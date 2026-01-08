Így gondozd növényeidet a legkeményebb fagyok idején

Télen a növényeknek a fagy mellett a hőingadozással is meg kell küzdeniük, mert a nappali enyhébb idő felmelegíti a talajt és a növényt, az éjjeli fagy viszont fagykárt okozhat. A takarás tökéletes óvó és megelőző praktika lehet, mert biztosítja a növények számára az ideális hőmérsékletet és fenn is tartja azt.
A legnépszerűbb téli növényvédelmi módszer a talajtakarás, melynek megkezdése előtt érdemes visszavágni növényeink sérült hajtásait és eltávolítani a beteg leveleket. Ezt követően takarjuk be a növény tövét vastagon falevelekkel, komposzttal, vagy akár faforgáccsal, így védve őket a fagytól - írja a Köpönyeg.
Száraz időben célravezető lehet, ha légáteresztő védőburkolatot vonunk a cserjék és örökzöldek köré. Használhatunk gyékényt, speciális fagyvédő fátyolt és jutazsákot is, a lényeg, hogy tényleg ne nedves időben végezzük a műveletet, mert a védőburkolat alatt a növények benedvesednek és könnyen gombásodhatnak. A fagyos, szeles időjárás ellen az érzékenyebb növényeink köré készíthetünk szélfogót nádból vagy gyékényből.
A kertünkben élő hortenziákat, rózsákat és az érzékenyebb cserjéket, valamint az olyan mediterrán növényeket, mint a leander, a pálma, a rozmaring és a citrusfélék. A frissen ültetett fák is védelmet igényelnek, mert gyökérzetük még nem erősödött meg kellően.
Mediterrán növényeid vannak? Jó ha tudod, hogy ha a leandert, az olajfát vagy a citromfát cserépben neveled, érdemes világos, hűvös, fagymentes helyre tenni őket. Amennyiben ez nem megoldható, biztosítsunk a cserepeknek buborékfóliás vagy jutazsákos védelmet, növényeink koronáját pedig vonjuk be fátyollal. Pálmáink törzsét szintén jutazsákkal, körbetekeréssel védhetjük, szerteágazó ágait kössük össze, burkoljuk be, nehogy ráfagyjon a hó. Érdemes rendszeresen ellenőrizni növényeink állapotát és a takarás stabilitását. Amennyiben nincs fagy, kevés vízzel meg is öntözhetjük őket.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.