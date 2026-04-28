Botrány a Balaton partján: többmilliós kárt okozott egy pékség, tulajdonosa hónapokig lopta az áramot

Vádat emeltek egy negyvenes éveiben járó üzemeltető ellen, miután több millió forint értékben lopott áramot pékségében a Balaton partján. A Siófoki Járási Ügyészség jelentős értékre elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat a koszovói férfival szemben.

Így lopott a Balaton-parti pékség tulajdonosa

A történet 2023-ban kezdődött, amikor a pékség villanyszámlája jelentősen megemelkedett, ezért a tulajdonos 100 000 forintért megbízott egy férfit azzal, hogy bontsa meg a mérődoboz zárópecsétjét.

Ezt követően a mérőórát úgy alakították át, hogy a ténylegesen felhasznált villamos energiánál kevesebbet mérjen. Ennek érdekében rézlemezekkel térítették el a bejövő áramerősséget a fogyasztásmérő óra belső áramtekercsétől.

A vádlott ezzel a trükkel fél év alatt több mint 30 000 kWh áramot lopott el. Ugyanebben az évben, szeptemberben derült fény a tettekre, amikor a szolgáltató munkatársai észrevették a zárópecsét megbontását és a vezetékek illegális átalakítását.

A vádlott a lebukása után a több mint 5 millió forintos kárt megtérítette a szolgáltatónak - írja az Ügyészség.