/Kiakadtál a rezsi számládtól? Így hűtsd le az otthonod okosan, és spórolj a villanyszámla költségén!

Imádjuk a nyarat egészen addig, amíg a nappalink szaunává nem válik. Ilyenkor gyorsan beindítjuk a klímát, a ventilátort, és közben a villanyóra egyre gyorsabban pörög, a villanyszámla pedig az egekben. De nem kell lemondanod az otthoni kellemes hőmérsékletről csak azért, mert jön a hőség. Néhány egyszerű trükkel rengeteget spórolhatsz.

Így csökkenhet idén nyáron a villanyszámla.

Fotó: Petr Smagin / Shutterstock

Villanyszámla csökkentése hatékonyan:

A villanyszámla ellensége

Télen jól ismerjük azt, amikor az ablakréseken szökik ki a meleg levegő. Nyáron ugyanez a helyzet, csak fordítva. Ha a klíma vagy a ventilátor dolgozik, de a rések miatt kiszökik a hűvös levegő, gyakorlatilag az utcát hűtöd drága pénzért. Érdemes tehát körbejárni a lakást, és megnézni, hol érezhető apró huzat. Egy kis tubus tömítőanyag vagy új ablakszigetelő csík már önmagában is rengeteget segíthet. Ezzel nemcsak a klíma üzemidejét csökkentheted, de a készüléked is tovább bírja majd.

Árnyékolás a természetes klíma

Ha tűz be a nap az ablakon, a lakás is gyorsan felmelegszik. Ilyenkor a redőny, sötétítő függöny, hővédő fólia sokat jelent, de segíthet akár egy kifeszített világos lepedő is. A keleti és nyugati fekvésű ablakokra különösen érdemes odafigyelni, mert ezek kapják reggel és este a legtöbb napfényt. Az árnyékolás nemcsak a hőmérsékletet csökkenti, de a bútorokat és a padlót is megvédi a kifakulástól.

Használd okosan a ventilátort

A ventilátor önmagában nem hűt, csak mozgatja a levegőt – mégis sokat számíthat. Egy apró plusz trükk: ha egy tál jeges vizet vagy jégkockát teszel a ventilátor elé, sokkal hűvösebbnek fogod érezni a levegőt. Éjszaka nyisd ki az ablakokat, és irányítsd a ventilátort úgy, hogy kifelé nyomja a meleg levegőt, miközben egy másik ablakon keresztül beáramlik a friss. Így akár teljesen ki is válthatod vele a klímát.

Kerüld a plusz hőforrásokat

A főzőlap, a sütő, a hajszárító – mind-mind extra hőt termelnek. Kánikulában inkább válassz hideg ételeket, vagy főzz korán reggel, amikor még nincs nagy meleg. A mosogatógép és a mosógép is melegít, a szárítógépről már nem is beszélve. Használd ezeket inkább este, amikor már hűvösebb van. A szárítást pedig inkább a szabad levegőn oldd meg, ha van rá lehetőséged. És azt se felejtsd el, hogy a hagyományos izzók is hőt termelnek. Cseréld őket LED-re, így nemcsak hűvösebb marad a szoba, hanem a villanyszámlán is spórolsz.