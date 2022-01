Ne add fel a reményt: Így tartsd életben az orchideád éveken át

Az egyik legszebb virágformával rendelkező szobanövényünk az orchidea. A vágott virágként is alkalmazott különlegesség valódi éke bármely lakásnak, ám gyakran hallani, hogy nehéz róla gondoskodni. Hoztunk három tippet egy szakembertől, aki garantáltan segít életben tartani az orchideád!

1. Virágok száma

Körülbelül 25 ezer különböző orchideafaj létezik, ám közülük mindenképpen a lepkeorchidea a legnépszerűbb – ráadásul ehhez szinte bárhol hozzájuthatsz. Hatalmas előnye, hogy több gyönyörű virágot hoz, miközben virágzása viszonylag hosszú ideig tart, emellett rendkívül egyszerű a gondozása. Törekedjünk tehát arra, hogy virágokban gazdag orchideát válasszunk otthonra.

2. Virágzás hossza

Miután kiválasztottuk a tökéletes növényt, már csak annyi a dolgunk, hogy mindent megteremtsünk neki, hogy a virágzás a lehető legtovább tartson, emellett növeljük a túlélési esélyeit, hogy az ismét megtörténhessen. Utóbbihoz pedig elengedhetetlen tényező a megfelelő fénymennyiség biztosítása.

Habár egy kevésbé világos helyen is jól érzi magát ez a növény, a nem közvetlen fény növelése kitolja a virágzási időt, és növeli az újranyílás esélyeit – vallja a szakember, hozzátéve: az orchideák szeretnek napirend szerint élni, ami annyit tesz, hogy hőmérsékletét szinten kell tartani, az öntözést szigorúan be kell tartani, napfényből pedig akár napi 3 órányit is biztosítanunk kell neki.

3. Virágzás után

A virágzás utáni időszakban dől el minden: ekkor kell azért tennünk, hogy a folyamat újból elindulhasson. A virágzás végeztével levághatjuk az elhalt növényi részeket, vagy megvárhatjuk, hogy azok önmaguktól leessenek. Ha előbbinél döntünk, ügyeljünk rá, hogy az ültetési szint felett legalább 2,5 centiméterrel vágjunk, így a növénynek lesz elegendő helye a regenerálódáshoz. Ha úgy ítéljük meg, hogy ráférne egy átültetés is az orchideánkra, ez az az időszak, amikor ezt is megtehetjük: és persze ne felejtsük el a speciális tápoldatot sem!