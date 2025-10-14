Hoztunk egy személyiségtesztet, amivel korábban még fogadjunk nem találkoztál, pedig sokat elárul rólad, hogy milyen pozíciót veszel fel alváskor. Tarts velünk, egy könnyed teszt erejéig, és ismerd meg jobban önmagad, és akár a párodat is, aki melletted fekszik az ágyban!

Személyiségteszt: háton, hason vagy az oldaladon fekve alszol? Többet elárul rólad, mint gondolnád

Személyiségteszt: háton, hason vagy az oldaladon fekve alszol?

Válaszd ki a kedvenc alvási pozíciód, majd olvasd el az eredményt!

háton fekve

hason fekve

oldaladon fekve

Lássuk az eredményeket, mit árul el rólad, hogy alszol:

Ha háton fekve alszol:

Ha háton fekve szeretsz aludni, valószínűleg kicsit kontrollmániás vagy. Nem bízol meg könnyen másokban, érzelmileg különösen zárkózott vagy. Ez elsőre lehet riasztó, de ha valaki áttöri a falaidat annak örökre odaadod a szíved. Te vagy a család gondnoka és ezermestere. Fontos számodra, hogy mindent átláss, kézben tarts, te vagy az, aki befizeti a számlákat, összeszereli a bútorokat, megjavítja a kisebb hibákat, ha pedig nem tudsz valamit magad megoldani, megtalálod a megfelelő szakembert. Számíthat rád a családod!

Ha hason fekve alszol:

Te egy nyitott személyiség vagy, de az önbizalmad könnyen meginoghat. Túlságosan számít neked mások véleménye. Melegszívű vagy, hozzád bárki fordulhat tanácsért, de te is kérhetsz segítséget, nem kell mindent egyedül megoldanod. Jobb, ha keresel egy „háton fekvő” párt, ha vele megtaláljátok a közös hangot, ő majd megtart téged érzelmileg és még azokat a ház körüli munkákat is elvégzi, amihez te egyáltalán nem értesz.

Ha oldaladon fekve alszol:

Az oldaladon fekszel? Te vagy a hason és a háton fekvők keveréke. Egyszerre szeretnél kötődni, de független is maradni érzelmileg. Meg tudod oldani az eléd kerülő feladatokat, de szeretnéd, ha mégsem kéne mindent egyedül csinálnod. A kisugárzásod lehet, hogy kicsit maszkulin, így még azokat a pasikat is elijeszted, akik közelednének hozzád. Ne csak a munkának élj, a magánéletedre is figyelj oda! Vedd elő a feminin energiáidat, hidd el, ettől nem gyengébbnek, csak erősebbnek fogsz látszani!

