Használt autó vásárlása: ezekre érdemes figyelni 2026-ban

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 25. 12:30
A másodkézből vásárolt járművek mindig rejtenek némi kockázatot, kellő tudatossággal és megfelelő felkészüléssel ezek minimálisra csökkenthetők. Erre érdemes figyelni használt autó vásárlásakor.
Több okból is megéri használt autót venni 2026-ban. Például, mert az ilyen járművek értékvesztése minimális és ugyanazért a pénzért magasabb felszereltséget kaphatunk. A vásárlás során azonban nem árt néhány dologra odafigyelni, nehogy ráfizetés legyen az ügylet. Mutatjuk a leggyakoribb használt autó vásárlással kapcsolatos hibákat és azt is, hogyan küszöbölhetők ki ezek!

Ezekre érdemes figyelni használt autó-vásárláskor.
Mutatjuk, a szakértők szerint mire érdemes figyelni használt autó vásárláskor. Fotó: SofikoS /  Shutterstock 

Használt autó vásárlása előtt ezekre érdemes figyelni

Mielőtt pénzt adnánk ki a kezünkből, a Budapesti Békéltető Testület szerint az alábbi ellenőrző listán mindenképp menjünk végig:

  • okmányok kontrollja - kérjük el a forgalmit és a törzskönyvet és ellenőrizzük le, hogy az alvázszám megegyezik-e a karosszérián és a papírokban, valamint a későbbi szerződésben;
  • nem kötelező, hogy meglegyen, de a szervizkönyvet, a korábbi javítások munkalapjait is kérjük el;
  • digitális háttérellenőrzés- a hazai rendszámos autóknál használjuk a JSZP (Jármű Szolgáltatási Platform) felületét (Ügyfélkapu/DÁP), itt meglátható a kilométeróra állása, az eredetvizsga képei és a kártörténet is;
  • független átvizsgálás - a nagyobb értékű autók esetében ne sajnáljuk a pénzt egy szakszervizes állapotfelmérésre vagy mobil diagnosztikára;
  • menjünk egy próbakört.

Milyen jogaink vannak vásárláskor?

Ha kereskedőtől vásárolunk magánszemélyként, kellékszavatosság véd minket. Ez azokra a rejtett hibákra vonatkozik, amik a vásárláskor már megvoltak, de nem voltak felismerhetőek. Ennek időtartama 2 év, de használt árunál ez megállapodással 1 évre csökkenthető. Az átadástól számított 1 vagy fél éven belül felfedezett hibánál a vélelem az, hogy az már az adásvételkor fennállt. Ilyenkor a kereskedőnek kell bizonyítania az ellenkezőjét (pl. nem rendeltetésszerű használat). A második évben vagy fél évben viszont a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a vásárlás pillanatában fennállt. A kellékszavatosság keretében javítás, csere vagy árleszállítás kérhető, ebben a sorrendben. Ha szavatossági igényt jelentünk be, a vállalkozás jegyzőkönyvet köteles felvenni, és abban többek között rögzíteni kell a hibát és az igényünket (javítás, csere, pénzvisszafizetés). Ha írásbeli panaszt teszünk, a fogyasztóvédelmi törvény alapján a vállalkozás -főszabály szerint - 30 napon belül köteles írásban megválaszolni azt.

Van garancia a használt autókra?

Használt autóra kötelező jótállás (amit sokan garanciának hívnak) nincs, de a kereskedők gyakran kínálnak szerződéses (pl. motor-váltó) garanciát. Ez nem írja felül a törvényi szavatosságot, hanem egy plusz biztosíték, ami nem jár automatikusan, csak ha az eladó vállalja azt.

Mit tehetünk, ha meghibásodik az autó, amit nemrég vettünk?

Meghibásodáskor írásban értesíteni kell az eladót, méghozzá a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül és még mielőtt bármit is kezdenénk magával a hibával. Vagyis önhatalmúlag megjavítani nem szabad a járművet, mert ezzel elveszíthetjük a jogunkat a költségek megtérítésére.

Minek kell szerepelnie egy biztonságos adásvételi szerződésben?

A szerződésben ne csak a vételár szerepeljen, hanem az autó pontos állapota, műszaki paraméterei, a felek adatai, a korábbi sérülések listája vagy épp a taxis- vagy flotta-múlt. Legyen benne a szerződésben, hogy az eladó tulajdonjoggal jogosult eladni az autót, a jármű pedig per-, teher- és igénymentes. Legyenek a szerződésben felsorolva az autó extrái (pl. vonóhorog, téli gumi szett) és csatolva hozzá mellékletként egy átadási jegyzőkönyv is, amiben szerepeljen az átadás dátuma/órája, km-óra állás, átadott okmányok, kulcsok száma tartozékok, látható állapot és hibák újra rögzítve, képekkel. Az alábbi mondatok viszont lehetőleg ne szerepeljenek a szerződésben - ha mégis szerepelnek, fontoljuk meg az aláírását:

  • a vevő minden hibát ismer,
  • szavatosság kizárva,
  • motor, váltó, fődarabok kizárva,
  • a kereskedés csak közvetítő,
  • a hirdetés nem része a szerződésnek.

Kihez fordulhatunk, ha egy meghibásodás esetén az eladó lepattint minket?

Ha vita alakul ki a kereskedővel, és a békés egyeztetés nem vezet célra, első körben érdemes a lakóhelyünk vagy tartózkodási helyünk szerinti Békéltető Testülethez fordulni. Egy nálunk indított eljárás gyors, ingyenes és segít elkerülni a hosszadalmas bírósági pereket, ráadásul online is intézhető e-Papír formájában vagy akár e-mailben vagy személyesen is.

 

