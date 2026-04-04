Mit ültessek áprilisban? Most jön a legfontosabb időszak, ha bőséges termést szeretnél

Áprilisban indul a kerti szezon, ilyenkor több zöldséget és gyümölcsöt is el lehet vetni vagy ültetni.

Az ültetés áprilisban különösen fontos, ha nyárra saját termést szeretnél a kertből vagy akár a balkonról.

Mutatjuk, mely növényekkel érdemes most kezdeni, hogy bőségesebb termésed legyen.

Áprilisban már tényleg beindul a kerti szezon. Hosszabbak a nappalok, a talaj is egyre inkább felmelegszik, így az ültetés áprilisban az egyik legfontosabb kerti feladat. A balkonon végzett növénytermesztés is egyre népszerűbb, hiszen így akkor sem kell lemondani a saját termésről, ha nincs kerti veteményesed. Több zöldség is jól nevelhető cserépben vagy balkonládában.

Az eper ültetés áprilisban a legjobb, ha bőséges termést szeretnél

Ültetés áprilisban: mit ültessek most a kertbe?

Mutatjuk, miket érdemes most elvetni, hogy nyárra szüretelni tudd:

Paradicsom ültetése

A paradicsom szereti a napfényt és a tápanyagban dús talajt, rendszeres öntözést igényel. Ha nincs kerted, az sem baj, a balkonon cserépben is nyugodtan nevelheted. Vásárolhatsz vetőmagot is, hogy ebből neveld fel a kis palántákat, de ha nem akarod csíráztatni, a kertészetekben, piacokon májustól palánták is kaphatók.

Paprika ültetése

Meleg, védett környezetben érzi jól magát a paprika a kezdeti időszakban, ezért az ültetés áprilisban fedett helyen, fűtött szaporítóban ideálisabb. Sikeresen nevelhetjük magunk is akár az erkélyünkön, de a palántákat fokozatosan szoktasd a kinti, hűvösebb körülményekhez. Ha szabad földbe szeretnéd ültetni, várd meg a májusi fagyok elmúltát, de ha magaságyásba ülteted, hamarabb is megteheted, mert a talajmenti fagyok így nem veszélyeztetik.

Cékla ültetése

A cékla az a növény, amivel kezdők is próbálkozhatnak, mert nem túl kényes és sikerélményt ad. Jó vízelvezetésű, tápanyagban gazdag talajban fejlődik a legjobban, de akkor sincs gond, ha cserépben szeretnéd nevelni. Ilyenkor inkább olyan fajtát válassz, amelyek jobban tolerálják az edény szárazabb körülményeit. Betakarítani akkor kell, amikor a cékla nagyjából golflabda méretű, nem érdemes túl nagyra növeszteni, mert a kisebb, zsengébb cékla sokkal finomabb.