Használt autó vásárlása: ezekre érdemes figyelni 2026-ban

Több okból is megéri használt autót venni 2026-ban. Például, mert az ilyen járművek értékvesztése minimális és ugyanazért a pénzért magasabb felszereltséget kaphatunk. A vásárlás során azonban nem árt néhány dologra odafigyelni, nehogy ráfizetés legyen az ügylet. Mutatjuk a leggyakoribb használt autó vásárlással kapcsolatos hibákat és azt is, hogyan küszöbölhetők ki ezek!
Mielőtt pénzt adnánk ki a kezünkből, a Budapesti Békéltető Testület szerint az alábbi ellenőrző listán mindenképp menjünk végig:
Ha kereskedőtől vásárolunk magánszemélyként, kellékszavatosság véd minket. Ez azokra a rejtett hibákra vonatkozik, amik a vásárláskor már megvoltak, de nem voltak felismerhetőek. Ennek időtartama 2 év, de használt árunál ez megállapodással 1 évre csökkenthető. Az átadástól számított 1 vagy fél éven belül felfedezett hibánál a vélelem az, hogy az már az adásvételkor fennállt. Ilyenkor a kereskedőnek kell bizonyítania az ellenkezőjét (pl. nem rendeltetésszerű használat). A második évben vagy fél évben viszont a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a vásárlás pillanatában fennállt. A kellékszavatosság keretében javítás, csere vagy árleszállítás kérhető, ebben a sorrendben. Ha szavatossági igényt jelentünk be, a vállalkozás jegyzőkönyvet köteles felvenni, és abban többek között rögzíteni kell a hibát és az igényünket (javítás, csere, pénzvisszafizetés). Ha írásbeli panaszt teszünk, a fogyasztóvédelmi törvény alapján a vállalkozás -főszabály szerint - 30 napon belül köteles írásban megválaszolni azt.
Használt autóra kötelező jótállás (amit sokan garanciának hívnak) nincs, de a kereskedők gyakran kínálnak szerződéses (pl. motor-váltó) garanciát. Ez nem írja felül a törvényi szavatosságot, hanem egy plusz biztosíték, ami nem jár automatikusan, csak ha az eladó vállalja azt.
Meghibásodáskor írásban értesíteni kell az eladót, méghozzá a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül és még mielőtt bármit is kezdenénk magával a hibával. Vagyis önhatalmúlag megjavítani nem szabad a járművet, mert ezzel elveszíthetjük a jogunkat a költségek megtérítésére.
A szerződésben ne csak a vételár szerepeljen, hanem az autó pontos állapota, műszaki paraméterei, a felek adatai, a korábbi sérülések listája vagy épp a taxis- vagy flotta-múlt. Legyen benne a szerződésben, hogy az eladó tulajdonjoggal jogosult eladni az autót, a jármű pedig per-, teher- és igénymentes. Legyenek a szerződésben felsorolva az autó extrái (pl. vonóhorog, téli gumi szett) és csatolva hozzá mellékletként egy átadási jegyzőkönyv is, amiben szerepeljen az átadás dátuma/órája, km-óra állás, átadott okmányok, kulcsok száma tartozékok, látható állapot és hibák újra rögzítve, képekkel. Az alábbi mondatok viszont lehetőleg ne szerepeljenek a szerződésben - ha mégis szerepelnek, fontoljuk meg az aláírását:
Ha vita alakul ki a kereskedővel, és a békés egyeztetés nem vezet célra, első körben érdemes a lakóhelyünk vagy tartózkodási helyünk szerinti Békéltető Testülethez fordulni. Egy nálunk indított eljárás gyors, ingyenes és segít elkerülni a hosszadalmas bírósági pereket, ráadásul online is intézhető e-Papír formájában vagy akár e-mailben vagy személyesen is.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.