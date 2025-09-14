Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Gyanúsan magas villanyszámlád érkezett? Ezzel a filléres trükkel sokat faraghatsz rajta

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 14. 19:20
A hűtőszekrény az egyik legfontosabb háztartási eszközünk, hiszen elősegíti, hogy ételeink hosszabb ideig frissek maradjanak. Ugyanakkor kevesen gondolnák, hogy a készülék helytelen használatával gyakran magas villanyszámla érkezik. Az alábbi bevált módszerekkel viszont sokat spórolhatunk!
A gyanúsan magas villanyszámla esetén érdemes első körben megnézni a háztartásunkban fellelhető eszközök fogyasztását, többek között a hűtőszekrényét. Sokszor nem valami hiba miatt pörgeti a villanyórát a hűtő, hanem azért, mert túl meleg helyre tettük, és folyamatosan dolgoznia kell, hogy hűtsön. Bár alapvetően a konyha felépítése adja meg a helyét, fontos, hogy ne érje a tűző nap, és az sem jó, ha a tűzhely vagy a fűtőtest mellé állítjuk.

Egy fiatal nő élelmiszert pakol ki papírzacskóból a nyitva hagyott hűtő mellett, ami a magas villanyszámla okozója lehet.
Magas villanyszámla? Rengeteg áramot spórolhatsz, ha ezúttal ránk hallgatsz.
Fotó: Pixel-Shot /  Shutterstock 

Magas villanyszámla esetén, így csökkenthetjük a hűtőszekrény fogyasztását

A magas villanyszámla okait keresed? A hűtőszekrény fogyasztását ellenőrizted már? Sok esetben a hűtőnk nem megfelelő állapota okozza a többletköltséget, amit egyes esetekben egy kisebb-nagyobb takarítással orvosolhatunk. Lépésenként bemutatjuk, hogyan teheted rendbe a hűtődet, használhatod megfelelően és csökkentheted a villanyszámládat!

1. Hőmérséklet megfelelő beállítása

A legtöbb hűtőszekrényen mind a fagyasztó, mind a sima rész hőfokát is be lehet pontosan állítani: a fagyasztóban a -18, a hűtő részen a 4-6 Celsius fok az ideális. Tegyünk be hőmérőt, hogy pontosan be tudjuk állítani a hőfokot.

2. Mindennek van helye

Mind a szellősen, mind a zsúfoltan pakolt hűtőszekrény sokat fogyaszt. A nyers húsokat tegyük az alsó polcra, a zöldségeket és gyümölcsöket a fiókokba. A felső polcra mehetnek a főtt ételek, felvágottak, középtájon érdemes a tejtermékeket elhelyezni. Tartsunk dobozban, amit csak lehet, és pakoljuk őket egymás tetejére, így egymást is hűtik.

3. Ajtónyitás minimalizálása

Ha túl hosszú ideig nyitva tartjuk a hűtő ajtaját, akkor nagy mennyiségű meleg levegő áramlik be, és a gépnek több áramra lesz szüksége, hogy visszahűtse a belső teret, ami magas villanyszámlához vezet. Gondoljuk ki előre, hogy mit szeretnénk kivenni, és csak pár pillanatra nyissuk ki az ajtót.

4. Tisztaság fél egészség

Nemcsak a higiénia, a fogyasztás miatt is érdemes a hűtőszekrényt legalább havonta egyszer alaposan kitakarítani. Ellenőrizzük a kondenzvíz-leeresztőt, hogy nincs-e eltömődve, és takarítsuk le a hűtőgép hátulján a rácsokat, mert ha ezek porosak, akár 30-40%-kal is magasabb lehet a gép fogyasztása.

Kék hűtőszekrény előtt pénzt tartó kéz, amely a hűtőszekrény fogyasztása miatti kiadások csökkentését és a helyes használattal való spórolást jelzi.
A hűtőszekrény egész nap működik, így a megfelelő beállítás kulcsfontosságú a magas villanyszámla elkerülése érdekében
Fotó: M-Production /  Shutterstock 

5. Fagyasztó leolvasztása évente egyszer

Felesleges minden takarításnál leolvasztani a fagyasztót, és sokba is kerül, hiszen minden alkalommal vissza kell hűtenie magát a gépnek, ami szintén hozzájárulhat a magas villanyszámlához. Évente azonban nem árt egy alapos takarítás és jégtelenítés, hiszen a lerakódott jégréteg csökkenti a hűtőszekrény hatékonyságát.

6. Várjuk meg, amíg kihűl az étel

A maradék főtt ételt mindig várjuk meg, hogy legalább langyos, de inkább hideg legyen, mielőtt betesszük a hűtőszekrénybe, hiszen ha még melegen rakjuk be, megnő a belső hőmérséklete a készüléknek, és plusz energiába kerül a visszahűtés. Ha gyorsan szeretnénk lehűteni az ételt, állítsuk hideg vízbe.

7. Szökik a hideg

Nem csak idősebb hűtőszekrényeknél szökhet ki a hideg levegő a rossz gumitömítések miatt, elég egy sérülés, hogy az új készülék ajtaja se zárjon tökéletesen. Időnként nézzük végig az ajtón lévő gumikat, nincs-e rajtuk repedés, szakadás, és ha kell, cseréljük ki őket.

További energia takarékossági tippekért és a hűtőszekrény fogyasztásának csökkentéséhez nézd meg ezt a videót:

