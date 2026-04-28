KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Nyitott szívműtéten és csípőprotézisen esett át a nő: mégis szupererőnek tartja a betegségét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 09:30
Most másoknak ad erőt a nő. A betegség egy percig sem törte meg.

K. Victoria Gibbs története jól mutatja, milyen hosszú és megterhelő út vezethet egy krónikus betegség felismeréséig. A nőnél 2016 nyarán diagnosztizálták a lupusz nevű autoimmun betegséget, miután hónapokon át egyre súlyosbodó tünetekkel küzdött.

Fotó: 123RF

Betegség, mint erő

Kezdetben csak enyhébb panaszokat tapasztalt: napérzékenységet, majd rendkívüli fáradtságot. Bár aktív életet élt, jógázott és egy befektetési alapnál dolgozott, állapota fokozatosan romlott. Ízületi fájdalmak, láz, szájfekélyek és súlyos kimerültség jelentkeztek, végül napi 20 órát is aludt. A helyzet odáig fajult, hogy egy jógaversenyen összeesett.

A kivizsgálások után végül lupusz diagnózist kapott, amely teljesen felforgatta az életét. Gyógyszereket kellett szednie, életmódot váltott, és megtanulta figyelni a teste jelzéseit. A betegség fellángolásait különösen a stressz erősíti, ezért tudatosan kezdte előtérbe helyezni saját egészségét. 

2023-ban sürgős nyitott szívműtéten esett át, miután az aortáján repedést és aneurizmát találtak. A beavatkozás életmentő volt, de hosszú felépülés követte, amely során újra kellett tanulnia járni. Nem sokkal később újabb problémával szembesült: mindkét csípőjében csontelhalást diagnosztizáltak, ami miatt csípőprotézis-műtétre volt szüksége. A jobb oldali beavatkozás után ismét fájdalom nélkül tud mozogni. 

Gibbs ma jógatanárként dolgozik, és történetét másokkal is megosztja. Úgy fogalmaz, a lupusz egyszerre áldás és átok az életében, mert bár súlyos kihívásokat hozott, erősebbé és tudatosabbá tette. A betegség kiszámíthatatlan: vannak napok, amikor alig tud felkelni, máskor teljes életet él. Ennek ellenére igyekszik pozitívan hozzáállni, és másokat is bátorítani. Saját szavaival élve a lupusz az ő „szuperereje”, amely megtanította kitartásra és arra, hogy minden napot értékeljen, írja a People.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
