd akkor kerüljenek, amikor már biztosan nem kell tartani a fagyoktól.
A retek az egyik leggyorsabban fejlődő tavaszi zöldség, ezért akkor is jó választás, ha gyors sikerélményt szeretnél a kertben. Jól kihasználja az átmeneti, üresen maradó helyeket, és lassabban fejlődő növények közé is vethető. Cserépben is szépen fejlődik, ráadásul ha három-négy hetente vetsz egy újabb adagot, egész nyáron lehet friss retked.
Az eper a tavasz nagy kedvence. Balkonra, teraszra elsősorban a folytontermő vagy kétszertermő szamócafajták a legalkalmasabbak, ezek tavasztól folyamatosan hozzák a termést, így hosszan élvezhetjük a friss epret. A csüngőeper is kiváló, mivel kevés helyet foglal, és mutatós epercserépben vagy függőkosárban.
