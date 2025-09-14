Gyanúsan magas villanyszámlád érkezett? Ezzel a filléres trükkel sokat faraghatsz rajta

A gyanúsan magas villanyszámla esetén érdemes első körben megnézni a háztartásunkban fellelhető eszközök fogyasztását, többek között a hűtőszekrényét. Sokszor nem valami hiba miatt pörgeti a villanyórát a hűtő, hanem azért, mert túl meleg helyre tettük, és folyamatosan dolgoznia kell, hogy hűtsön. Bár alapvetően a konyha felépítése adja meg a helyét, fontos, hogy ne érje a tűző nap, és az sem jó, ha a tűzhely vagy a fűtőtest mellé állítjuk.

Magas villanyszámla? Rengeteg áramot spórolhatsz, ha ezúttal ránk hallgatsz.

Fotó: Pixel-Shot / Shutterstock

Magas villanyszámla esetén, így csökkenthetjük a hűtőszekrény fogyasztását

A magas villanyszámla okait keresed? A hűtőszekrény fogyasztását ellenőrizted már? Sok esetben a hűtőnk nem megfelelő állapota okozza a többletköltséget, amit egyes esetekben egy kisebb-nagyobb takarítással orvosolhatunk. Lépésenként bemutatjuk, hogyan teheted rendbe a hűtődet, használhatod megfelelően és csökkentheted a villanyszámládat!

1. Hőmérséklet megfelelő beállítása

A legtöbb hűtőszekrényen mind a fagyasztó, mind a sima rész hőfokát is be lehet pontosan állítani: a fagyasztóban a -18, a hűtő részen a 4-6 Celsius fok az ideális. Tegyünk be hőmérőt, hogy pontosan be tudjuk állítani a hőfokot.

2. Mindennek van helye

Mind a szellősen, mind a zsúfoltan pakolt hűtőszekrény sokat fogyaszt. A nyers húsokat tegyük az alsó polcra, a zöldségeket és gyümölcsöket a fiókokba. A felső polcra mehetnek a főtt ételek, felvágottak, középtájon érdemes a tejtermékeket elhelyezni. Tartsunk dobozban, amit csak lehet, és pakoljuk őket egymás tetejére, így egymást is hűtik.

3. Ajtónyitás minimalizálása

Ha túl hosszú ideig nyitva tartjuk a hűtő ajtaját, akkor nagy mennyiségű meleg levegő áramlik be, és a gépnek több áramra lesz szüksége, hogy visszahűtse a belső teret, ami magas villanyszámlához vezet. Gondoljuk ki előre, hogy mit szeretnénk kivenni, és csak pár pillanatra nyissuk ki az ajtót.

4. Tisztaság fél egészség

Nemcsak a higiénia, a fogyasztás miatt is érdemes a hűtőszekrényt legalább havonta egyszer alaposan kitakarítani. Ellenőrizzük a kondenzvíz-leeresztőt, hogy nincs-e eltömődve, és takarítsuk le a hűtőgép hátulján a rácsokat, mert ha ezek porosak, akár 30-40%-kal is magasabb lehet a gép fogyasztása.