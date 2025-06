Az orvos figyelmeztet: a legrosszabb alvási szokások, melyek alattomosan rombolják az egészségedet

A felnőttek harmada horkol, sokan pedig alvási apnoéval is küzdenek, gyakran úgy, hogy nem is tudnak róla. Ilyen esetekben az alvás testhelyzete különösen nagy jelentőségű. Dr. Boris Gilyadov, New York-i alvásszakértő szerint az emberek többsége nem is sejti, hogy bizonyos alvási szokás milyen sok problémát okozhat a szervezetnek.

Ez az alvási szokás hát- és nyakfájáshoz is vezethet

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Melyik ez a káros alvási szokás?

Dr. Gilyadov szerint van egy alvási pozíció, ami gátolja a légutak átjárhatóságát. Ez a póz, nem más, mint a háton alvás. Amikor háton alszunk, a nyelv és a lágy szájpad hátracsúszhat, ez pedig részben vagy teljesen elzárhatja a légutakat. Ennek következménye lehet a horkolás, de súlyosabb esetben légzéskimaradás (alvási apnoé) is kialakulhat.



A háton fekvés súlyosbítja az alvási apnoét. Ez azt jelenti, hogy megnő a horkolás és a légzéskimaradás kockázata is.

– nyilatkozta Dr. Boris Gilyadov szomnológus, a New York Postnak.

Akik hajlamosak horkolni, refluxos panaszokkal élnek vagy már diagnosztizált alvási apnoéjuk van, jobb, ha kerülik ezt a pozíciót. Dr. Gilyadov szerint ezeknél a pácienseknél a háton fekvés egyértelműen ront az állapoton. Ráadásul nemcsak a légzést befolyásolja, mert a gerincre, különösen a deréktájra is nagyobb nyomást gyakorol. Ez hosszú távon reggeli hát- és nyakfájáshoz is vezethet.

Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek le kell mondani erről az alvási szokásról, de ha rendszeresen fáradtan ébredsz, érdemes elgondolkodni ezen is.

Akkor hogyan aludjunk? A szakértők szerint előnyösebb az oldalon alvás, mert segíti a légzést, támogatja az emésztést, és kevésbé terheli meg a hátat.

Mit tehetsz, ha nem tudsz leszokni róla?

Ha a háton alvás a kedvenc pózod vagy a tested már megszokta, nem egyszerű az átállás. De van néhány módszer, ami segíthet.

Például tegyél egy kisebb párnát a hátad mögé, ez segít megtámasztani a hátad és megakadályozza, hogy visszafordulj éjszaka. Léteznek speciális alvópozíciót segítő párnák is, amelyeket kimondottan oldalt fekvéshez terveztek. Az is sokat számít, ha figyelsz arra, milyen matracon alszol. A túl puha felületek gyakran nem tartják meg rendesen a testet, ami szintén hátrányosan befolyásolhatja az alvás minőségét.