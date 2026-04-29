Drámai pillanatok Kispesten: kigyulladt egy kukásautó

Meggyulladt a szemét egy kukásautóban, Budapest XIX. kerületében, a Zrínyi és a József Attila utca kereszteződésénél. A mintegy húsz köbméternyi hulladékot egy parkolóban kiborították a járműből, és a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a tűzhöz. A raj egy vízszállító gépkocsi közreműködésével eloltotta a lángokat - írja a Katasztrófavédelem.

Felborult és kigyulladt egy autó a 8119-es úton

Árokba, a tetejére borult egy személyautó Csákvár közelében, a 8119-es út Lovasberénybe vezető szakaszán, a 22. és a 23. kilométer között. A jármű kigyulladt és teljes terjedelmében égett, amikor a csákvári önkéntes tűzoltók a helyszínre érkeztek. Az egységek eloltották a lángokat, amelyek a környező aljnövényzetre is átterjedtek. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók szintén kivonultak a balesethez, és feszítővágóval kinyitották, majd átvizsgálták a gépkocsit. A mentőhelikoptert is leszállt a helyszínen, ahol teljes szélességében lezárták az érintett útszakaszt.



