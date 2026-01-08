Így gondozd növényeidet a legkeményebb fagyok idején

Télen a növényeknek a fagy mellett a hőingadozással is meg kell küzdeniük, mert a nappali enyhébb idő felmelegíti a talajt és a növényt, az éjjeli fagy viszont fagykárt okozhat. A takarás tökéletes óvó és megelőző praktika lehet, mert biztosítja a növények számára az ideális hőmérsékletet és fenn is tartja azt.

Növénygondozás fagyban

Fotó: Tasha-photo / Shutterstock



A legnépszerűbb téli növényvédelmi módszer a talajtakarás, melynek megkezdése előtt érdemes visszavágni növényeink sérült hajtásait és eltávolítani a beteg leveleket. Ezt követően takarjuk be a növény tövét vastagon falevelekkel, komposzttal, vagy akár faforgáccsal, így védve őket a fagytól - írja a Köpönyeg.

Száraz időben célravezető lehet, ha légáteresztő védőburkolatot vonunk a cserjék és örökzöldek köré. Használhatunk gyékényt, speciális fagyvédő fátyolt és jutazsákot is, a lényeg, hogy tényleg ne nedves időben végezzük a műveletet, mert a védőburkolat alatt a növények benedvesednek és könnyen gombásodhatnak. A fagyos, szeles időjárás ellen az érzékenyebb növényeink köré készíthetünk szélfogót nádból vagy gyékényből.

Mely növények igényelnek télen extra gondoskodást?

A kertünkben élő hortenziákat, rózsákat és az érzékenyebb cserjéket, valamint az olyan mediterrán növényeket, mint a leander, a pálma, a rozmaring és a citrusfélék. A frissen ültetett fák is védelmet igényelnek, mert gyökérzetük még nem erősödött meg kellően.

Mediterrán növényeid vannak? Jó ha tudod, hogy ha a leandert, az olajfát vagy a citromfát cserépben neveled, érdemes világos, hűvös, fagymentes helyre tenni őket. Amennyiben ez nem megoldható, biztosítsunk a cserepeknek buborékfóliás vagy jutazsákos védelmet, növényeink koronáját pedig vonjuk be fátyollal. Pálmáink törzsét szintén jutazsákkal, körbetekeréssel védhetjük, szerteágazó ágait kössük össze, burkoljuk be, nehogy ráfagyjon a hó. Érdemes rendszeresen ellenőrizni növényeink állapotát és a takarás stabilitását. Amennyiben nincs fagy, kevés vízzel meg is öntözhetjük őket.