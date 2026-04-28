Sokkoló ráfutásos baleset történt kedd reggel a XXIII. kerületben

Összeütközött két személyautó és egy kistehergépkocsi Budapest XXIII. kerületében, az M51-es autóút Dunaharaszti felé vezető oldalán, a 24. és a 25. kilométer között. Ráfutásos baleset történt, amelynél a fővárosi hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A helyszínen vannak a mentők is. Az érintett útszakaszon a háromból két sávon halad a forgalom – írja a Katasztrófavédelem.

Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani a baleset miatt.