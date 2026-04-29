Ne dobd ki a pénzt az ablakon – 5 rejtett „áramvámpír" a konyhában, ami pörgeti a villanyórát

A legtöbb háztartásban ugyanaz az öt konyhai gép felel a felesleges áramfogyasztásért.

A jegesedő hűtő, a bedugva hagyott mikrohullámú sütő és a teli töltött vízforraló együtt havonta ezreket vihet el.

Mindegyikre van egyszerű megoldás, különösebb befektetés nélkül.

Mi lehet a baj, ha nem hagytál égve semmit, mégsem stimmel az áramszámla? Valószínűleg a konyhádban kell keresni a bűnöst, azt, amit sosem kapcsolsz ki rendesen. A hatékony spórolás sokszor csak egy kis figyelmen és tudatosságon múlik. Mutatjuk, hol érdemes körülnézned.

Rezsicsökkentés otthon – 5 igazi „áramvámpír”, ami ellehetetleníti a spórolást

Hűtőszekrény

A hűtő az egyetlen háztartási eszköz, amely sosem áll meg. Ha a fagyasztóban vastag jégréteg gyűlt fel, a motor keményebben dolgozik, hogy tartsa a hőmérsékletet, ami később a számlán is meglátszik. Sokan csak akkor veszik észre a problémát, amikor már centis jégréteg tapadt a fagyasztó falára, pedig ekkor a gép már jóval többet fogyaszt, mint kellene. Nem látványos ugyan, de a hűtő fogyasztása az egyik legnagyobb tétele a háztartási villanyszámlának. Érdemes rendszeresen leolvasztani.

Mikrohullámú sütő

A mikró kikapcsolt állásban is fogyaszt, hiszen a rajta lévő órakijelző egész nap megy. Ez önmagában nem fogyaszt sokat, de ha mellé számolod a többi bedugva hagyott gépet, az összeg már érezhető. Gondolj bele: a mikrohullámú sütő átlagosan napi 23 órát megy úgy, hogy senki sem használja, csak a kijelző villog rajta csendesen. Ha használat után kihúzod a dugóját, máris megszűnik ez a felesleges fogyasztás.

Vízforraló

Hány pohár teát iszol egyszerre? Valószínűleg egyet vagy kettőt. Mégis szinte mindenki teli kancsóval forral vizet. Az ilyen aprónak tűnő szokások összeadódva komoly összeget tesznek ki évente. Ha csak annyit forralsz, amennyit tényleg felhasználsz, az energiafelhasználás azonnal csökken . A vízforraló egyébként az egyik legnagyobb pillanatnyi teljesítményű konyhai eszköz, mivel rövid ideig megy, de intenzíven. Éppen ezért számít igazán, hogy mennyi vizet teszel bele.