Most lett elegük, Görög Zita férje teljesen kihúzta a gyufát a szurkolóknál

Ahogyan arról a Ripost beszámolt, Laczkó Zsoltot nevezték ki az NB II-ben szereplő Szeged-Csanád Grosics Akadémia vezetőedzőjének. Görög Zita férje február közepén vette át a csapat irányítását, bemutatkozó mérkőzésén azonban 1-0-s vereséget szenvedett a Karcagi SE ellen. Azóta sem sikerült stabilizálni a csapat teljesítményét: a szegediek az elmúlt tíz bajnokijukból mindössze kettőt nyertek meg, legutóbb a Budafok ellen kaptak ki 2-0-ra. A gyenge sorozat következtében a szurkolók türelme is fogytán van, egyre többen már a kispadról is elküldenék az új vezetőedzőt.

Görög Zita férje, Laczkó Zsolt (feketében) ismét kihúzta a gyufát a szurkolóknál

Görög Zita férje tovább borzolja a kedélyeket

Laczkó Zsolt neve nem először került a figyelem középpontjába botrányos jelenet miatt: két héttel ezelőtt a BVSC–Szeged mérkőzésen elveszítette a fejét, és heves szóváltásba keveredett a hazaiak vezetőedzőjével, Dragan Vukmirral, akivel 21 évvel ezelőtt még a Ferencvárosban csapattársak voltak. A vita odáig fajult, hogy Laczkó fellökte kollégáját, amiért eltiltást kapott. Ennek következtében a Budafok elleni legutóbbi bajnokin sem ülhetett le a kispadra – a szegedi szurkolók elégedetlensége azonban így sem csillapodott, a látottak továbbra sem győzték meg őket.

Szégyen! Már mást nehéz is írni. Egy kieső helyen szereplő Budafok is megveri a Szegedet? Vicc.

– írta az egyik szurkoló.

Meddig tudunk még süllyedni?!

– tette fel a kérdést egy másik drukker.

Nem kellene már mennie Laczkónak? Szánalmas banda.

A Szeged vasárnap (17:00) a Honvédot fogadja a Szent Gellért Fórumban az NB II 28. fordulójában.