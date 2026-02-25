Használt autó vásárlása: ezekre érdemes figyelni 2026-ban

Több okból is megéri használt autót venni 2026-ban. Például, mert az ilyen járművek értékvesztése minimális és ugyanazért a pénzért magasabb felszereltséget kaphatunk. A vásárlás során azonban nem árt néhány dologra odafigyelni, nehogy ráfizetés legyen az ügylet. Mutatjuk a leggyakoribb használt autó vásárlással kapcsolatos hibákat és azt is, hogyan küszöbölhetők ki ezek!

Mutatjuk, a szakértők szerint mire érdemes figyelni használt autó vásárláskor. Fotó: SofikoS / Shutterstock

Használt autó vásárlása előtt ezekre érdemes figyelni

Mielőtt pénzt adnánk ki a kezünkből, a Budapesti Békéltető Testület szerint az alábbi ellenőrző listán mindenképp menjünk végig:

okmányok kontrollja - kérjük el a forgalmit és a törzskönyvet és ellenőrizzük le, hogy az alvázszám megegyezik-e a karosszérián és a papírokban, valamint a későbbi szerződésben;

nem kötelező, hogy meglegyen, de a szervizkönyvet, a korábbi javítások munkalapjait is kérjük el;

digitális háttérellenőrzés- a hazai rendszámos autóknál használjuk a JSZP (Jármű Szolgáltatási Platform) felületét (Ügyfélkapu/DÁP), itt meglátható a kilométeróra állása, az eredetvizsga képei és a kártörténet is;

független átvizsgálás - a nagyobb értékű autók esetében ne sajnáljuk a pénzt egy szakszervizes állapotfelmérésre vagy mobil diagnosztikára;

menjünk egy próbakört.

Milyen jogaink vannak vásárláskor?

Ha kereskedőtől vásárolunk magánszemélyként, kellékszavatosság véd minket. Ez azokra a rejtett hibákra vonatkozik, amik a vásárláskor már megvoltak, de nem voltak felismerhetőek. Ennek időtartama 2 év, de használt árunál ez megállapodással 1 évre csökkenthető. Az átadástól számított 1 vagy fél éven belül felfedezett hibánál a vélelem az, hogy az már az adásvételkor fennállt. Ilyenkor a kereskedőnek kell bizonyítania az ellenkezőjét (pl. nem rendeltetésszerű használat). A második évben vagy fél évben viszont a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a vásárlás pillanatában fennállt. A kellékszavatosság keretében javítás, csere vagy árleszállítás kérhető, ebben a sorrendben. Ha szavatossági igényt jelentünk be, a vállalkozás jegyzőkönyvet köteles felvenni, és abban többek között rögzíteni kell a hibát és az igényünket (javítás, csere, pénzvisszafizetés). Ha írásbeli panaszt teszünk, a fogyasztóvédelmi törvény alapján a vállalkozás -főszabály szerint - 30 napon belül köteles írásban megválaszolni azt.

Van garancia a használt autókra? Használt autóra kötelező jótállás (amit sokan garanciának hívnak) nincs, de a kereskedők gyakran kínálnak szerződéses (pl. motor-váltó) garanciát. Ez nem írja felül a törvényi szavatosságot, hanem egy plusz biztosíték, ami nem jár automatikusan, csak ha az eladó vállalja azt.

Mit tehetünk, ha meghibásodik az autó, amit nemrég vettünk?

Meghibásodáskor írásban értesíteni kell az eladót, méghozzá a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül és még mielőtt bármit is kezdenénk magával a hibával. Vagyis önhatalmúlag megjavítani nem szabad a járművet, mert ezzel elveszíthetjük a jogunkat a költségek megtérítésére.