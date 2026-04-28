KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Valéria névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Botrány a Balaton partján: többmilliós kárt okozott egy pékség, tulajdonosa hónapokig lopta az áramot

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 28. 09:35
Egy férfit fizetett le, aki a mérőóra átalakításával manipulálta a mérést. A Balaton-parti pékség tulajdonosának sikere nem tartott sokáig.
CJA
A szerző cikkei

Vádat emeltek egy negyvenes éveiben járó üzemeltető ellen, miután több millió forint értékben lopott áramot pékségében a Balaton partján. A Siófoki Járási Ügyészség jelentős értékre elkövetett lopás bűntette miatt emelt vádat a koszovói férfival szemben.

Fotó: Freepik.com/Illusztráció / Freepik

Így lopott a Balaton-parti pékség tulajdonosa

A történet 2023-ban kezdődött, amikor a pékség villanyszámlája jelentősen megemelkedett, ezért a tulajdonos 100 000 forintért megbízott egy férfit azzal, hogy bontsa meg a mérődoboz zárópecsétjét.

Ezt követően a mérőórát úgy alakították át, hogy a ténylegesen felhasznált villamos energiánál kevesebbet mérjen. Ennek érdekében rézlemezekkel térítették el a bejövő áramerősséget a fogyasztásmérő óra belső áramtekercsétől.

A vádlott ezzel a trükkel fél év alatt több mint 30 000 kWh áramot lopott el. Ugyanebben az évben, szeptemberben derült fény a tettekre, amikor a szolgáltató munkatársai észrevették a zárópecsét megbontását és a vezetékek illegális átalakítását.

A vádlott a lebukása után a több mint 5 millió forintos kárt megtérítette a szolgáltatónak - írja az Ügyészség.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
