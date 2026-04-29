Lezárják a Szabadság hidat, itt vannak a részletek

Ma éjszaka mossák le a Szabadság hidat, amelyet erre az időre lezárnak a forgalom elől - közölte a Budapesti Közművek szerdán az MTI-vel.

A Budapesti Közművek FKF Köztisztasági Divíziója a tavaszi hídmosási program részeként szerda 23.30 és csütörtök 4.30 között végzi el a Szabadság híd meleg vizes, kézi és gépi mosását környezetkímélő tisztítószerrel - olvasható a közleményben.