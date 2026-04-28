Nyitott szívműtéten és csípőprotézisen esett át a nő: mégis szupererőnek tartja a betegségét

K. Victoria Gibbs története jól mutatja, milyen hosszú és megterhelő út vezethet egy krónikus betegség felismeréséig. A nőnél 2016 nyarán diagnosztizálták a lupusz nevű autoimmun betegséget, miután hónapokon át egyre súlyosbodó tünetekkel küzdött.

Szívműtét után is szupererőnek tartja betegségét nő.

Fotó: 123RF

Betegség, mint erő

Kezdetben csak enyhébb panaszokat tapasztalt: napérzékenységet, majd rendkívüli fáradtságot. Bár aktív életet élt, jógázott és egy befektetési alapnál dolgozott, állapota fokozatosan romlott. Ízületi fájdalmak, láz, szájfekélyek és súlyos kimerültség jelentkeztek, végül napi 20 órát is aludt. A helyzet odáig fajult, hogy egy jógaversenyen összeesett.

A kivizsgálások után végül lupusz diagnózist kapott, amely teljesen felforgatta az életét. Gyógyszereket kellett szednie, életmódot váltott, és megtanulta figyelni a teste jelzéseit. A betegség fellángolásait különösen a stressz erősíti, ezért tudatosan kezdte előtérbe helyezni saját egészségét.

2023-ban sürgős nyitott szívműtéten esett át, miután az aortáján repedést és aneurizmát találtak. A beavatkozás életmentő volt, de hosszú felépülés követte, amely során újra kellett tanulnia járni. Nem sokkal később újabb problémával szembesült: mindkét csípőjében csontelhalást diagnosztizáltak, ami miatt csípőprotézis-műtétre volt szüksége. A jobb oldali beavatkozás után ismét fájdalom nélkül tud mozogni.

Gibbs ma jógatanárként dolgozik, és történetét másokkal is megosztja. Úgy fogalmaz, a lupusz egyszerre áldás és átok az életében, mert bár súlyos kihívásokat hozott, erősebbé és tudatosabbá tette. A betegség kiszámíthatatlan: vannak napok, amikor alig tud felkelni, máskor teljes életet él. Ennek ellenére igyekszik pozitívan hozzáállni, és másokat is bátorítani. Saját szavaival élve a lupusz az ő „szuperereje”, amely megtanította kitartásra és arra, hogy minden napot értékeljen, írja a People.